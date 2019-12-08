День имени Гинера. Президент ЦСКА призвал посадить в тюрьму руководителя судей: что дальше

Точка невозврата для российского футбола пройдена. Суббота, 7 декабря, должна стать красным днем футбольного календаря. Днем, когда после матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1) переступили черту за которой мы все поймем, по каким правилам наш футбол живет. По законам Российской Федерации или каким-то загадочным понятиям, где рамки дозволенного обтекаемы и могут регулироваться на ходу.

Вслед за Ивановым и Будогосским

Президент ЦСКА Евгений Гинер, возмущенный судейством, сказал, что за такую работу подчиненных, руководителя судейского департамента Александра Егорова нужно сажать в тюрьму.

Если у кого-то коротковата память или кто-то следить за футболом стал только в последние полтора года, отмечу, что накат на судейского начальника — вовсе не премьерный спектакль для президента ЦСКА. Кому интересно, тот сможет двумя кликами найти пестрые формулировки, которыми Гинер палил по предыдущим руководителям судейского департамента. В частности, по Валентину Иванову и Андрею Будогосскому. Ответ, кстати, от них прилетал увесистый. Будогосский разразился подробнейшим манифестом, который отчасти стал судейским ликбезом для обывателей. А за Иванова пришлось заступаться маме, вдове Валентина Иванова-старшего, олимпийской чемпионке Лидии Гавриловне. Публичный ответ Гинеру она дала тогда эмоциональный, пронзительный, с переходом на личности.

Как и в те времена, в прошедшую субботу, от президента ЦСКА никаких профессионально обоснованных претензий в адрес арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА тоже не прозвучало. Привычно лился фонтан эмоций, повторяющиеся причитания с использованием пацанского термина «беспредел».

Впрочем, здесь то ничего нового не случилось. Примерно так выглядит эмоциональная оценка судейства почти любого игрока и тренера, менеджера и президента, да всех людей, удаленных от реалий профессии футбольного арбитра, и соответственно, даже элементарными правилами не владеющими. Символично, что громкие наезды на судейский департамент со стороны ЦСКА уже которой раз случаются после матчей, когда к игрокам армейцев появляются серьезные вопросы.

После поражения в августе 2017–го от «Ахмата» Виктор Гончаренко из-за ошибки (как ему казалось) арбитра бился на пресс-конференции в истерике. Проигнорировал вопросы и о детской ошибке Виктора Васина, и о причинах, почему многоопытная защита во главе с Сергеем Игнашевичем в своей штрафной вместо активных действий просто смотрела футбол.

В матче «Краснодар» — ЦСКА судейство, конечно же, не выглядело идеальным. Длиннющие паузы, которые Василий Казарцев брал на видеопросмотры, тушили нерв игры, и создавали порыв махнуть на просмотр матча рукой. Но претензии к арбитрам имелись у обеих сторон, а пострадавшими и крайне возмущенными себя показали представители ЦСКА. При том, что вопросы имелись и к их футболистам. Почему, например, Ивана Облякова, хоть и молодого (21 год), но уже сыгравшего на высшем уровне больше 100 матчей, «заклинивает». И до такой степени, что, имея желтую карточку полузащитник, двумя ногами встает на грань, за которой загорается карточка красная. Вынуждая себя менять, скорее всего, и по этой причине. И почему тот же Обляков, вызывающийся в сборную России, вместо попытки блокировать удар у своих ворот примитивно врезается в Ари, устраивая пенальти?

Впрочем, это все-таки – внутренние вопросы ЦСКА, мы же вернемся к главному.

Позиция РФС: молчать нельзя ответить

Слова Гинера в адрес Егорова — уже не футбольная претензия и разбирать ее должны не КДК с комитетом по этике. Слова президента ЦСКА выходят за рамки футбольного аквариума, обвиняя главу судейского департамента в уголовном преступлении. Ведь получение мзды за обеспечение противоправного действия — уголовное преступление, а именно в получении денег за «неправильное» судейство Евгений Гинер начальника российских арбитров и обвинил. Добавив, что готов за свои слова отвечать. Что ж, сказал – делай.

И если раскатывать логический клубок дальше, то сделать это Евгению Гинеру надо в следственном комитете. Которому он обязан предоставить доказательства своего обвинения. Или же — отвечать в суде. Если свои обвинения окажется подтвердить нечем.

Отдельный интерес теперь вызывает позиция РФС. В готовности нынешнего руководства РФС показывать яйца, руководители клубов недавно убедились. Осведомленные люди сообщили, что на недавней встрече с президентом РФС было жарко.

Александр Дюков призвал заканчивать использовать судейскую тему в качестве громоотвода, указав руководству клубов на ошибки их футболистов и недоработки тренеров.

Теперь же возмущенные руководители (а Гинера после субботних высказываний поддержали коллеги из других клубов) решили зайти с другой стороны. Но грань, которая отделяет футбол от сухого гражданско-правового поля, переступили. Теперь остается ждать, в какой части фразы «молчать нельзя ответить» руководство РФС в ответ на такое обвинение их, по сути, подчиненного, решит поставить запятую.

Если этот накат, с употреблением слов «тюрьма», «деньги» и «уверен», РФС и Егоров оставят без внимания, отделавшись кондовым: «эмоции захлестнули» или «обойдемся без скандала», это, конечно, тоже станет ответом. Всем нам.

Значит, за почти 28 лет своего существования российский футбол так и не выбрался из болота понятий. Оставшись явлением, которому отлично подходит упомянутое Гинером слово — «беспредел». Где всем дозволено все. Просто в разном количестве.

Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»