Команды одного игрока. В какую группу попала сборная России на Евро-2020?

Несмотря на то, что до официальной жеребьевки в Бухаресте остается еще неделя ожидания, состав группы В, в которой предстоит провести матчи чемпионата Европы команде Станислава Черчесова, уже сформирован на 75 процентов. Из-за новой формации проведения континентального первенства стали известны два из трех возможных соперников российской сборной. С одной из этих команд национальная команда уже играла в квалификации и провела два похожих по сценарию матча, потерпев в обоих встречах крупные поражения (1:3 и 1:4). Помимо бельгийцев, нас точно будут ожидать противостояния с датчанами. А вот третий соперник пока остается неизвестен. Кто-то из пары Финляндия/Уэльс присоединится к выше названной тройке, окончательно дополнив состав квартета В, ставшего уже одним из самых сложных по составу в финальной стадии Евро-2020.

Еженедельник «Футбол» проанализировал, чего, а главное кого стоит опасаться сборной России на предстоящем турнире.

Новый формат

Жеребьевка в Бухаресте, еще официально не начавшись, еще до старта стала одной из самых противоречивых в истории крупных турниров. Ни на одном из чемпионатов мира или Европы процедура формирования групп не определяла почти на сто процентов состав одного из квартетов за неделю до начала церемонии.

Однако, предстоящее мероприятие, которое состоится в здании «Romeexpo» 30 ноября, уже определило в соперники сборной России две топовые европейские сборные. А ведь еще неизвестно, кто попадет в группу В из четвертой корзины.

Место проведения церемонии, похоже, полностью оправдывает свое основное предназначение. Изначально, арена построена для выступлений звезд румынской эстрады, и в случае футбольной жеребьевки подарит зрителям незабываемое шоу.

Из-за юбилейного двадцатого чемпионата Европы УЕФА в этом году изменила правила отбора на чемпионаты Европы, добавив к привычным первым местам отборочных групп квалификации возможность попасть на Евро через новый турнир – Лигу Наций.

В действительности же, это решение вызвало скорее отталкивающий эффект у участников соревнования. Так, Кевин де Брюйне, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии, чья национальная команда стала оппонентом России на Евро-2020, уже выразил отрицательное отношение к подобному формату.

«Это позор, что уже все определено. Турнир получается каким-то фальшивым, а футбол становится все более и более похожим на обычный бизнес», – cказал один из самых дорогих футболистов мира в интервью бельгийскому изданию VTM Nieuws.

Так или иначе, но решение УЕФА уже принято. Дело в том, что предстоящее Евро в первые в истории пройдет на стадионах 12 стран-хозяек турнира. Этот факт заставил руководство организации заранее разбить принимающие сборные по разным группам, расформировав двенадцать команд по шести квартетам.

При этом, в ассоциации ввиду международных конфликтов продолжили практику разведения сборных России, Украины и Косово. Таким образом, состав группы В фактически сформировался за неделю до старта жеребьевки. Бельгия, Россия, Дания и кто-то из пары Финляндия-Уэльс образовали одну из самых сложных групп на чемпионате Европы.

Двенадцать. Все стадионы финальной части Евро-2020

Сборная России проведет два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Еще одно не самое обнадеживающее решение для сборной вынесли 22 ноября на жеребьевке в швейцарском Ньоне. По регламенту предполагалось, что хозяева турнира проведут как минимум две встречи на своем поле. Но из-за того, что Дания и Россия попали в одну группу при распределении команд принимающих турнир стран, решение о том, где эти сборные встретятся в очном противостоянии, должен был определить жребий.

В итоге выбор пал на арену «Паркен» в Копенгагене, вмещающей чуть больше 38 тысяч зрителей. Остальные матчи группового раунда команда Станислава Черчесова проведет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Окончательный же состав групп и расписание матчей 30 ноября определит жеребьевка в Бухаресте.

Сборная Бельгии

Уже сейчас можно сказать, что «красным дьяволам» досталась вполне проходимая группа. Эдену Азару и Компании вновь попалась сборная России, которую бельгийцы с завидной регулярностью обыгрывают в последнее время в квалификациях и на крупных турнирах. Так было на чемпионате мира в Бразилии (1:0), так было и в прошедшей квалификации к Евро-2020 (3:1, 4:1).

Отборочную группу команда испанца Роберто Мартинеса выиграла с ощутимым преимуществом, не встретив по ходу матчей сколько-нибудь серьезного сопротивления от соперников по групповому раунду. В десяти матчах столько же побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей плюс 38!

Пропустив всего два мяча от сборной России, остальные команды ни разу не потревожили вратаря «Реала» Тибо Куртуа. А Эден Азар вновь доказал, что прямо сейчас он – один из лучших полузащитников не только европейского, но и мирового футбола.

История с переездом из Лондона в Мадрид показала, что ради своей мечты хавбек готов отказаться от насиженного высокооплачиваемого места в «Челси» и отправиться в Мадрид, где ему вовсе не гарантировали места в основном составе при играющих Луке Модриче и Тони Кроосе.

Тем не менее, бельгиец после презентации на «Сантьяго Бернабеу» начал постепенно осваиваться в составе «сливочных» и в семи матчах испанской Ла Лиги набрал четыре очка по системе «гол+пас», сделав три голевых передачи. В команде Зинедина Зидана полным ходом идет перестройка после провального выступления в Лиге чемпионов прошлого сезона.

После летнего трансферного окна даже у Азара нет твердого места в старте «королевского клуба». В трех последних матчах «Реала» в нападении всегда выходили разные сочетания футболистов: Винисиус Жуниор — Бензема — Диас (с «Эйбаром»), Винисиус Жуниор — Йович — Азар (против «Бетиса») и Родриго — Йович — Азар (в матче с «Леганесом»0.

Французский тренер использует бельгийца на позиции левого вингера без строгой привязки к флангу. Так же действует Эден и в матчах сборной, раскачивая защитников России в недавнем матче на «Газпром-Арене».

Бельгийский душ. Эден Азар вновь испортил настроение сборной России в европейской квалификации

Если в клубе Азару только предстоит завоевать тот авторитет, который у него был в «Челси», то в национальной команде Роберто Мартинес доверяет ему безоговорочное место лидера сборной, сохраняющей высшую строчку в рейтинге ФИФА на данный момент. А любимой командой Азара в квалификации стала именно Россия.

В матчах против команды Станислава Черчесова он дважды прошелся по защитной линии команды Черчесова, забив по два мяча в ворота Маринато Гильерме. Причем удивляет не результативность бельгийца, а тот факт, с какой легкостью и скоростью были забиты мячи. В матче на стадионе «Короля Бодуэна» Азар поучаствовал в двух голевых комбинациях (из трех), а в игре в Санкт-Петербурге и вовсе в трех из четырех.

В Бельгии 28-летний хавбек накрутил Юрия Жиркова, заработав (и исполнив) пенальти. В России он на своем любимом левом фланге раз за разом обыгрывал на сей раз Марио Фернандеса и вновь не оставил своим оппонентам ни единого шанса.

Перед предстоящим Евро настораживает тот факт, что даже топовый защитник по меркам российской Премьер-лиги не справляется со скоростным дриблингом бельгийского лидера. В свою очередь, другому возможному визави Азара к началу турнира будет почти 37 лет. Юрий вряд ли потянет предложенный «красными дьяволами» темп игры.

Да и в целом возраст крайних защитников сборной России приближается к 30 годам, беря в расчет Петрова (28 лет) и Смольникова (31) нам флангах обороны. Поэтому, связка Де Брюйне и братьев Азар наверняка будет выглядеть мощным аргументом и летом 2020 года.

Сборная Дании

В датской команде, как и в случае с Бельгией, есть ярко выраженный лидер полузащиты в лице хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. К слову, мадридский «Реал» летом не раз обращался к лондонскому клубу по поводу возможного трансфера 27-летнего футболиста.

Датчанин рассматривался скаутами «сливочных» на случай неудачи с переходом Эдена Азара. Но «Челси» вследствие наложенного запрета на регистрацию игроков принял решение существенно подзаработать и отпустил бельгийца.

One step closer 👣 @10TenTalent 's @MartinBraith helped Denmark to a 1-0 win over Switzerland on Saturday as they moved in on a place at @EURO2020 🇩🇰 https://t.co/wGGJiG5Mju pic.twitter.com/v0rjpqpshr

Дела у «шпор» в новом сезоне складываются не лучшим образом, причем не только в английской Премьер-лиги. Недавно на групповой стадии Лиги чемпионов команда у себя дома проиграла на одноименном стадионе «Баварии» 2:7.

Пусть в группе В лондонцы почти наверняка обеспечили себе выход в плей-офф турнира, но тот разгром повлиял на судьбу главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино. После десяти лет работы аргентинца в тренерском штабе «Тоттенхэма» руководство команды приняло решение отправить его в отставку, несмотря на первый в истории клуба финал ЛЧ в прошлом сезоне.

Новый наставник «шпор» португалец Жозе Моуриньо, еще не успев толком освоиться на севере Лондона, в свойственной ему манере раздал несколько интервью, затронув и тему лидера сборной Дании. «Мне нужно понять, что у Кристиана на уме или в сердце. Мы должны принять правильное решение для клуба», – сказал он в перерыве матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

С приходом Особенного в «Тоттенхэм» английские СМИ вспомнили о летних слухах вокруг фигуры Эриксена. К слову, на днях появилась информация о заинтересованности в хавбеке со стороны туринского «Ювентуса».

