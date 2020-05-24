Ежик в тумане. Уедет ли Алексей Миранчук в «Барселону» этим летом

Главная звезда «Локомотива» Алексей Миранчук давно лелеет надежды вырваться из российской Премьер-лиги и попробовать силы в большой Европе. В этом контексте недавняя новость испанского спортивного издания Don Balon о конкретном интересе со стороны «Барселоны» пришлась кстати. Вот только в условиях текущей финансовой и организационной неопределенности ведущих лиг континента говорить об этом, как о свершившемся факте, пока преждевременно. Еженедельник «Футбол» разбирается в нюансах возможного громкого трансфера России последнего времени.

С чего все началось?

12 мая на страницах испанского интернет-издания Don Balon вышел заголовок, подтверждающий личное согласие президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу на первую летнюю трансферную покупку «Барселоны».

Согласно источнику, цена вопроса составила примерно 20 миллионов евро. Правда, руководству испанского гранда еще только предстоит согласовать условия личного контракта с самим Алексеем Миранчуком. Да и выходить на связь с представителями «Локомотива» в руководстве «Барсы» пока не спешат.

Среди традиционных информационных конкурентов первоисточник возможного трансфера — не самый достоверный поставщик спортивного контента в Испании. Яркие заголовки Don Balon далеко не всегда соответствуют правдивой картинке.

В частности, в 2018-м году на портале всерьез утверждали, что «Ливерпуль» намерен приобрести у «Реала» Гаррета Бэйла за 100 миллионов евро. Это с учетом того, что 30-летний валлиец не был перманентно железным игроком стартового состава при Зинедине Зидане. Да и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп крайне редко смотрит в сторону возрастных футболистов.

К тому же не стоит забывать, что подогреваемый ажиотаж вокруг потенциального трансфера Миранчука в «Барсу» попросту поднимает интерес к испанскому изданию во время пандемийной паузы.

Действительно, громкую новость тут же подхватили большинство ведущих спортивных изданий Испании, таких как AS или Marca, но с обязательной ссылкой на Don Balon. Опровергать информацию не стали, но и подтверждать решились с большой оговоркой.

Поэтому уже исходя из первоисточника новости, российским болельщикам стоит серьезно задуматься о реальной подоплеке трансферного шума вокруг талантливого футболиста «Локомотива».

Потянет ли Миранчук «Барселону»?

В сборной России ключевым полузащитником у Станислава Черчесова считается отнюдь не старший Миранчук, а хавбек «Монако» Александр Головин. Недавно авторитетное американское издание The Score признало 23-летнего футболиста самым прогрессирующим игроком французской Лиги 1. Причем в списке номинантов на своей позиции он обошел молодую звездочку ПСЖ и лидера сборной Франции — Килиана Мбаппе.

Alexander #Golovin , Russian football player, made it to the rating of the best players of the major European football tournaments. The Score — influential sports website — named Golovin (player of AS Monaco) among the most improved players. Congratulations! Well deserved! pic.twitter.com/rtjIYXL1Wf — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 8, 2020

Алексей подобными достижениями похвастать не может. Для примера, в квалификации Евро-2020 Миранчук провел лишь один полноценный матч против бельгийцев на «Газпром-Арена» (1:4), а еще дважды хавбека заменяли во втором тайме в играх против аутсайдера группы — Сан-Марино (9:0 и 5:0).

В этих встречах полузащитник лишь однажды отличился забитым голом. Что касается клубной статистики, то хавбек «Локо» единично выстреливал в спаренных матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», забив по разу в домашней и гостевой встречах. Однако для полноценного интереса со стороны европейского гранда этого явно недостаточно.

Тем не менее, нельзя обойти стороной и успешное выступление Алексея в российской Премьер-лиге. Последние сезоны Миранчук стабильно прогрессирует, показывая не по годам зрелую игру. Футболист контролирует действия команды в центре поля, разрезает оборону соперников изящными проникающими передачами и закручивает красивые мячи со стандартных положений.

