Бельгийский душ. Эден Азар вновь испортил настроение сборной России в европейской квалификации

Команда Станислава Черчесова провела предпоследний матч в отборе чемпионата Европы против Бельгии. Встреча в Санкт-Петербурге должна была стать проверкой на прочность для сборной России. В итоге же, обозначила все тот же набор проблем, что и ранее. Отсутствие дополнительных резервов на случай потери кого-то из лидеров стартового состава во многом предопределило результат поединка на «Газпром-Арена». 1:4 дома и 2:7 по сумме двух матчей с «красными дьяволами» — грустный, но закономерный результат отборочной кампании российской сборной в европейской квалификации. Тем не менее, с 21 баллом после девяти туров Россия уже точно займет второе место в группе I и отправится на жеребьевку в Бухарест 30 ноября. Еженедельник «Футбол» рассказывает о причинах разгромного поражения главной команды страны и дальнейших перспективах в финальной стадии Евро-2020.

Безальтернативность Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выставил на игру с Бельгией слегка измененную версию традиционного варианта с Артемом Дзюбой в нападении. В пару к 31-летнему форварду «Зенита» выдвинулся хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук.

Один из лидеров «железнодорожников» проводит яркий осенний отрезок, недавно отметившись двумя голами в матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. С учетом травмированного Александра Головина выбор тренерского штаба был практически безальтернативным.

Здесь следует отметить, что сравнительно небольшой кадровый резерв сборной сыграл одну из ключевых ролей в играх со сборными, явно опережающими нашу команду по статусу и текущему месту в рейтинге ФИФА. Связка Дзюба-Головин считается системообразующей в национальной сборной.

В том факте, что Артем по-прежнему продолжает находиться в списке лучших бомбардиров квалификации по системе «гол+пас» (14 очков, 9 голов) немаловажное значение играет именно фактор взаимопонимания с хавбеком «Монако».

🔥 Your star performer in matchday 9? 🤔 ⁣ #EURO2020 | #FedExPlayerRanking | @FedExEurope

🇩🇪 2 goals & an assist for Toni Kroos 👏

Когда кого-то из этих двух футболистов нет в стартовом составе, команда начинает испытывать серьезные трудности. Дзюба незаменим в силовой борьбе в чужой вратарской, максимально продавливая защиту соперников.

В свою очередь, отсутствие Головина еще в большей степени доставляет проблем тренерскому штабу. Александр с его видением поля и резкостью в принятии решений – ключевая фигура в полузащите. В матче девятого тура квалификации против Бельгии случилось одно из этих обстоятельств. Как результат — сборная показала, мягко говоря, не тот результат, которого ждали от нее болельщики.

Один удар за всю игру со стороны Дзюбы. Да и тот произошел на 55-й минуте встречи и оказался заблокированным. Нападающий «Зенита» старался активничать на подступах к штрафной Тибо Куртуа, но особых проблем вратарю «Реала» так и не доставил, отметившись лишь выпадом на старте игры после навеса с фланга Юрия Жиркова.

В итоге судья матча португалец Артур Диаш зафиксировал фол в атаке против защитника бельгийцев – на этом атакующие свершения форварда на домашнем для себя стадионе были закончены. Алексей Миранчук старался добавить маневренности в общем движении, но пока объективно не может показывать той игры, что демонстрирует вместе с младшим братом в играх за «Локо».

🔝 Aleksandr GOLOVIN est le joueur que vous avez le plus souvent élu Joueur du Match (4 fois) depuis le début de la saison (14 matchs). Le russe devance @WissBenYedder & @Benj_Lecomte (3 fois) et @slimaniislam (2 fois). pic.twitter.com/p4ASM8amZx

Минус Головин и Черышев

Отсутствие альтернативы лидерам на скамейке запасных может не сказываться в играх с командами, уступающими в классе российской команды, но не проходит в матчах с топовыми сборными. Так было в текущей квалификации, так было и прежде.

В Лиге Наций нас опередили шведы, позволив набрать в очных встречах лишь одно очко (0:0 дома и 0:2 в гостях). А на домашнем чемпионате мира, где Россия вышла в четвертьфинал, чуть раньше, на групповой стадии был Уругвай с Кавани и Суаресом в атаке, которые разнесли нас 3:0. Даже с испанцами в 1/8, если бы не стечение обстоятельств (отбитый Акинфеевым пенальти) – и не быть сборной России в следующей стадии турнира.

Игру с бельгийцами многие расценивали, как экзамен для обновленной команды. Обновленной прежде всего в плане внутреннего самоощущения. Один из самых успешных отборочных турниров в истории сборной подпортила именно Бельгия, обыграв команду Черчесова в первом же туре (3:1).

После этого были семь побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей + 24. Вроде бы и внутренняя уверенность появилась, да и Дзюба – в списке лучших бомбардиров с девятью мячами… Однако, бельгийцы во главе с братьями Азарами вновь опустили нас на землю, показав действительный расклад сил на сегодняшний день.

Если в нападении безальтернативность Дзюбы можно объяснить ставкой Черчесова (отсутствие лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Федора Чалова в заявке лишний раз доказывает это), то синхронные травмы Баринова, Головина и Черышева оказались более ощутимыми.

Без цепкого опорника «Локо» и плеймейкера «Монако» центр поля не только испытывал проблемы при выходе в атаку, где братья Азары вкупе с Де Брюйне давили своей мобильностью, но и проваливался в обороне, где Оздоев и Кузяев не справлялись с центром «красных дьяволов». Отсутствие же флангового хава «Валенсии» Дениса Черышева напрямую сказалось на движении краев полузащиты российской сборной.

В этом плане показательным моментом стал третий гол бельгийцев, забитый при тотальном провале центральной линии россиян. За пару минут до этого команде Станислава Черчесова удалось организовать несколько выпадов к воротам Куртуа, но ошибка Семенова и Джикии разом перечеркнула все атакующие начинания.

Third goal for Belgium, Hazard again 😍🔥

Лукаку продавил Андрея сначала в борьбе за отскок, а следом заставил защитника «Ахмата» неудачно сбросить мяч на центрдефа «Спартака», где его уже поджидал Мертенс. В итоге, стелющаяся длинная передача нападающего «Наполи» вывела Кевина де Брюйне на рандеву с Маринато Гильерме. Выход четыре в одного оказался роковым – Россия потеряла даже теоретические шансы на дальнейшее продолжение борьбы.

Старая-новая проблема

На протяжении всего отборочного цикла (за исключением первого матча с Бельгией) казалось, что Черчесову удается выжать максимум из того минимума, что имелся у сборной в защитной линии. 1:3 в первом же туре не вселяли большого оптимизма болельщикам, но последующие затем победы в матчах с Шотландией и Казахстаном позволяли отводить на второй план претензии в адрес основной пары центральных защитников Джикия-Семенов.

Однако, бельгийцы, и в первую очередь Эден Азар, вновь, как и в мартовском матче на стадионе «Короля Бодуэна», убегали на недосягаемом скоростном дриблинге от российских защитников, будь то 36-летний (!) Юрий Жирков на фланге или Андрей Семенов в центре.

На этот раз обошлось без пенальти, тем не менее хавбек мадридского «Реала» поучаствовал во всех голевых комбинациях «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей на брата Торгана в случае с первым взятием ворот Гильерме.

Станислав Черчесов выбрал схему с тремя центральными защитниками с Петровым и Семеновым по краям и Джикией в центре. Формация 5+3+2 по задумке должна была не дать бельгийцам свободы действий в атаке, добавив движения по флангам уже передней линии российской сборной.

На деле же, три из четырех голов «красных дьяволов» (за исключением первого гола Азара) пришлись из зоны ответственности крайних защитников Жиркова и Фернандеса при возвращении с противоположной половины поля.

Однако, и тройка центральных защитников неоднократно позволяли Лукаку и Ко выигрывать верхнюю борьбу и контролировать отскок мяча в пределах вратарской зоны, где своих шансов дожидались подключавшиеся из глубины Де Брюйне или Азар.

В свою очередь, оплошности обороны не успевал подчищать вратарь Маринато Гильерме. В последнее время натурализованный бразилец перестал показывать стабильную игру даже в матчах за «Локомотив», что продемонстрировала недавняя встреча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Aaron Ramsey gets his first Champions League goal for Juventus!pic.twitter.com/cv4btwPypY

— Forza Juventus Videos (@ForzaJuveVids) November 6, 2019