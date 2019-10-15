«Данный Богом дар». Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера. Немец итальянского происхождения никогда не играл на высшем уровне, знает пять языков, получил образование инженера, а голкипер «Шальке» Ральф Фарманн как-то отметил, что 34-летний специалист имеет «данный Богом дар» тренера. Еженедельник «Футбол» постарался разобраться, кто такой Доменико Тедеско.

«Я понял, что могу мотивировать детей»

Доменико родился в Италии, но, когда ему исполнилось два года, семья переехала в Германию. Он начал заниматься футболом в клубе «Айхвальд» (9 дивизион), но не имел особого успеха. Интересно, что первый гол на тренировке будущий тренер «Спартака» забил задом.

Параллельно с занятиями футболом Тедеско получил образование специалиста оптовой и розничной торговли. Чтобы оплачивать учебу, подросток работал в издании отца «Эсслингер» упаковщиком газет.

Во время студенчества Тедеско тренировал 8-летних мальчишек: «Я понял, что могу мотивировать детей. Раньше наша команда почти никогда не выигрывала, но мы сделали несколько изменений и достигли успеха. Это доставляло мне огромное удовольствие»

Письмо в «Штутгарт»

Во время обучения на инженера (закончил бакалавриат) Тедеско написал письмо в «Штутгарт». В нем он просил клуб из Бундеслиги разрешение посмотреть тренировку команды U-9. Координатор Томас Альбек пригласил его на встречу. Тедеско рассказал про свои разработки новых упражнений для улучшения качеств детей. Альбек был на столько впечатлен, что назначил Доменико помощником тренера команды U-9.

«Я впервые почувствовал небольшое давление, потому что в «Штутгарте» нельзя выиграть только 1:0. Вы должны победить со счетом 5:0», — размышлял Тедеско после приглашения в штаб «швабов».

В это время он трудился инженером над звуковым оформлением в «Мерседесе», и ему приходилось совмещать два дела: «В шесть утра я подъезжал к офису, потом отправлялся на тренировку, а после обеда возвращался на работу к 16:30. В какой-то момент я совсем увлекся футболом и выбрал его». Спустя 5 лет Тедеско начал тренировать команду U-12, а затем — U-17.

Тренер, доверяющий игрокам

Затем Тедеско перешел в «Хоффенхайм», где успел потренировать молодежь U-19. Но после этого итало-немец пошел на тренерские курсы Немецкого Футбольного Союза. Доменико закончил их с наивысшим баллом 1,0 обогнав Юлиана Нагельсманна.

После курсов Доменико получил предложение из второй Бундеслиги от «Эрцгебирге». Он должен был сохранить клуб в лиге за 11 игр до конца сезона. «Эрцгебирге» среднем за игру получал 1,82 очка и сохранил прописку в дивизионе. Это привлекло руководство «Шальке», куда итало-немца пригласили на роль главного тренера.

В Германии Тедеско прозвали «тренером по ноутбукам», из-за большой приверженности к тактике. При этом итало-немец советуется с игроками, прислушивается к их идеям. «Футболисты больше верят в план игры, если сами прикладывают к этому руку», — объяснял он. Но, если в первом сезоне с «горняками» Тедеско занял 2-е место в Бундеслиге, то во втором был уволен.

Итало-немецкий полиглот Тедеско знает пять языков. Не удивительно, что его фамилия с итальянского переводится как «немецкий». Доменико объясняет свое увлечение так: «Мне просто нравится разговаривать на других языках. Когда я был студентом, мне с легкостью давалось изучение новых слов». 34-летний специалист знает немецкий, итальянский, английский, испанский и французский языки. В скоро времени к ним может прибавится и русский. Времени для этого достаточно, контракт со «Спартаком» Тедеско заключил до 31 мая 2021 года. Если, конечно, у неординарного тренера все получится.

Фото: Instagram Доменико Тедеско, твиттер Бундеслиги

Текст: Роман Шлуинский