Конфуз с аутсайдером, демарш Базура, уход Слуцкого и арнемский самурай. «Витесс» – один из главных хедлайнеров Эредивизи

Если не брать в расчет традиционных фаворитов чемпионата «Аякс» и «ПСВ», то команда Леонида Слуцкого в текущем розыгрыше одна из лучших в голландской лиге. «Орлы» уже успели отобрать очки у «божьих сыновей» (2:2) и обыграть неуступчивый «АЗ» (2:1). А российский тренер установил новый клубный рекорд, набрав с клубом 23 очка в стартовых десяти турах. Тем самым, 48-летний специалист обошел достижение нынешнего тренера сборной Голландии – Рональда Кумана – в сезоне-2000/01 (22 балла на старте чемпионата). Однако, нынешняя неделя выдалась довольно неоднозначной для «Витесса»: и дело не только в поражении от «АДО». Еженедельник «Футбол» рассказывает о последних событиях из стана «черно-желтых».

Сенсация на «Гелредоме»

К домашнему матчу с «Ден Хаагом» «Витесс» подходил в хорошем настроении. Команда выдала самую продолжительную победную серию в сезоне, одержав четыре победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 12:4. А в последней игре – так и вовсе добились разгромной победы над «Венло» в гостях со счетом 4:0. 20 очков и третье место в турнирной таблице – как ожидаемый итог успешной осенней поступи «орлов» в Эредивизи.

Двенадцати тысячам поклонников «черно-желтых», собравшимся в тот вечер на домашнем стадионе «Гелдероме», казалось бы, ничто не предвещало потери очков в матче с одним из главных неудачников сезона. Гаагский клуб «АДО» одержал до этого всего лишь две победы в десяти турах, опережая лишь совсем безнадежный «Валвейк», набравшим на старте чемпионата всего один (!) балл.

🎆 Het was genieten! ⏭️ Next games:

Fortuna Sittard — ADO Den Haag (KNVB Beker)

ADO Den Haag — sc Heerenveen! 🎟️ https://t.co/H4J8r8iUMZ pic.twitter.com/8PhRazNK9g — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) October 28, 2019

Тем не менее, уже на второй минуте 18-летний нападающий «Хаага» Крисенсио Саммервилл быстрее других разобрался в хаосе, царящим в хозяйской штрафной после фланговой подачи Обиспо. Сначала арнемские защитники позволили Иммерсу расстрелять голкипера ударом через себя с нескольких метров, а затем упустили набегающего форварда, который и открыл счет в игре.

А спустя всего четыре минуты Пасвееру уже пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки – все тот же Лекс Иммерс реабилитировался за стартовую неудачу красивым обводящим ударом с дальней дистанции. Несмотря на упорные старания Матавжа и компании исправить ситуацию, счет на табло остался прежним. Таким образом, «орлы» потерпели первое за год домашнее поражение, позволив догнать себя в таблице «АЗ», с которым и делят на сегодняшний день второе и третье места.

«Не хочу играть за твою команду»

Проблемы «Витесса» не ограничились одними рамками футбольного поля. За два дня до игры на «Гелдероме» одна из подготовительных тренировок команды закончилась сразу двумя конфликтами, стоявшими одному из виновников временным отстранением от участия в матчах.

Речь идет о 23-летнем голландском хавбеке «орлов» Рихедли Базуре. Юный футболист сначала разругался с форвардом «желто-черных» Джеем-Роем Гротом, а затем и вовсе послал самого Слуцкого «куда подальше».

И если в перепалке с нападающим, едва не закончившейся дракой, Базур отделался несколькими репликами, а-ля «Я тебя еще достану в раздевалке», то вот эмоциональный выпад в сторону российского специалиста стоил футболисту заявки на ближайшую встречу с «Ден Хаагом».

На решение главного тренера выгнать полузащитника с занятия после неприятного инцидента, последний незамедлительно отреагировал следующим образом: «Отвали! Я не хочу больше играть за твою команду». За что и был с такой же быстротой отцеплен от основной команды.

Успев поиграть в своем возрасте за «Аякс», «Вольфсбург» и «Порту», Рихедли никогда не отличался мягким нравом во взаимоотношениях с тренерами. Что с Бошем в Амстердаме, что c Консейсао в Порту, хавбек позволял себе некоторые вольности, вследствие чего не задерживался в одном европейском клубе на длительное время.

Так например, вызов в молодежную сборную Голландии во время выступления за «волков» был отклонен Базуром по причине обустройства в новом для себя чемпионате. А приезд в «Порту» лишь спустя три дня после официального завершения отпуска заставил главного тренера «драконов» Сержа Консейсао завершить сотрудничество с хавбеком.

Bazoer recorda fúria de Sérgio Conceição: «Não me queria de volta na equipa principal» https://t.co/lDwYeHglY7 #Bazoer pic.twitter.com/SW8HAz8n96 — zerozero (@zerozeropt) April 15, 2019

Неудивительно, что вернувшись из Португалии на родину, полузащитник продолжает испытывать терпение наставников. В матче с «АДО» полузащитник вполне ожидаемо остался вне заявки команды. Тем не менее, в истории со Слуцким Базур первым пошел на попятную, публично раскаявшись в своем поведении. Слуцкий извинения принял.

«Уважаемые болельщики, прежде всего я хотел бы извиниться за то, что произошло. Этого не должно было случиться. Я разочарован, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете. Я рад, что в «Витессе» приняли меня обратно после моих извинений и предоставили мне возможность вернуться. Я буду работать над своими проблемами. Кроме того, я хочу оставить это в прошлом и позитивно смотреть в будущее», — написал Базур на своей странице в Twitter.

Уже в кубковом матче против «Де Графсхап» (2:0) российский тренер выпустил голландца в стартовом составе. А Базуру впредь нужно быть более осторожным, ведь такими темпами нахождение в Арнеме может встать под большим вопросом. Впрочем, как и сохранение Леонидом Слуцким поста главного тренера «черно-желтых».

Возможный переезд во Францию?

Сказалось ли поведение Базура на появлении слухов о продлении действующего контракта российским специалистом – пока остается неизвестно. Однако, в прессе уже обсуждается информация о нежелании Слуцким оставаться в Голландии на следующий год. Текущее соглашение с «орлами» рассчитано до лета 2020-го года. И с большой долей вероятности, далее пути экс-тренера сборной России и «Витесса» могут разойтись.

Так, в начале нынешнего сезона, руководством арнемского клуба Слуцкому был предложен вариант с продолжением сотрудничества. На что 48-летний специалист ответил отказом из-за желания прогрессировать в более статусной европейской лиге. Сообщается, что одним из приоритетных вариантов карьеры будет переход в «Монако», которым владеет бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Так или иначе, но текущий розыгрыш Эредивизи главный тренер «черно-желтых» намерен завершить в штабе «Витесса». Ведь во многом от финишных результатов команды будет зависеть приглашение в европейский топ-клуб. В этом ключе, место в итоговой тройке чемпионата станет для Слуцкого своего рода карьерным трамплином, после чего можно будет пробовать свои силы в одной из пяти ведущих лиг континента.

Не исключено, что и возврат в Англию (после «Халл Сити») не станет чем-то из области фантастики. На Туманном Альбионе особенно ценят, когда специалисты выстреливают в чемпионате с командами, ограниченными в ресурсах.

Возвращение Хонды

Поднятию настроения Леониду Слуцкому в середине недели способствовало прибытие на базу «Витесса» японского полузащитника Кейсуке Хонды. Знакомство футболиста с российским тренером началось еще десять лет назад, когда хавбек выступал в Голландии в составе «Венло». Забив шесть мячей в 18-ти играх в сезоне-2008/09, полузащитник перебрался в Москву, где провел за ЦСКА четыре сезона.

В российской Премьер-лиге Хонда отыграл 94 матча, занеся себе в актив 20 голов и 18 результативных передач. Но, пожалуй, самое яркое событие в карьере Кейсуке произошло весной 2010-го года. Тогда армейский клуб встречался в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Первая встреча в «Лужниках» завершилась вничью 1:1. На гол Негредо хозяева ответили мощнейшим выстрелом Гонсалеса с тридцати метров.

Исход двухматчевого противостояния решался в ответной игре на «Рамон Санчес Писхуан». На переполненной сорокатысячной арене японский новичок продемонстрировал зрителям свое ключевое качество – лучше японца в том составе ЦСКА штрафные удары никто не исполнял. На 55-ой минуте полузащитник с дальней дистанции закрутил мяч с острого угла мимо выстроенной стенки. Голкипер андалусийцев Андрес Палоп успел лишь неловко коснуться мяча, переправив его в сетку.

А затем был скандал с владельцем ЦСКА Евгением Гинером перед отъездом Хонды в «Милан». Дело в том, что непосредственно перед уходом из клуба, Кейсуке заверил главу команды, что не собирается уезжать из России и намерен продлить контракт с «красно-синими». Что было потом – известная история. Бесплатный трансфер футболиста, находящимся в тот момент на пике карьеры, чья стоимость оценивалась по самым скромным прикидкам в 20 миллионов евро.

«Мы со всеми нашими бывшими футболистами, кроме Хонды, в контакте. Хонде руку при встрече не пожал бы. Он – единственный игрок, за которого я не получил ни копейки. Потому что он обманул. Сказал, что продлевает контракт, не хочет никуда переходить. А на самом деле ждал, чтобы за меньшие деньги перейти в «Милан», — такими словами оценил ту ситуацию сам Гинер.

После итальянской Серии А японца помотало по всему свету, начиная с Мексики («Пачука») и заканчивая Австралией («Мельбурн»). Помимо прочего, Хонда успел освоиться в роли главного тренера сборной Камбоджи, у которой в квалификации к ЧМ-2022 разница забитых и пропущенных мячей в этом году составила 1:20! Нападающий сборной России Артем Дзюба (24 гола) даже просил о спарринге с командой Кейсуке, держа в голове рекорд результативности Александра Кержакова (30).

Теперь 33-летний японец после всех приключений вернулся обратно в Голландию, где когда-то и начинал футбольную карьеру. Хавбек уже поблагодарил «орлов» за прием и возможность вернуться в европейский футбол. «С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам «Витесса». Спасибо клубу. Чувствую себя так же, как 12 лет назад на просмотре», – написал Кейсуке в Twitter. В свою очередь, Слуцкому и Хонде явно есть, что вспомнить за эти пять лет вынужденной разлуки.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов