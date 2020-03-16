Феномен Крыховяка. Поляк из «Локомотива» за восемь минут уничтожил «Ростов» в центральном матче Европы

Коронавирус диктует футбольной Европе жесткие условия. В то время, как руководящий состав ведущих чемпионатов Старого света принял решение о приостановке матчей вплоть до начала апреля, в российской Премьер-лиге пока не спешат с вынесением вердикта относительно дальнейшего продолжения соревнований. В связи с этим встреча на стадионе «Ростов-Арена» стала не только центральной игрой тура в РПЛ, но и замахнулась на статус №1 на всем континенте. В битве за Лигу чемпионов «Локомотив» вырвал важнейшие три очка против «Ростова» (3:1) и вышел на второе место, набрав 41 балл.

Юбилей и ретро-Мамаев

В преддверии 90-летия одноименного клуба, сотрудники ростовской команды подготовили масштабные акции. К матчам весенней части чемпионата в кассах домашнего стадиона болельщики могли приобрести билеты с символикой легендарных советских игроков Виктора Понедельника, Аркадия Бабуджьяна и других, внесших весомый вклад не только в развитие регионального футбола, но и блиставших в разное время за главную сборную страны.

За полтора часа до игры с «Локомотивом» выступавшие еще за «Ростсельмаш» Геннадий Паровин и Геннадий Степушкин провели автограф-сессию. А на афише к центральной встречи дня красовался другой футболист, которому еще только предстоит стать своим для многочисленных местных болельщиков – новичок «Ростова» Павел Мамаев. В компании другого лидера клуба Алексея Ионова они расположились на скамейке запасных, еще не восстановившись после травм.

Матчевый журнал уже в продаже на территории стадиона!😍⠀⠀⠀⠀

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📜 В дополнение к каждой программке – плакат с легендами клуба ⚽️⠀

⠀#ФКРостов #МыРостов #РостовЛоко pic.twitter.com/27rAVr1mGp — Football Club Rostov (@rostovfc) March 15, 2020

Если у хозяев отсутствовали два ключевых футболиста, то у «Локо» к решающему матчу вернулись в строй дисквалифицированный в игре с «Зенитом» главный тренер Юрий Семин и Соломон Кверквелия, которому отменили красную карточку, полученную в матче с «Ахматом».

Таким образом, железнодорожники решили кадровые потери и подошли к игре во всеоружии. Улыбки на лицах Карпина и Семина при рукопожатии не должны были вводить в заблуждение – после стартового свистка начиналась битва за Лигу чемпионов.

Непослушная бутса и редеющий газон

Главным действующим лицом матча стал газон стадиона «Ростов-Арена». В первые 15 минут встречи хозяева настолько увлеклись массированным прессингом, что истоптали траву на подступах к штрафной Маринато Гильерме.

Форвард хозяев Эльдор Шомуродов успел дважды потерять правую бутсу после ударов по воротам вратаря сборной России. Причем во втором эпизоде после попытки узбекского нападающего экипировка едва не пересекла линию створа.

Ростовчане активно использовали левый фланг атаки, где своими забегами Хорен Байрамян в паре с Романом Еременко терроризировал 33-летнего защитника Владислава Игнатьева.

В одном из моментов финский полузащитник эффектно разобрался с Рифатом Жемалетдиновым, убрав мяч на паузе мимо соперника. Пытавшись притормозить, хавбек «Локо» поднял песочную завесу вперемежку с вырванным газоном.

Активно начав встречу, хозяева сделали себе медвежью услугу. Выходя на ударные позиции, нападающим «Ростова» не хватало скорости при принятии решения. Травяное покрытие раз за разом гасило скорость вращения и дробило отскоки мяча при приеме.

В свою очередь, гости были не против такого характера матча, всячески подсушивая и без того вязкую игру. Долгое время железнодорожники даже не пытались перейти на чужую половину поля. Все изменилось на 34 минуте.

Инстинкт убийцы и пиксельное табло

Коронавирусная истерия, захватившая Москву и центральные регионы России, пока не добралась до Ростова. В день матча трибуны донского стадиона заполнили более 30 тысяч болельщиков. Специально к игре сотрудники клуба подготовили стилизованную ретро акцию.

Поклонники «желто-синих», находящиеся на верхних ярусах, могли насладиться черно-белой картинкой c поля, транслировавшейся на пиксельным табло с фирменным циферблатом. Когда-то он красовался на культовом стадионе «Ростова» — арене «Олимп-2».

Монохромные цвета как нельзя лучше передали атмосферный шок, когда польский хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк всего за 10 минут похоронил претензии хозяев на удачный исход встречи.

Сначала полузащитник метров с 35-ти по уходящей траектории забил один из самых красивых мячей всего чемпионата. А затем заставил некоторых поклонников ростовчан и вовсе уйти с трибун, добавив к результативным действиям еще один гол и ассист.

Крыховяк еще раз доказал, почему считается одним из лучших легионеров РПЛ здесь и сейчас. Единственный повод для грусти поляку преподнес разве что арбитр Михаил Вилков, записавший первый мяч на счет вратаря «Ростова» — Сергея Песьякова.

Однако это не помешало номинальному опорнику набрать феноменальные 13 (9+4) баллов по системе «гол+пас» после 20 проведенных встреч. По данным показателям он лучший среди разрушителей не только в России, но и во всей Европе.

А ведь еще недавно Крыховяк боролся за выживание в АПЛ, выступая за «Вест Бромвич». Спустя 3 года он все ближе к тому, чтобы по итогам сезона попасть в третий раз подряд в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов