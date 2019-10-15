Что творится с «Динамо»? Новые владельцы, странные трансферы, тренерский вопрос – клуб входит в очередное пике

Несмотря на громкие цели, поставленные руководством команды перед стартом сезона, начало розыгрыша РПЛ динамовцы провалили. Последнюю победу москвичи добыли еще в конце августа в гостевом матче с «Тамбовом». Вылет из Кубка России, три подряд поражения от «Сочи», «Ростова» и «Оренбурга» поставили «бело-голубых» в совсем незавидное положение. В результате на заседании совета директоров были приняты отставки главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Орещука. Теперь руководству нужно в срочном порядке решать, как исправлять ситуацию. А пока москвичи с десятью очками осели на дне турнирной таблицы. Ниже только новичок РПЛ – «Тамбов».

Смена владельцев

Выкуп акций со стороны банка ВТБ футбольного клуба «Динамо» завершил череду распрей старого-нового владельца с одноименным Всероссийским физкультурно-спортивным обществом (ВФСО).

В конце зимы банковская структура, которая ранее уже владела контрольным пакетом акций команды в период с 2009 по 2016 год, вновь приобрела клуб за чисто символическую сумму в один рубль.

Поклонники московского клуба наконец вздохнули – у команды наконец появился постоянный источник финансирования. Дело в том, что тогда ВФСО никак не могло достигнуть согласия с руководителями ВТБ по поводу будущих арендных обязательств нового стадиона в Петровском парке.

Спортивное общество считало, что команде не нужно платить за проект ВТБ, ведь арена была представлена, как будущий дом «Динамо». Тем не менее, банк отказался идти на попятную и полностью прибрал клуб к своим рукам.

Перед командой были поставлены амбициозные задачи, а новое руководство в лице двух Юриев — Соловьева и Белкина — даже выделило непривычно большие для «бело-голубых» деньги на летние трансферы.

40 миллионов евро, и клуб должен был вернуться в элиту Премьер-лиги, где ему и положено находиться. На словах все получилось просто, а вот на деле первые прорехи обозначились уже в начале трансферной кампании клуба.

Покупайте, сколько сможете

Первым делом в команду на должность спортивного директора с трехмесячным испытательным сроком был приглашен Роман Орещук. Не долго раздумывая, новый функционер начал использовать выделенные средства на неоднозначные покупки футболистов.

Это тот случай, когда количество взяло верх над качеством сделок. Большая часть трансферного бюджета клуба была израсходована. Всего же было потрачено 33,7 миллионов евро.

В Москву приехала целая россыпь иностранных и российских футболистов. У «Шахтера» был куплен 26-летний защитник Иван Ордец, болельщики «Марселя» откровенно радовались уходу нападающего Клинтона Н’жи.

А трансферный рекорд за всю историю клуба стал принадлежать запасному форварду дортмундской «Боруссии» Максимилиану Филиппу (20 млн. евро). Вот только большинство из приглашенных в «Динамо» игроков в лучшем случае не часто появлялись на поле в составе своих бывших клубов.

Из новобранцев никто в целом так и не оправдал возложенных на него надежд. Яркий старт выдал лишь Филипп, забив в первых двух играх за московский клуб в два раза больше, чем за весь прошлый сезон в «Боруссии».

Но это нисколько не оправдывает тот факт, что забил немец всего два мяча в шести встречах. А это довольно маловато для футболиста стоимостью в 20 миллионов евро.

Еще одним новичком команды стал польский хавбек «Легии» Себастьян Шиманьски. Год назад его хотел приобрести ЦСКА, но поляки запросили за него тогда семь миллионов евро.

В итоге он оказался в «Динамо» за 5,5 миллионов. Обычно с каждым годом команды стараются набивать ценник на талантливых футболистов. В случае с «бело-голубыми» ситуация оказалось несколько иной.

Но пока что молодой хавбек – единственный в клубе, который стабильно получает игровую практику. Все 12 матчей молодой полузащитник провел в старте.

Эффект дежавю

А если отмотать время назад, то нечто похожее команда уже видела в начале нулевых. Тогда почти вся «сборная Португалии» с Манише и Коштиньей во главе переехала на время в Москву.

В тот период в «Динамо» пришли огромные деньги Алексея Федорычева, который спонсировал помимо прочего и «Монако». Но дорогостоящий проект реконструкции стадиона в Петровском парке (а разговоры на эту тему велись уже тогда) внес свои коррективы в сотрудничество бизнесмена с клубом.

А вскоре последовали многочисленные разлады в команде, тренерские перестановки. Как следствие – уход генерального директора Юрия Заварзина в 2006 году.

Непонятная трансферная политика, частая смена владельцев «Динамо», тренерские отставки – все эти факторы преследуют клуб уже не одно десятилетие.

Нынешние руководители демонстративно отстраняются от спортивных вопросов. Они – на одной стороне баррикад, отвечать же за неудачи команды приходится остальным.

Дмитрий Хохлов не раз косвенно высказывался насчет необходимости покупки нужных ему игроков. Но долгосрочные интересы команды и руководства в «Динамо» не всегда совпадали.

Долг платежем красен

Последняя громкая история была связана с задолженностью «бело-голубых» перед бизнесменом Борисом Ротенбергом. Пару лет назад предприниматель ловко кинул клуб на сумму в пять миллиардов рублей.

Дело в том, что хотя официально Ротенберг и не являлся владельцем динамовцев, тем не менее структуры, тесно связанные с предпринимателем управляли командой в период с 2013-го по 2015-й годы.

Раздав займы на кругленькую сумму, без спонсорских контрактных обязательств, они попросту «одалживали» клубу деньги. В результате, «Динамо» припомнили дорогостоящие покупки Вальбуэна, Кокорина и Денисова, а вместе с ними и все расходы на развитие и содержание «Динамо».

Получилось, что структуры, которые были призваны поддерживать на плаву динамовцев вместо помощи предъявили лишь долговые требования. Ладно бы подобные ситуации просто остались в прошлом. Но такие случаи повторяются в московском клубе на постоянной основе.

Всего лишь бизнес-проект

Непонятная история с испытательным сроком Орещука, несогласованная трансферная политика – не единственные проблемы команды на данный момент. Сам факт возврата «Динамо» под крыло ВТБ вызывает вопросы.

Для банковской структуры клуб имеет второстепенное значение. Если бы не имиджевая составляющая с амбициозным проектом Петровского парка – президент банка Андрей Костин явно задумался бы, стоит ли тонущий уже который год клуб таких вложений.

Для ВТБ «Динамо» – лишь один из активов организации. Слова Костина о «самом неудачном проекте банка за последнее время» надолго останутся в памяти болельщиков «бело-голубых» (пусть фраза и прозвучала несколько в ином контексте).

Свою часть «сделки» новые владельцы выполнили. Но дальнейшая судьба клуба не решится с помощью одних лишь денежных вливаний.

Нужна четкая стратегия развития команды на ближайшие годы, а в этом вопросе руководители команды предпочитают держаться в тени. Это становится видно даже по осторожной реакции на отставку главного тренера команды.

За помощью к молодежке

В связи с уходом Дмитрия Хохлова совету директоров клуба нужно было в срочном порядке подыскивать замену 43-летнему специалисту. Пока руководство ограничилось вызовом в главную команду тренера молодежки — Кирилла Новикова.

Под его началом «Динамо» стало самой результативным клубом первенства, забив в 12-ти матчах 29 мячей. Помимо атакующей игры, Новиков поставил команде строгую игру в обороне. Динамовцы и по этому показателю абсолютные лидеры — лишь шесть пропущенных голов.

Впечатляющая серия из девяти подряд побед, в том числе разгромы «Спартака» и «Зенита» с общей разницей 7:0 должны вселять уверенность и поклонникам главной команды. Тем не менее, удержаться на вакантном месте главного тренера основы Новикову будет чрезвычайно трудно.

Кто возглавит «Динамо»?

Одним из наиболее вероятных кандидатов видится фигура экс-наставника «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу. Агент 74-летнего румына Аркадий Запорожану уже заинтриговал болельщиков московского клуба, подтвердив желание Мирчи возглавить команду.

«В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить клуб. Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», – сказал он.

Последним местом работы титулованного специалиста стала сборная Турции. Однако, успешным опытом тот период назвать было нельзя. В 17-ти матчах под руководством Луческу национальная команда одержала всего четыре победы при семи поражениях, в том числе провалив выступление в Лиги наций, заняв последнее место в группе.

Помимо этого, его постоянно критиковали местные болельщики, упрекая Мистера за невыразительную игру и неоднозначный выбор состава. Так, в отборочном раунде к ЧМ-2018 в четырех матчах в команде были заиграны сразу 23 футболиста. Как следствие – турки тогда не вышли из группы, заняв лишь четвертое место.

После успехов с «Шахтером» у Луческу не было очевидных достижений. Все-таки бронза чемпионата и Суперкубок России с «Зенитом» — не тот результат, на который рассчитывали боссы из Санкт-Петербурга в том сезоне.

Учитывая наметившийся спад в тренерской карьере, переход в «Динамо» может стать хорошей возможностью исправить ниспадающую тенденцию. А столичному клубу – наконец выйти из затяжного пике, где команда находится уже не первый год.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов