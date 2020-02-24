Вошедшие в историю. Как проходил 12-й «Кубок Легенд»

В день Защитника Отечества завершился ежегодный национальный «Кубок Легенд имени Константина Еременко». Впервые за 12-летнюю историю турнира победителем стала не сборная России. Золотые медали завоевала сборная Звезд. Сенсация от турков, казус с комментатором, объединение болельщиков из разных стран, освистывание сборной России, уход с поля команды из-за судейства — что только не произошло за 3 дня соревнования. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как прошел очередной «Кубок Легенд».

День первый. Турция сотворила сенсацию

Прежде всего следует отметить, что в этом году «Кубок Легенд» проводился по новому формату. В турнире принимали участие не 6 команд, а восемь. Из-за этого соревнование длилось 3 дня.

Начало турнира огорчило меня. Я получил аккредитацию и пошел в пресс-центр, где оказалось не было гардероба. На вопрос журналистов: «Где же нам оставить вещи». Организаторы спокойно ответили, что гардероба для СМИ нет. И добавили: «Оставляйте все вещи в пресс-центре, взяв из курток самое ценное». Воспользовавшись советом и положив все ценные вещи в рюкзак, я пошел к полю.

На первый матч дня между Португалией и Испанией доехали немногие болельщики. Что и стоило ожидать, пятница все-таки. Первая игра турнира не оказалась результативной – победа испанцев (5:3). Зато удивили поклонники этих сборных, которые объединились на одном секторе, соревнуясь кто громче поддерживает своих. Вышло довольно забавно.

Болельщики Португалии и Испании объединились в один сектор Шизили в основном португальцы, но это им не помогло)#кубоклегенд pic.twitter.com/OrtLZabvia — Роман Шлуинский (@RomanShluinskij) February 21, 2020

Следующими играли Франция с Германией. Эти сборные показали самый результативный матч за день – 16 голов на двоих. В этой встрече отметился пента-триком экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи.

Посмотреть на хозяев «Кубка Легенд» сборную России уже собралось побольше болельщиков. Перед началом матча Россия – Турция диктор зарядил «Россия», и зрители покорно поддержали его выкриками в поддержку нашей сборной. После свистка арбитра россияне понеслись в атаку, и сразу же им удалось завладеть преимуществом.

Сидящая рядом со мной сестра Головского постоянно снимала видео и подговаривала: «Давай, Костя! Забить! А у него же еще колено больное!». А вся трибуна в это время заряжала «Вперед, Россия!», да так часто, что Россия обязана была побеждать. Безусловно, поддержка «родных стен» дала итоге и на поле. Все тот же Головской оформил хет-трик и обеспечил нашей сборной преимущество в 3 мяча (5:2).

После этого двое парней начали кричать «Только Россия и «Спартак», и дела у нашей сборной ухудшились. Турки начали поджимать и забили 3 безответных мяча. В итоге ничья, а Россия впервые за историю турнира не побеждает в матчах.

Дебютант турнира Александр Самедов позже прокомментировал исход встречи:

Вели 5:2, но, к сожалению, не удержали преимущество. Подсели, не забили свои моменты, где-то начали переигрывать, и турки нас наказали»

А вот капитан сборной Турции Хамит Алтынтоп удивился информации, что эта первая осечка россиян за всю историю турнира:

В прошлом году мы были очень близки к победе в матче с Россией за сборную Звезд, но мы все же проиграли 2:3. В этом году была хорошая игра, мы получили удовольствие, нас поддерживали болельщики – это важнее побед и поражений»

День завершался матчем сборной Звезд против Нидерландов (12:3).

День второй. Казус с комментатором «Матч ТВ», вредные стюарды, Россия вышла в финал турнира

День стартовал матчем «Турция – Португалия». Турки, которые приехали заряженными на победу в турнире, показывали весьма интересный футбол. Будто на кону стоит победа в ЧМ, они бились за каждый мяч, споря с каждым решением арбитра. Поэтому первая игра оставила только положительные эмоции. Следом проходила встреча между Германией и Нидерландами (9:8), игра оказалась второй по результативности за день. На протяжении всей игры экс-футболисты старались наколатить кучу мячей, что радовало подходивших болельщиков. В одном эпизоде из-за этих стараний досталось комментатору «Матч ТВ» Тимуру Журавелю, который комментировал эту встречу. После удара немецкого экс-футболиста мяч отлетел точно в голову комментатору. Сразу же к нему подоспел Рафаэль Ван дер Варт и пожал руку. Но в этом эпизоде пострадал не только Журавель, но и техника, из-за чего комментатору пришлось взять дополнительный микрофон.

После этой игры футболисты разошлись по трибунам, чтобы отдохнуть, посмотреть другие матчи и сфотографироваться с болельщиками. Экс-футболисты Германии во главе с Кевином Кураньи поднялись на сектор А. Патрику Овомейле не хватило места, и игрок сел на ступеньки. Сразу же подлетел злобный стюард, который прогнал его на свободное сиденье. За это время Испания успела обыграть Турцию (8:3), а сборная Звезд одолела Францию с таким же счетом.