Издания не преминули отметить, что Жозе не будет препятствовать ведению переговоров между «бьянконери» и игроком. Так что, возможно уже этой зимой датчанин отправиться покорять уже Серию А, где стать чемпионом ему будет в разы проще, нежели в Англии.

Несмотря на проблемы Кристиана в «Тоттенхэме», в сборной у него дела идут куда как лучше. Если в Премьер-лиге датчанин выходил в старте лишь семь из десяти матчей, то тренер национальной команды Оге Харейде все восемь встреч европейской квалификации выпускал хавбека с первых минут. Пять забитых мячей вполне компенсировали доверие со стороны 66-летнего норвежского специалиста.

Если сравнивать роль Эриксена со значением Азара в Бельгии, то Кристиан явно выделяется на фоне остальных игроков. Если у Эдена в партнерах по полузащите всегда есть подкрепление в лице Де Брюйне, брата Торгана или Витселя, то в Дании Эриксен – ярко выраженный безальтернативный плеймейкер.

Видение поля позволяет ему отдавать передачи любой сложности в независимости от уровня сопротивления защитников. Пас за спину или длинная выверенная передача в разрез неоднократно выводила его партнеров по «Тоттенхэму» или сборной Дании на ударные позиции.

В этом плане игра в гостях против Швейцарии на «Санкт-Якоб Парке» стала одним из украшений всей квалификационной кампании. За 15 минут до конца матча викинги уступали хозяевам три мяча, и во многом благодаря участию Эриксена в концовке встречи забили сразу три гола, увезя важное очко против одного из фаворитов группы D (3:3).

Сначала на 84-й минуте подача со штрафного Кристиана Эриксен нашла во вратарской неразберихе защитника Матиаса Йоргенсена, а затем после скрытой разрезающей передачи вывела один на один с Яном Зоммером нападающего «РБ Лейпциг» Юссуфа Поульсена. Тот отдал передачу на пустые ворота еще одному Кристиану – на сей раз Гиткьяеру – и счет стал 2:3.

Значение Эриксена проявляется не столько в технике ударов или передач, сколько в заряженности на игру. Все в той же игре против швейцарцев после одной из комбинаций с Поульсеном, Кристиан после удара с лета сразу же побежал за мячом и отправился подавать угловой. Даже при счете 0:2 настрой лидера придает уверенности и его партнерам по команде.

В целом для сборной России Дания едва ли не более неприятный соперник, нежели Бельгия. На ЧМ-2018 команда Уго Харейде демонстрировала присущую скандинавским сборным строго прагматичный стиль игры. Датчане любят поддушивать своих соперников, не позволяя даже в матче с французами (0:0) на ЧМ-2018 будущим победителям турнира играть от себя в атаку.

А самый яркий момент в том матче создали в контрвыпаде именно датчане, когда Корнелиус фланговым прострелом вывел Эриксена на рандеву с Уго Льорисом. Обидное поражение от Хорватии в 1/8 финала не позволило тогда викингам выйти в четвертьфинал, где их ждала сборная России.

Зато в Лиге Наций команда Уго Хорейде уверенно вышла в дивизион А, пропустив всего один мяч в четырех матчах против Уэльса и Ирландии. По манере игры они чем-то напоминают своих соседей – шведов, но выглядят более агрессивно при подступах к чужой штрафной. Учитывая неудачный опыт игры России со скандинавами в той же Лиге Наций, именно датчане могут помешать команде Станислава Черчесова побороться за одну из двух путевок в плей-офф Евро-2020.

Финляндия или Уэльс

Что касается выбора команды из четвертой корзины, то более худшего варианта для сборной России найти было крайне трудно. Валлийцы еще три года назад сенсационно вышли в полуфинал ЧЕ-2016, попутно разгромив российскую сборную под руководством Леонида Слуцкого на групповой стадии со счетом 3:0. А национальная команда Финляндии стала, возможно, главным открытием недавно прошедшего квалификационного раунда отбора к ЧЕ-2020, заняв с 18 очками второе место.

Попав в группу J вместе с Италией, Грецией и Боснией, финны умудрились впервые в своей истории выйти в финальную часть крупного турнира. Команда Маркку Канервы дома обыграла греков (1:0) и боснийцев с Эдином Джеко в составе (2:0), а в матчах с итальянцами выглядела достойно на фоне четырехкратных чемпионов мира (0:2 в гостях и 1:2 дома).

One day, when things settle down, I’ll try and describe what it means to us. Today though, I just wanna say thanks. Thank you for being there during the hard times. Thank you for believing. Thank you for helping us make history. We’ll be forever grateful. (📷:Jussi Eskola SPL) pic.twitter.com/GGxbhcksCB

— Tim Sparv (@TimSparv) November 17, 2019