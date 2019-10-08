«Драма, хаос, безумство». Что нужно знать о новом фильме про Диего Марадону

До сих пор мир не может дать единую оценку личности Диего Армандо Марадоны. Кто-то сравнивают его с Богом, другие убеждены, что автор гола «рукой Бога» — шарлатан и олицетворение всех земных пороков. Очередную попытку исследования феномена выдающегося аргентинского футболиста совершил британский режиссер Азиф Кападия. Фильм «Диего Марадона» состоит из огромного количества документальных съемок — из более чем 500 часов выбрано два, а также закадровых интервью главного героя и его окружения.

История пребывания аргентинца в Неаполе оставляет открытым вопрос: что есть Марадона? Божество, которое принесло «Наполи» два чемпионства и потерявшее голову от собственной игры? Или олицетворение зла, которое не способно не поддаться порокам? Ночные клубы, наркотики, случайные знакомства – все эти темные стороны города ввели Марадону в искушение. А ведь святые не поддаются соблазну.

Период жизни в Италии точно отобразил характер и поступки Марадоны. Именно шести годам в майке «Наполи» Кападия посвятил картину. Большинство материалов фильма режиссер вообще обнаружил случайно. Жена Марадоны вспомнила о коробке с кинопленкой во время интервью и разрешила Кападия ознакомиться с материалами, которые по заказу агента Марадоны снимали два оператора, повсюду ходившие за звездой. Агент собирался продать документальный фильм прокатчикам из США, но план провалился: Марадона уволил своего представителя.

«В 2015 году мы заключили контракт с компанией, которая владеет правами на изображение Диего, а после связались с теми операторами. И обнаружили, что у них тоже есть множество роликов, которые никто не видел более 30 лет», — рассказывал Азиф Кападия в одном из своих интервью.

Все главные достижения Марадоны связаны со второй половиной 80-х, — чемпионат мира в Мексике, два «скудетто» и Кубок УЕФА. А начиналось все с презентации аргентинца на переполненном неаполитанском стадионе «Сан Паоло», от которой сам Марадона был в шоке…

Первые игры в Италии аргентинцу не удавались – и Марадона слышал свист. Потом пришли трофеи и блистательная игрой, но только не покой. Хорхе Вальдано, игравший с Марадоной на ЧМ-1986, так охарактеризовал жизнь Диего:

Жизнь Марадоны — это его личная драма. Все человечество ему завидовало, а он завидовал всему человечеству. Все хотели жить, как Марадона, а он хотел жить, как все. Он хотел вставать в восемь утра и вести своих детей в школу. На обратном пути зайти в магазин за продуктами, а вечером прогуляться вместе с женой и детьми по улице или поужинать в ресторане»

Документальный фильм не осуждает и не оправдывает самого неоднозначного игрока в мировой истории спорта. Картина объективна, показывая простую хронику, с раритетными кадрами, записями интервью и архивными съемками. Художественный стиль фильма можно оценить по достоинству, но в то же время – возникает ощущение недосказанности.

«Мир меняется. Многим нравится, что сейчас футболисты относятся к работе более профессионально. Теперь их карьеры продолжительнее, а за сезон они забивают в разы больше… Драма, хаос, безумство, которые всегда присутствовали в жизни Марадоны, и делают его выдающимся. Да, сейчас есть прекрасные игроки, но они не так интересны. У них нет своего мнения, им нечего сказать. Они просто выполняют свою работу и идут домой», — так объяснял Кападия выбор героя своего фильма.

Марадону можно и любить и ненавидеть, но истинная сущность героя ЧМ-1986 и Неаполя, похоже, неизвестна даже ему самому.

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Источник: еженедельник «Футбол»