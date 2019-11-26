«Вратарь моей мечты». Что нужно знать о новом фильме про Льва Яшина

В этом году великому вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В честь этого события режиссер Василий Чигинский при поддержке «Динамо» создал фильм о великом вратаре. Еженедельник «Футбол» рассказывает о новом фильме о Яшине.

В описании фильма было написано, что «в этой кинокартине показана любовь к спорту, к жизни и единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял за «Динамо». Это действительно так. Ведь Лев Иванович очень любил спорт и «Динамо».

Главную роль в фильме сыграл Александр Фокин. Актер действительно похож на голкипера, он действительно хорошо смотрелся на месте знаменитого вратаря.

Кино показывает яркие моменты из жизни Льва Яшина — его неудачный дебют за московский клуб, переход в хоккей, возвращение в футбол, свадьба, финал Чемпионата Европы 1960 года, предложение от президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, ошибка вратаря в решающем матче ЧМ-62, игра за дубль и прощальный матч.

Печальный момент в фильме наступает в середине фильма. Когда Лев Яшин стал героем финала чемпионата Европы-1960, все болельщики восхищались футболистом. Но после его неудачной игры против сборной Чили журналист направил сообщение, что именно вратарь виноват в поражение СССР.

Ему рисовали на двери всякие некрасивые слова: «Дырка», «Уходи на пенсию» и другие. Дошло даже до того, что во время игры за «Динамо» его освистывали, выкрикивали негативные кричалки, после чего Яшин просто покинул поле.

В фильме присутствует один недостаток. По сути, все сделано до мелочей, кроме стадионов. Во время просмотра кино ощущается, будто и матч чемпионата СССР, и финал чемпионата Европы проводятся на одной арене. Уж слишком они были похожи.

Конец фильма заставляет всплакнуть, так как смотреть на прощальный матч всегда грустно. Атмосфера, конечно, завораживала — сборная звезд мира приехала в СССР, переполненные «Лужники». Когда Лев Яшин попросил о замене, зрители начали аплодировать, то же самое делали и футболисты на поле, судья, также показали и слезы комментатора того матча, который сказал: «Уходит не Яшин, уходит целая эпоха».

Но главное, о чем хотел рассказать режиссер фильма, это место, которое больше всех дорого для Льва Ивановича. Для него это были ворота. Кинокартина заканчивается кадром, когда великий вратарь просит отвезти его на стадион «бело-голубых». Старый голкипер решает попрощаться с полем и воротами, подойдя к штанге.

Фильм в точности показывает характер Льва Ивановича. Посмотрев кино, понимаешь, что это был действительно великий вратарь, болеющий футболом. Эта точность передана, как кажется, тем, что при создании фильма участвовала жена и опора голкипера Валентина Яшина.

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Источник: Еженедельник «Футбол»