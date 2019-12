«Фанат не преступник». Почти все ультрас клубов РПЛ поддержали акцию «Фратрии»

View this post on Instagram

🏟Выездной сектор Газовика в Саранске первые 30 минут матча #ТамбовОренбург выглядел таким образом, а далее наш движ присоединился к акции #фанатнепреступник и в полном составе покинул трибуну! Календарный год закончен друзья! Готовимся к возобновлению чемпионата и окрашиваем город в родные цвета🖌Всем FCGO 💪 #fcgoultras #нашеимяГазовик #SYLT #AMF