Конец «Особенной» эпохи? Моуринью еще никогда не был таким обреченным

В битве двух поколений специалистов Юлиан Нагельсманн разбил титулованного Жозе Моуринью, не оставив особенному ни единого шанса. Самый молодой тренер в истории плей-офф Лиги чемпионов прошелся катком по неприкасаемому португальцу (1:0; 3:0) и заслуженно вывел «РБ Лейпциг» в четвертьфинал.

Менее года назад «Тоттенхэм» под руководством аргентинца Маурисио Почеттино встречался в полуфинале ЛЧ с «Аяксом». «Шпоры» выдали огненные 45 минут на «Йохан Кройфф Арена», вырвав победу в дополнительное время, и впервые в истории пробились в финал главного еврокубка.

Немногочисленные болельщики «шпор», приехавшие в Лейпциг поддержать любимую команду, помнили те слезы радости и отчаяния Почеттино. Именно отчаяния, потому что та команда отдавала все эмоции на поле, не щадя себя и соперников. Чего нельзя сказать о «Тоттенхэме» Жозе.

Те же 0:1 после первого матча в Лондоне. Те же 0:2 после сорока пяти минут встречи на «Центральном стадионе» в Лейпциге. Разница между прошлогодним финалистом ЛЧ и нынешнем «Тоттенхэмом» в том, что те парни могли вырвать на морально-волевых любой матч, даже самый безнадежный.

В Германии же на лицах игроков лондонского клуба читалась обреченность. Деле Алли впустую пытался смещаться с фланга в центральную линию, Лукас Моура в одиночку тащил на себе атаку. Тщетно. Главный тренер хозяев Юлиан Нагельсманн схемой 3-4-3 задушил англичан, мощно насытив фланги и середину поля.

В действиях «шпор» сквозила апатия. Моуринью попытался было удивить немцев давлением с первых минут, но сразу же поплатился за эту дерзость двумя пропущенными мячами Марселя Забитцера.

Оборона гостей была отрезана от нападения, опорная линия раз за разом проседала. А хозяева усилиями реактивного Анхелиньо и Вернера убегали в молниеносные контратаки. Если тактический прессинг Жозе провалился уже в самом начале встречи, то плана Б у португальца так и не нашлось.

Дело даже не травмах Гарри Кейна или Сон Хен Мина. Осторожный футбол с прицелом на качественную оборону и минимум опасных моментов за игру. В «Челси» и даже в «Манчестер Юнайтед» эта тактика приносила свои результаты. Пока себя окончательно не исчерпала.

Спустя год фирменный почерк Жозе остался прежним: тягучий, вязкий, безыдейный. Впрочем, как и сам Моуринью в середине второго тайма. Португалец облокотился о стойку тренерского штаба и задумчиво остался смотреть вдаль.

Его не было с командой на стадионе «Центральный» в Лейпциге, его не было в Германии в тот вечер. Он был далеко за пределами футбольного поля. Легкий прищур уносил специалиста во времена острых пресс-конференций в Англии, удивительного прорыва «Порту»…

Но это было давно. Теперь на нем была одета бесцветная спортивная куртка, он периодически доставал бутылку минералки, так и не сделав ни единого глотка. Его «Тоттенхэм» также мучила жажда и безысходность.

Нагельсманн был полной противоположностью португальцу. Элегантный, в безупречном черном пальто с поднятым воротником. Медленная поступь, лакированные ботинки – немец в каждой детали был хозяином положения.

Как и его футболисты. В самой концовке встречи вышедший на замену Эмиль Форсберг первым же касанием отправил мяч в ворота Уго Льориса. А вездесущий центрдеф Дайо Упомекано на 85-й минуте умчался в сольный прорыв, обойдя на дриблинге нескольких игроков «шпор», и попав под нокдаун со стороны 20-летнего защитника Джафета Танганга. Обошлось без серьезной травмы.

На послематчевой пресс-конференции оба тренера были немногословны. Юлиан Нагельсманн отметил, что «Лейпциг» старался играть в свой футбол, не приспосабливаясь под манеру игры «Тоттенхэма».

В свою очередь, Жозе посетовал на тот факт, что не может требовать от спортсменов прыгнуть выше головы. «Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать», — добавил португалец.

NEW RECORD! 32-year-old Leipzig boss Julian Nagelsmann becomes the youngest coach in history to win a #UCL knockout tie 👍 pic.twitter.com/SOR4zEhgUy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020