Последние четыре года хавбек стабильно набирает более 10 очков по системе «гол+пас». А в текущем розыгрыше Премьер-лиги уже после 19-ти матчей (5+5) может побить прошлогодний результат по истечении 30-ти туров (3+8).

The absolute audacity from Alexey Miranchuk today. Imagine this loops in. pic.twitter.com/sXElnGPxy4 — David Sansun (@RFN_David) August 11, 2019

Тем не менее, вряд ли у скаутов «Барселоны» есть возможность всерьез следить за российскими выступлениями Алексея. Для переезда в Каталонию Миранчуку нужно показывать подобные статистические показатели в ЛЧ, где шансов засветиться представляется в разы больше.

Потянет ли «Барселона» Миранчука?

Даже, если предположить, что каталонцы всерьез заинтересованы в приобретении лидера «Локо», одним из неизбежных вопросов в трансфере российского хавбека станет цена. И здесь испанское издание как раз подошло близко к правде.

20 миллионов евро — это именно тот предел, за рамки которого руководство «Барсы» вряд ли пойдет с учетом долгосрочного финансового кризиса ведущих европейских лиг. Тратить больше на игрока, не являющегося стопроцентным первым номером национальной сборной, нелогично.

Недавно известный португальский агент Паоло Барбоза высказался о европейских перспективах братьев Миранчуков. По его словам, в нормальных условиях общая трансферная стоимость российских полузащитников варьируется в пределах 80 миллионов евро, не меньше.

Даже не беря в расчет пандемию коронавируса, которая в обозримом будущем резко ударит по бюджетам ведущих клубов Старого света, обозначенная сумма выглядит слишком высокой.

В заявке команд испанской Ла Лиги могут быть лишь три футболиста, имеющих загранпаспорта государств, не входящих в состав Евросоюза. Выкладывать за игроков, не представляющих континентальный альянс, такие деньги представляется большой авантюрой.

Помимо этого, 31 мая у главного тренера «Локомотива» Юрия Семина подойдет к концу действующий контракт, продлевать который руководство железнодорожников отказалось.

С приходом в команду сербского специалиста Марко Николича перестройка клуба не ограничится тренерскими перестановками. На днях председатель совета директоров Анатолий Мещеряков уже заявил о том, что «Локо» покинут сразу восемь игроков.

Будут ли среди них и братья Миранчуки — большой вопрос. Однако с учетом скорого урезания бюджета со стороны «РЖД», эконом-вариант трансферов лидеров представляется нереальным.

Начальный ценовой диапазон Алексея Миранчука вероятно будет стартовать с отметки в 30 миллионов, не меньше. Согласится ли на такой расклад руководство «Барселоны»?

Последний из могикан

За всю историю каталонского клуба в составе «Барселоны» выступал лишь один российский игрок. В 1994 году Игорь Корнеев перешел из «Эспаньола» в испанский гранд, так и не сумев закрепиться в стартовом составе.

После золотого сезона-1993/94, команда не смогла повторить успешный результат и даже не попала в тройку призеров, заняв итоговую четвертую строчку. Неудачное выступление в Примере вынудило руководство клуба расстаться с рядом игроков, среди которых был и бывший спортивный директор «Локомотива».

Та «Барселона» существенно отличалась от нынешней. Трансферные аппетиты команды ограничивались лишь шестью иностранцами в составе.

"Барселона". 1995 год. Игорь Корнеев — первый в нижнем ряду. pic.twitter.com/r3sZ90grVr — Футбол в стиле Ретро (@all_oldschool) February 6, 2014

Однако если «Барса» и покупала игроков за границей, то это были ведущие футболисты, лидеры национальных сборных. Куман, Стоичков, Хаджи, Ромарио — далеко не последние фигуры в большом футболе 90-х годов.

Тогда Игорю Корнееву предстояло бороться за место в стартовом составе с Хорди Кройфом и это при лимите на легионеров с Куманом, Стоичковым и Хаджи в составе. В двенадцати матчах сезона российский хавбек не отличился результативными действиями, в результате чего был сослан во вторую команду.

Спустя почти 30 лет переход в «Барселону» для любого футболиста по-прежнему считает отличительным знаком качества и вершиной карьеры. Соперничать с любым игроком центра поля в каталонском гранде представляется чем-то из области фантастики.

Второй Малком?

Если трансфер Алексея Миранчука все-таки состоится, то молодой футболист наверняка составит конкуренцию хорвату Ивану Ракитичу, выступающему на позиции левого центрального хавбека. Неплохую перспективу Миранчуку добавляют и многочисленные слухи об уходе 32-летнего игрока из «Барсы».

Однако с учетом универсальности российского хавбека при схеме 4-3-3 в список его потенциальных соперников можно добавить кого-то из пары Гризманн-Месси. При смене позиций они частенько отходят назад и выполняют роли скрытых плеймейкеров, несмотря на номинальное амплуа нападающих.

И это еще не все неприятности, поджидающие Миранчука в Каталонии. Не стоит забывать о возможном возвращении в «Барселону» бразильского нападающего Неймара, который неоднократно признавался в симпатиях к бывшему клубу.

Если все эти факторы сойдутся воедино, российскому хавбеку придется очень тяжело. При всем уважении к российской Премьер-лиги, наш чемпионат пока не может готовить игроков к такому уровню конкуренции.

В этой связи переход Миранчука представляется аналогом трансфера в «Барселону» еще одного талантливого игрока — бразильского нападающего «Бордо» Малкома. Многие каталонские болельщики скептически отнеслись к подписанию латиноамериканца на фоне уже имеющейся атакующей супер-тройки Суарез-Месси-Коутиньо.

Как итог, в сезоне-2018/19 бразильский талант выходил на поле в основном в матчах Кубка Лиги, вполне ожидаемо начиная игры Примеры на скамейке запасных. В 15-ти встречах нападающий отметился голом и двумя ассистами, чего было явно недостаточно, чтобы остаться в Каталонии и на следующий сезон. После выступлений в Ла Лиге летом 2019-го года Малком принял приглашение «Зенита» и перебрался в другую Примеру — на сей раз российскую.

Андалузский вариант

Пару лет назад на вопрос о возможном продолжении карьеры в Европе Алексей Миранчук ответил следующим образом: «Если бы меня позвали в «Барселону», пешком бы пошел». Амбиции одного из самых талантливых российских игроков вполне обоснованы.

Вот только на нынешней стадии карьерного развития лидеру «Локо» следует выбрать более приземленный вариант в той же Испании, чтобы затем использовать его в качестве трамплина в топовый клуб.

Ранее в российской прессе сообщалось о желании «Севильи» приобрести братьев Миранчуков. Если это действительно соответствует реальности, то Алексею и Антону в большей степени стоит цепляться именно за андалусийский клуб.

Top 5 #LoMásLeído ayer en ESTADIO: Desde Rusia colocan a los gemelos Miranchuk en el radar del Sevilla https://t.co/H5SYocBOFU — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 5, 2020

Там они окрепнут в тактическом плане, улучшат технические элементы, да и в целом привыкнут к испанскому видению футбола. А затем уже в очных матчах против «Барселоны» наглядно продемонстрируют ценность каталонским скаутам.

К тому же, в «Севилье» братьям будет легче закрепиться в стартовом составе. Конкурировать с лидерами андалусийцев — аргентинцами Окампосом и Банегой — все-таки проще, нежели с кем-то из пары Месси-Гризманн.

На сегодняшний день подобный сценарий представляется куда более реалистичным. В любом случае, добраться от Севильи до Барселоны пешком получится намного быстрее, нежели начинать тернистый европейский путь прямиком из далекой Москвы.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов