Европейская периферия? Главные сенсации отбора на Евро-2020

Квалификация Евро-2020 постепенно подходит к концу. Национальным сборным осталось провести по два матча. Большинство фаворитов уже гарантировало себе выход в финальную часть турнира. Однако, некоторым из них серьезную борьбу навязали далеко не топовые команды, как Финляндия или Турция. Наряду со сборной Украины они не побоялись бросить вызов действующим европейским чемпионам в лице Португалии или обладателям Кубка мира – французам. А финны дали бой обновленной Италии с молодыми звездами в составе. Еженедельник «Футбол» рассказывает о дальнейших перспективах этих команд на финише отборочного раунда.

Сборная Турции

Когда на жеребьевке в дублинском «Конференц-центре» турецкой команде достались в соперники Франция и Исландия, многие болельщики «красных» наверное уже успели приговорить сборную Шенола Гюнеша. Действительно, на бумаге явным фаворитом группы H считались действующие Чемпионы миры.

Да и викинги с островного государства были уж точно не подарком для «янычар». Выход в четвертьфинал на Евро-2016, где исландцы в раунде плей-офф прошли до этого англичан, ставил в более выгодное положение именно «синих». Турции же оставалось бороться за 2-3 место.

Тем не менее, после восьми туров именно турки занимают первую строчку в турнирной таблице. У команды в активе 19 очков при шести победах и лишь одном поражении. А в очном противостоянии с двукратными Чемпионами мира – сухая победа (2:0) дома и результативная ничья на выезде (1:1).

Выбор схемы 4+5+1 со стороны главного тренера Шенола Гюнеша позволил «красным» максимально слаженно прессинговать французов еще при зарождении их атак. А насыщенный центр предполагал в свою очередь контроль пространства по всей длине поля. Ни одного удара в створ от Гризманна и Ко – как закономерный результат встречи в Конье.

Еще одним составляющим успеха «янычар» стала смена поколений. Если раньше молодые футболисты за редкими исключениями старались заработать неплохие деньги на родине, то в последнее время турецкие таланты все чаще делают выбор в пользу европейских лиг.

Для примера, Дженгизу Ундеру всего 22 года, а он уже является игроком стартового состава итальянской «Ромы». Компанию в Серии А дополняет его партнер по сборной – 21-летний Мерих Демирал, перешедший этим летом в «Ювентус» из «Сассуоло» за 15 миллионов евро.

Времена бессменных лидеров сборной Арды Турана, Эмре Белезоглу и Хакана Шюкюра прошли. Теперь обновленная молодая банда под руководством опытного 67-летнего специалиста стремится всеми силами попасть на предстоящий Чемпионат Европы. Для выполнения поставленной цели осталось сделать всего два шага – домашний матч с Исландией и выездная встреча с Андоррой.

Выход в финальную часть станет для «красных» первым попаданием на крупный турнир после памятной бронзы Евро-2008 десятилетней давности. Тогда турки едва не дошли до финала, уступив в дополнительное время немцам 2:3. Возможно в следующем году команда Шенола Гюнеша сможет повторить это достижение.

Сборная Финляндии

Вслед за успешным выступлением в Лиге наций (первое место в группе С2) финны решили не опускать планку и в отборе к Евро-2020. Команда Маркку Канервы после восьми матчей идет второй с 15-ю очками после сборной Италии.

В группе J скандинавов точно не относили к соискателям одной из двух прямым путевок на главный турнир. Однако, сборная Суоми преподнесла сюрприз, оставив по сути не у дел куда более искушенные команды Боснии и Греции, отстающие от финнов на пять баллов. За два тура до окончания группового этапа такое отставание вряд ли отыгрывается.

Основными причинами взлета скромной сборной можно назвать тактическую подготовку вкупе с мощным поколением игроков. И если за первый ингредиент в команде отвечает 55-летний главный тренер Маркку Канерва, то за воплощение идей специалиста всецело несут ответственность футболисты во главе с нестареющим бомбардиром Теему Пукки.

