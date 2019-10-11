Кадровый дефицит. Почему нехватка центральных защитников – одна из главных проблем сборной России

После домашней победы над Шотландией в «Лужниках» со счетом 4:0 команда Станислава Черчесова набрала 18 очков в семи турах. Теперь российской сборной достаточно победить в гостях Кипр, чтобы обеспечить себе путевку в финальную часть ЧЕ-2020. В группе I наша команда одержала ряд крупных побед. Тем не менее, предстоящим летом на чемпионате Европы россиян будут ждать соперники несколько другого уровня, нежели Казахстан или Сан-Марино. В этом контексте низкий уровень конкуренции среди защитников может серьезно сказаться на результатах сборной.

Ротация состава

После успешного домашнего чемпионата мира Станислав Черчесов продолжил варьировать игровые сочетания футболистов в сборной. Вследствие ухода из команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева изменилась вратарская позиция. Место в воротах отвоевал у Андрея Лунева вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. Помимо этого, перестановки также коснулись и средней линии, где все увереннее чувствуют себя Дмитрий Баринов и Алексей Ионов.

Конкурировать с лидером сборной Артемом Дзюбой в ближайшем будущем призваны Федор Смолов и воспитанник краснодарской академии Николай Комличенко. Помимо прочего, в расширенные списки часто попадает лучший бомбардир предыдущего розыгрыша российской Премьер-лиги – Федор Чалов (15 голов). А в заявку на матч с шотландцами попал снайпер уже нынешнего сезона – Александр Соболев (10).

Линия нападения выглядит самой насыщенной на данный момент. Правда, на постоянной основе в стартовом составе выходит лишь Дзюба. В середине поля главный тренер все чаще использует партнера Артема по «Зениту» — хавбека Магомеда Оздоева (3+2 по системе «гол+пас» в 11-ти матчах). Под руководством Сергея Семака мобильный опорник заметно прогрессирует, выполняя помимо разрушительных действий и частые подключения в атаку.

Натурализация и фактор Жиркова

Однако, наибольший риск связан скорее с защитой. Если взглянуть на довольно спорный момент с натурализацией игроков сборной, то становится ясно – основные трудности могут возникнуть именно в обороне. Дело в том, что практически все приглашенные «иностранцы» играют исключительно в защите (Нойштедтер, Рауш, Фернандес).

Если Марио располагается на правом фланге обороны, то с противоположной стороны его партнером является Юрий Жирков, раскрывающийся вновь уже под занавес карьеры. 36-летний футболист двигается по всей бровке, смещаясь периодически в центр поля. Номинально Юрий является защитником, но приносит пользу и в атакующем созидании на фланге.

В основном, когда 36-летний игрок «Зенита» выходит в старте, это говорит об отсутствии альтернативы в лице нового поколения защитников. А ситуация с парой центральных выглядит еще более острой. Более-менее стабильной паре защитников Семенов-Джикия замены на данный момент по большому счету нет.

Разные матчи, схожие заявки

Станислав Черчесов не раз высказывался, что не любит многочисленных перестановок в составе. Примером может послужить ситуация с Федором Чаловым. Главный тренер выбирает исключительно нападающего «Зенита» Артема Дзюбу – капитана сборной. В то время, как лучший бомбардир чемпионата России по-прежнему остается вне заявки на матчи сборной.

Та же проблема вырисовывается и в защитной линии. Если сравнить последние заявки национальной команды на матчи с Казахстаном и Шотландией, то сколько-нибудь заметных изменений в обороне заметить трудно.

Единственная деталь, бросающаяся в глаза – это приглашение нового центрального защитника из «Ростова» Дмитрия Чистякова. 25-летний игрок провел в этом сезоне 12 матчей, в целом не сильно выбиваясь своими действиями в надежной обороне ростовчан.

Еще полгода назад он выступал в первом дивизионе за «Тамбов», завоевав вместе с клубом золотые медали и выход в Премьер-лигу. А уже в текущем сезоне получил приглашение от команды Валерия Карпина и вызов в сборную.

«На первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист»

Еще один новичок команды Черчесова – экс-защитник «Витесса» Вячеслав Караваев. По своему потенциалу он один из лучших российских правых вингеров на данный момент.

Проведя длительный период карьеры в Голландии, Караваев являет собой современный тип крайнего защитника. Он полезен не только в обороне, действуя по всей длине бровки. Его мобильность на фланге, разрезающие передачи нередко помогают и в развитии атак. Тем не менее, Вячеславу будет довольно проблематично рассчитывать на попадание в старт в ближайшем будущем, ведь его позицию застолбил за собой один из лидеров ЦСКА и сборной – Марио Фернандес.

Да и сам Черчесов пока скептически относится к новичкам команды. Так перед матчем с Шотландией главный тренер высказался насчет приглашения в команду форварда «Крыльев» Александра Соболева. «Вообще опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист», — подчеркнул он.

Кем заменить Игнашевича?

Пригласив в последний момент на ЧМ-2018 ветерана ЦСКА Сергея Игнашевича, Станислав Черчесов добавил строгости задней линии сборной. Несмотря на возраст, опытный защитник уверенно руководил действиями партнеров, добавив команде необходимого хладнокровия,чего так не хватало сборной в товарищеских матчах перед турниром.

В свои 38 лет (на тот момент) Сергей вошел в пятерку лучших игроков ЧМ-2018 по среднему пробегу – 53 км за матч. Тем не менее, ситуация, при которой главный тренер вынужден в последний момент дозаявлять возрастного игрока на одну из ключевых позиций, должна настораживать.

По большому счету, кроме трио защитников из ЦСКА (Игнашевич плюс братья Березуцкие) в сборной России на протяжении десятилетий в обороне так и не появилось достойной замены завершившим карьеру футболистам. Даже действующий лимит на легионеров не сильно повлиял на текущее положение.

Джикия и Чистяков еще недавно выступали в ФНЛ, от Беляева в свое время отказался московский «Локомотив», Кудряшов и Семенов – уже в возрасте (32 и 30 лет соответственно). Сергея Петрова не видит в стартовом составе главный тренер, хотя в том же «Краснодаре» защитник нередко отличается результативными действиями (1 гол и 2 ассиста в 12-ти матчах).

От приглашения в сборную 23-летнего Егора Сорокина Черчесов сейчас отказывается, хотя это довольно новый тип защитника для Премьер-лиги.В прошлом сезоне футболист нередко удивлял соперников своими неожиданными подключениями в атаку, став лучшим бомбардиром «Рубина»с шестью голами в 27-ми матчах. Помимо прочего, Егор стал и футболистом года в казанском клубе.

Смена трендов

Если проанализировать пары центральных защитников ведущих клубов Премьер-лиги, то едва ли не в каждом из них можно обнаружить иностранную пару футболистов обороны. Чорлука -Кверквелия в «Локомотиве», Магнуссон — Шарлия в ЦСКА, Иванович — Ракицкий в «Зените». Лишь в «Спартаке», находящемся в явном кризисе после отставки Олега Кононова, есть игрок с российским паспортом. 25-летний Георгий Джикия выступает в тандеме с французом Самуэлем Жиго.

Если посмотреть на Европу, то наиболее востребованными защитниками там являются универсалы. Все более актуальным становится умение отдать первый пас, грамотно направить вектор атаки. Помимо выбора позиции, защитники нередко становятся незаменимым звеном при переходе средней линии. Такие футболисты, как Вирджил ван Дейк или Маттейс де Лигт сейчас задают тон.

Поэтому неудивительно, что на турнирах уровня Лиги чемпионов разница в темпе игры между западными клубами и представителями РПЛ довольно ощутима. Даже зарубежные защитники из российских команд порой не успевают за быстрыми перемещениями форвардов соперника.

Появлению перспективных защитников не способствует и действующий лимит на легионеров в российской Премьер-лиге (6+5). А ведь со следующего сезона он будет ужесточен до заявочного формата «8+17».

Текст: Анатолий Акулов

Фото: Сергей Дроняев