Наступило время сборной России. К этому времени собралось большое количество болельщиков нашей сборной. Сначала наши играли против Португалии. В этом матче команды показывали далеко не ветеранский футбол: еще в первом периоде защитник Боа Морте травмировал Самедова так, что россиянину пришлось забинтовать руку. В этой игре уже отличился Зырянов, который оформил хет-трик. С трудом россияне смогли победить – 6:4.

После матча своим комментарием поделился Александр Филимонов:

Какая разница, с кем играть в финале, нам нужно сначала выйти туда. Задача – выйти в финал»

Следом россияне играли с Испанией. Этот матч был за выход в финал. Испанцы сразу начали агрессивно, опасно фолили, шли в жесткие стыки. Один маленький болельщик даже закричал с трибун «Да хватит фолить уже, испанцы!». Как и в прошлых матчах на «Кубке Легенд» Россию поддерживали с трибун – частые выкрики «Вперед, Россия!» и просто «Россия» помогли обыграть испанцев – 5:2. Правда, в конце матча прошла небольшая стычка между Жоаном Капдевилой и Александром Филимоновым. Испанский нападающий мешал голкиперу выбить мяч, за что Александр несколько раз припугнул игрока возможностью броска в лицо.

День третий. Впервые за историю «Кубка Легенд» чемпионом стала не Россия

К сожалению для зрителей, погода «насолила» в последний день соревнования. Мерзкий дождь и снег, образующие слякоть, немного испортили настроение перед играми.

Зайдя на поле за час до начала матчей, действительно смог ощутить праздник. В это время легенды футбола проводила мастер-классы для детей. Звезды показали несколько крутых финтов и подарили мячи детям.

Безусловно, первые матчи за 7-е и 5-е места не привлекали зрителей. Все ждали как минимум игру за 3-е место. В этой игре испанцы уверенно разобрались с Германией (11:5). И наступил финал.

К этому матчу почти полностью забилась болельщиками МСА «Лужников». Представление было грандиозным: каждого игрока финальной игры объявляли отдельно с красивыми эффектами. Когда все футболисты оказались на поле, они начали бросать мячи с автографами на трибуны.

Счет был открыт в первой же атаке. Савиола обвел нескольких игроков и забил гол. Почти сразу же Галлас удвоил преимущество сборной Звезд. Болельщики сборной России начали после этого активнее заряжать с трибун, после чего забил уже Аленичев. Однако не успели зрители порадоваться голу, как Дзакардо установил счет 3:1. За оставшиеся 5 минут зрители увидели еще 4 мяча в исполнении Олича, Головского и дважды Колодина.

Во втором тайме начала чудить главный арбитр встречи Александра Пономарева. На 22-й минуте игры она удалила Бенаюна, за что получила свою порцию неприятных слов от звездных игроков. Через некоторое время она уже удалила Риисе. После такого события сборная Звезд решила покинуть поле. Отметим, что такое случилось впервые в рамках «Кубка Легенд» за всю историю. Болельщиков тоже удивило такое судейство арбитра ФИФА, но они хотели досмотреть игру. Диктор призвал зрителей зарядить «Возвращайтесь!», так как среди сборной Звезд были и русскоговорящие футболисты. И они вышли. Красная карточка Риисе была заменена на желтую.

После такой выходки футболистов сборной Звезд судья уже почти не лезла в игру, видно было, как она осторожничает. Дополнительно к матчу было добавлено 3 минуты. Почти сразу же после возвращения на поле гол забил Воронин. За россиян ответил Колодин, но Олич вновь вывел команду вперед. К несчастью для главного арбитра встречи Александры Пономаревой, в конце игры произошел еще один странный момент.

На табло оставалось 5 секунд до конца игры. Один из игроков сборной Звезд выбивает мяч за пределы поля, время заканчивается, сирена, которая звучит по окончании матча, не зазвучала, а сборная России забила гол. Пономарева засчитала мяч, после чего, конечно же, начались споры. После просмотра видеоповтора победу присудили сборной Звезд. Болельщики были настолько недовольны, что свистели не только в адрес судьи, но и сборной России. Это удивило многих.

Сегодня точно не лучший матч у Александры Пономаревой. 2 судейских вывода, которые могут повлиять на ее работу в дальнейшем и собственно на Кубок Легенд.

Впервые на Кубке, я в восторге от такого накала.

Финал сначала задержали из-за удавления, теперь из-за гола#кубоклегенд pic.twitter.com/4gR0FIhB7A — Роман Шлуинский (@RomanShluinskij) February 23, 2020

В этом году «Кубок Легенд» действительно удивил многих. Финальный матч турнира будут обсуждать много времени. Но возникает вопрос: приедут ли на турнир звездные ветераны в следующем году? Или мы были свидетелями последнего «Кубка Легенд»?

Фото: еженедельник «Футбол»

Текст: Роман Шлуинский