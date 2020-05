Ежик в тумане. Уедет ли Алексей Миранчук в «Барселону» этим летом

Главная звезда «Локомотива» Алексей Миранчук давно лелеет надежды вырваться из российской Премьер-лиги и попробовать силы в большой Европе. В этом контексте недавняя новость испанского спортивного издания Don Balon о конкретном интересе со стороны «Барселоны» пришлась кстати. Вот только в условиях текущей финансовой и организационной неопределенности ведущих лиг континента говорить об этом, как о свершившемся факте, пока преждевременно. Еженедельник «Футбол» разбирается в нюансах возможного громкого трансфера России последнего времени.

С чего все началось?

12 мая на страницах испанского интернет-издания Don Balon вышел заголовок, подтверждающий личное согласие президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу на первую летнюю трансферную покупку «Барселоны».

Согласно источнику, цена вопроса составила примерно 20 миллионов евро. Правда, руководству испанского гранда еще только предстоит согласовать условия личного контракта с самим Алексеем Миранчуком. Да и выходить на связь с представителями «Локомотива» в руководстве «Барсы» пока не спешат.

Среди традиционных информационных конкурентов первоисточник возможного трансфера — не самый достоверный поставщик спортивного контента в Испании. Яркие заголовки Don Balon далеко не всегда соответствуют правдивой картинке.

В частности, в 2018-м году на портале всерьез утверждали, что «Ливерпуль» намерен приобрести у «Реала» Гаррета Бэйла за 100 миллионов евро. Это с учетом того, что 30-летний валлиец не был перманентно железным игроком стартового состава при Зинедине Зидане. Да и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп крайне редко смотрит в сторону возрастных футболистов.

К тому же не стоит забывать, что подогреваемый ажиотаж вокруг потенциального трансфера Миранчука в «Барсу» попросту поднимает интерес к испанскому изданию во время пандемийной паузы.

Действительно, громкую новость тут же подхватили большинство ведущих спортивных изданий Испании, таких как AS или Marca, но с обязательной ссылкой на Don Balon. Опровергать информацию не стали, но и подтверждать решились с большой оговоркой.

Поэтому уже исходя из первоисточника новости, российским болельщикам стоит серьезно задуматься о реальной подоплеке трансферного шума вокруг талантливого футболиста «Локомотива».

Потянет ли Миранчук «Барселону»?

В сборной России ключевым полузащитником у Станислава Черчесова считается отнюдь не старший Миранчук, а хавбек «Монако» Александр Головин. Недавно авторитетное американское издание The Score признало 23-летнего футболиста самым прогрессирующим игроком французской Лиги 1. Причем в списке номинантов на своей позиции он обошел молодую звездочку ПСЖ и лидера сборной Франции — Килиана Мбаппе.

Alexander #Golovin , Russian football player, made it to the rating of the best players of the major European football tournaments. The Score — influential sports website — named Golovin (player of AS Monaco) among the most improved players. Congratulations! Well deserved! pic.twitter.com/rtjIYXL1Wf

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 8, 2020