В активе 29-летнего форварда уже семь голов в восьми матчах, что делает финского нападающего одним из лучших в квалификации. А если отнести сюда и клубную статистику (6 голов в 9-ти матчах за «Норвич»), то по результативности с ним мало кто сможет сравниться в Европе.

Помимо забивного Пукки в атаке, у финнов хватает качественных исполнителей на каждой из линий. Вратарская позиция отведена Лукашу Градецки из «Байера», лидером защиты является Йере Уронен из «Генка», опорника играет воспитанник «Арсенала» Глен Камара, а в полузащите стоит выделить хавбека «Аугсбурга» Фредрика Йенсена.

Сбалансированный состав, где хватает места и молодым, и опытным игрокам, позволяет проходить дистанцию довольно ровно. Пять побед с общей разницей 10:0 максимально приближают финнов к выходу из непростой группы.

Главный тренер нередко заставляет игроков просиживать не один час за изучением манеры игры соперников. Так, перед последним матчем с Арменией (3:0) Канерва распечатал футболистам «краткий» рассказ объемом 210 (!) страниц о сильных и слабых сторонах противника. В итоге из-за медлительности защитной линии армян финны провели несколько быстрых контратак, завершившихся голами под копирку все того же Теему Пукки.

Финнам осталось провести два матча против аутсайдера группы Лихтенштейна и Греции, которая по факту уже провалила отбор. Победа в одной из предстоящих встреч выведет сборную Финляндии на первый в истории Чемпионат Европы.

Сборная Украины

Команда Андрея Шевченко после семи матчей опережает Португалию на семь очков. Пусть у действующих чемпионов Европы остается игра в запасе, тем не менее даже прибавляя три очка команде Фернанду Сантуша, между ними все-равно остается ощутимая разница.

19 очков, всего два пропущенных мяча и ни одного поражения – такого результата не ожидали даже самые преданные украинские фанаты. Именно португальцы с Криштиану Роналду и сербы во главе с Лукой Йовичем были фаворитами группы В.

Однако, на домашнем «Олимпийском» стадионе Украина в очных противостояниях одержала две победы. И если Португалия (2:1) вполне могла рассчитывать в концовке матча на ничью, то сербам хозяева не оставили ни единого шанса – 5:0.

В нынешней сборной Украины встретились сразу два талантливых поколения. Для более возрастных Андрея Ярмоленко с Евгением Коноплянкой предстоящий турнир возможно станет последним (им уже по 30 лет).

С другой стороны, все большую роль в сборной на себя берут молодые таланты в лице Александра Зинченко и Виктора Цыганкова. Первый в «Манчестер Сити» уже приближается к роли игрока стартового состава, чувствуя поддержку со стороны Гвардиолы. В сборной Шевченко задействует Зинченко в полузащите в связке с Русланом Малиновским, создавая таким образом мозговой центр атак.

А Цыганков все чаще привлекает внимание европейских топ-клубов, выступая за киевское «Динамо». 29 очков (18+11) по системе «гол+пас» в прошлом и 7 баллов (4+3) в текущем сезонах делают хавбека одним из лучших игроков украинской Премьер-лиги на данный момент. Да и в сборной Виктор остается незаменимым игроком – семь из восьми матчей в старте.

В схеме 4-3-3, которая в зависимости от ситуации может перестраиваться в 4-2-3-1, основной упор делается на игру в быстрый пас низом. Отсюда быстрая скорость перехода из обороны в атаку за счет подключения мобильных флангов и насыщенный центр с проникающими передачами между линиями, за который отвечает трио Зинченко-Цыганков-Малиновский.

Украинцы одними из первых обеспечили себе выход в финальную часть Евро вслед за Польшей и Италией, оставив позади Португалию и Сербию. Предстоящий турнир станет третьим в истории команды. Предыдущие две попытки (2012 и 2016 годы) заканчивались на групповой стадии. Для нынешней сборной вполне по силам преодолеть этот барьер.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов