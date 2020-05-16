Пир во время COVID. Как прошло рурское дерби во время карантина

Бундеслига стала первым чемпионатом из топ-5, который возобновил футбольные матчи. В первом же туре после приостановки турнира встречались дортмундская «Боруссия» и «Шальке». Еженедельник «Футбол» рассказывает, как проходило рурское дерби во время карантина.

Жестокие требования для матча

Также были введены требования к участникам матча. Все футболисты, находящиеся на скамейке запасных, все тренеры, резервный судья и остальные должны были надеть на себя маски и перчатки. Когда футболиста заменяли, ему сразу же выдавали маску. Конечно, соблюдалась и дистанция в 1,5 – 2 метра. Это касалось скамейки запасных.

Во всем чемпионате ввели новое правило по заменам. Теперь заменить не три игрока, а пять. Однако сделать это нужно с трех попыток, чтобы устранить лишние паузы.

Не обошлось и без странной идеи. Перед матчем был продезинфицирован футбольный мяч.

Каждый хотел подержать мяч подольше, много брака и медленный футбол

Возвращение футбола ждали не только болельщики, но и сами игроки. С первых минут встречи каждый футболист старался как можно больше подержать мяч, что способствовало большому количеству брака. Первые минуты почти каждый игрок пытался пройти с мячом без передачи напарнику. Вместе с этим было много неточных передач. Игра была настолько проста, что иногда игроки просто выбивали вперед.

Конечно, после паузы в чемпионате футболисты вышли с хорошим настроем на игру. Первое время это позволяло играть на скоростях. Но после этого все встали. Бундеслига напоминала Российскую Премьер-лигу по скоростям.

Юбилейный гол Холанда и стоянка «Шальке»

На 29-й минуте матча Холанд открыл счет в игре. После ошибки Шуберта мяч оказался у Торгана Азара, который прострелил точно на Холанда. Для норвежца этот гол стал 10-м в чемпионате Германии. Стоит добавить, что этот гол форвард отметил в единоличном танце. Возможно, хотел соблюдать дистанцию?

Гельзенкирхенцы за первый тайм создали только один момент. Калиджури пробил из штрафной, однако удар парировал Бюрки. Чувствовалось, что футболисты «Шальке» были менее подготовлены, так как они просто встали. Это доказал второй гол хозяев перед перерывом – Геррейру забил с передачи Брандта.

Сильное давление «Боруссии», нехватка сил у игроков «Шальке»

Во втором тайме стартовал с быстрого гола Торгана Азара. В быстрой контратаке Брандт вывел бельгийца один на один с вратарем, а он сильным ударом поразил ворота. Почти сразу же Геррейру увеличил преимущество хозяев, забив после передачи Холанда.

После 4:0 «Шальке» окончательно встал. До конца игры «горняки» так и не смогли создать что-то особенного. Это доказывает, что после приостановки чемпионата командам нужно восстановление в течение нескольких недель. Футболисты «Шальке» потеряли тот игровой тонус, который был до паузы. Сможет ли тренерский штаб клуба из Гельзенкирхена исправить это?

Бундеслига. 26-й тур

БОРУССИЯ — ШАЛЬКЕ — 4:0 (2:0).

Дортмунд. 16 мая.

Стадион: «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия»: Бюрки, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гетце, 87), Азар (Санчо, 79), Холланд.

«Шальке»: Шуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46) Тодибо (Бургшталлер, 46).

Голы: 1:0 – Холанд (29), 2:0 – Геррейру (45), 3:0 – Азар (48), 4:0 – Геррейру (63).

Предупреждения: Сане (49), Дилэйни (53), Пишчек (73), Матондо (86).

11 (4) удары (в створ) 10 (3)

9 фолы 8

4 угловые 2

0 офсайды 4

59 % владения мячом 41

Фото: твиттер дортмундской «Боруссии», «Шальке»

Текст: Роман Шлуинский