Европейская периферия? Главные сенсации отбора на Евро-2020

Квалификация Евро-2020 постепенно подходит к концу. Национальным сборным осталось провести по два матча. Большинство фаворитов уже гарантировало себе выход в финальную часть турнира. Однако, некоторым из них серьезную борьбу навязали далеко не топовые команды, как Финляндия или Турция. Наряду со сборной Украины они не побоялись бросить вызов действующим европейским чемпионам в лице Португалии или обладателям Кубка мира – французам. А финны дали бой обновленной Италии с молодыми звездами в составе. Еженедельник «Футбол» рассказывает о дальнейших перспективах этих команд на финише отборочного раунда.

Сборная Турции

Когда на жеребьевке в дублинском «Конференц-центре» турецкой команде достались в соперники Франция и Исландия, многие болельщики «красных» наверное уже успели приговорить сборную Шенола Гюнеша. Действительно, на бумаге явным фаворитом группы H считались действующие Чемпионы миры.

Да и викинги с островного государства были уж точно не подарком для «янычар». Выход в четвертьфинал на Евро-2016, где исландцы в раунде плей-офф прошли до этого англичан, ставил в более выгодное положение именно «синих». Турции же оставалось бороться за 2-3 место.

Тем не менее, после восьми туров именно турки занимают первую строчку в турнирной таблице. У команды в активе 19 очков при шести победах и лишь одном поражении. А в очном противостоянии с двукратными Чемпионами мира – сухая победа (2:0) дома и результативная ничья на выезде (1:1).

Выбор схемы 4+5+1 со стороны главного тренера Шенола Гюнеша позволил «красным» максимально слаженно прессинговать французов еще при зарождении их атак. А насыщенный центр предполагал в свою очередь контроль пространства по всей длине поля. Ни одного удара в створ от Гризманна и Ко – как закономерный результат встречи в Конье.

Еще одним составляющим успеха «янычар» стала смена поколений. Если раньше молодые футболисты за редкими исключениями старались заработать неплохие деньги на родине, то в последнее время турецкие таланты все чаще делают выбор в пользу европейских лиг.

Для примера, Дженгизу Ундеру всего 22 года, а он уже является игроком стартового состава итальянской «Ромы». Компанию в Серии А дополняет его партнер по сборной – 21-летний Мерих Демирал, перешедший этим летом в «Ювентус» из «Сассуоло» за 15 миллионов евро.

Времена бессменных лидеров сборной Арды Турана, Эмре Белезоглу и Хакана Шюкюра прошли. Теперь обновленная молодая банда под руководством опытного 67-летнего специалиста стремится всеми силами попасть на предстоящий Чемпионат Европы. Для выполнения поставленной цели осталось сделать всего два шага – домашний матч с Исландией и выездная встреча с Андоррой.

Выход в финальную часть станет для «красных» первым попаданием на крупный турнир после памятной бронзы Евро-2008 десятилетней давности. Тогда турки едва не дошли до финала, уступив в дополнительное время немцам 2:3. Возможно в следующем году команда Шенола Гюнеша сможет повторить это достижение.

Сборная Финляндии

Вслед за успешным выступлением в Лиге наций (первое место в группе С2) финны решили не опускать планку и в отборе к Евро-2020. Команда Маркку Канервы после восьми матчей идет второй с 15-ю очками после сборной Италии.

В группе J скандинавов точно не относили к соискателям одной из двух прямым путевок на главный турнир. Однако, сборная Суоми преподнесла сюрприз, оставив по сути не у дел куда более искушенные команды Боснии и Греции, отстающие от финнов на пять баллов. За два тура до окончания группового этапа такое отставание вряд ли отыгрывается.

Did someone say #PukkiParty ? 🥳

Congratulations to @EASPORTSFIFA Player of the Month for August… Teemu Pukki!#PLAwards pic.twitter.com/uvCeRBjnVn

— Premier League (@premierleague) September 13, 2019