«Фанат не преступник». Почти все ультрас клубов РПЛ поддержали акцию «Фратрии»

Перерыв на зимнюю паузу в Российской Премьер-лиге запомнится не только результатами матчей, но и успешно проведенной акцией объединения фанатов «Спартака» — «Фратрии». Почти все ультрас клубов чемпионата России поддержали призыв «красно-белых» покинуть стадион на 30-й минуте матчей 19-го тура. Еженедельник «Футбол» рассказывает о тех, кто оказался на стороне «Спартака».

Акция была проведена после того, как около 200 болельщиков «красно-белых» были взяты под стражу в Санкт-Петербурге накануне матча против «Зенита» (0:1). Также был задержан и заводящий трибуны московского клуба, которому по итогам расследования запретили посещать спортивные соревнования на 1,5 года. Отметим, что все болельщики, которые ушли с трибуны, выкрикивали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров!».

«Зенит» — «Динамо» — 3:0 (3:0).

В матче все решилось еще в первом тайме. Азмун, Иванович и Дзюба сделали преимущество «сине-бело-голубым». В итоге клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо» и увеличил отрыв от второго места («Краснодар») на 10 очков.

Фанаты обоих клубов поддержали акцию «Фратрии» и покинули трибуны. Болельщики знаменитого ультрас «Зенита» — «Виража» — ушли с сектор на 41-й минуте, оставив два послания в виде баннеров: «Фанат не преступник» и «Мы верим в тебя, Зенит».

А вот болельщики «Динамо» не сразу смогли покинуть арену. Их удерживала полиция. Но все же у них получилось выйти чуть позже.

🔥🔥Фанаты «Зенита» закончили петь и пошли домой. На 41-й минуте двинулись на выход.#ЗенитДинамо pic.twitter.com/fgmPtavnNX — Timur Valeev (@valtimir) December 6, 2019

На 30-й минуте некоторые фанаты «Динамо» стали собирать вещи и потягивается на выход.#ЗенитДинамо pic.twitter.com/VtY3tnuT6s — Timur Valeev (@valtimir) December 6, 2019

«Арсенал» — «Локомотив» — 4:0 (0:0).

Также в пятницу играли «Арсенал» с «Локомотивом». В этой встрече все голы пришлись уже на второй тайм. Дубль Луценко, голы Горбатенко и Чаушича обеспечили тулякам победу над «железнодорожниками».

Несмотря на исход и в этой игре фанаты обоих клубов покинули стадион в первом тайме. Сделали они это на 30-й минуте. Поклонники московского клуба также несколько раз негативно выкрикивали лозунги против Эдгарда Запашного, который недавно предложил калечить фанатов: «Я бы ввел ОМОН и покрошил их там».

«Тамбов» — «Оренбург» — 3:0 (0:0).

В первом матче субботы все голы были забиты также во втором тайме. Автогол Радаковича, забитые мячи Обухова и Килина принесли «Тамбову» победу, благодаря которой клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что на этой встрече присутствовало крайне малое количество болельщиков. Но все же фанаты «Оренбурга», хоть и в малом составе, но все же покинули трибуну на 30-й минуте.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1 (0:1).

Второе место перед зимней паузой разыгрывали между собой «Краснодар» и ЦСКА. Счет в матче открыли армейцы. В первом тайме Обляков пробил в правый верхний угол из пределов штрафной. Краснодарцы ответили голом Ари, который добил мяч в сетку после не забитого пенальти.

Несмотря на ненависть между ЦСКА и «Спартаком», фанаты «красно-синих» поддержали акцию, но покинули трибуну только по окончании первого тайма, также оставив баннер «Фанат не преступник». Такими же действиями отличились и активные болельщики быков.

ФАНАТ — НЕ ПРЕСТУПНИК! Гостевой сектор во втором тайме #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/QsYoH6mltq — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) December 7, 2019

«Ахмат» — «Уфа» — 0:1 (0:1).

Встреча не была результативной. Единственный и победный мяч на свой счет оформил Алиев. «Уфа» победила, а болельщики клуба поддержали акцию.

Фанаты «Уфы» собирают баннеры и покидают трибуну #АхматУфа pic.twitter.com/hmux0drdfz — ФК УФА (@UfaFc) December 7, 2019

«Крылья Советов» — «Урал» — 2:3 (1:1).

Команды забили на двоих 5 голов. В первом тайме команды отличились по разу: за «Крылья» забил Чернов, а уральцев подкрепил гол Погребняка. Во втором тайме Погребняк и Эль-Кабир увеличили преимущество гостей, отквитал один мяч за самарцев Радоньич.

Как и в большинстве матчей, фанаты команд не остались в стороне. И поклонники «Крыльев», и поклонники «Урала» покинули стадион на 30-й минуте встречи.

59 фанатов #ФКУрал покинули стадион на 30 минуте. pic.twitter.com/yYi0mu3jKx — ФК Урал (@FCURAL) December 8, 2019

«Сочи» — «Рубин» — 1:1 (1:0).

Эту игру тоже посетило мало болельщиков. Однако команды все-таки по голу забили. За сочинцев отличился Лагатор, за казанцев — Марков.

В этой встрече также фанаты обеих команд поддержали акцию «Фратрии». А фанаты «Рубина» тоже оставили баннер: «Фанат — не преступник».

Фанаты казанского Рубина покинули трибуны стадиона в Сочи pic.twitter.com/3QM2xaNdQP — Russian ultras (@russian_ultras) December 8, 2019

«Спартак» — «Ростов» — 1:4 (0:1).

Многие зрители ожидали этот матч не только из-за топовости команд, но и из-за поведения болельщиков. Еще в первом тайме счет в игре открыл Зайнутдинов, а уже во втором тайме увеличил преимущество ростовчан Ионов, Чистяков и Зайнутдинов. Единственный мяч за москвичей забил Понсе.

Как и ожидалось, фанаты «Спартака» с сектора Б и нижнего, и верхнего ярусов покинули арену на 30-й минуте. Также уходили некоторые болельщики из VIP-ложи. С трибуны «красно-белых» также доносились негативные кричалки в адрес Запашного. Фанаты «Ростова» также поддержали акцию. Обе команды оставили баннеры: «Фанат не преступник».

Фанаты Спартака и Ростова уходят с матча pic.twitter.com/hNEwD90JYO — Али Басыров (@Oleg606) December 8, 2019

Отметим, что также акцию поддержали и фанаты «клубов-братьев» ЦСКА и «Спартака» — «Црвена Звезда» и «Партизан».

Итого: 14 из 16 ультрас клубов РПЛ поддержали призыв «Фратрии» и покинули стадион, но не в одно время. Такое объединение фанатов произошло впервые, и что будет дальше пока не ясно. Неужели весной нас снова ждут пустые трибуны?

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Роман Шлуинский