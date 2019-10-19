Марокканская ракета. Пять причин, почему Хаким Зиеш – лучший игрок «Аякса» здесь и сейчас

После летней продажи лидеров в лице Фрэнки де Йонга и Маттейса де Лигта многие посчитали, что «Аякс» просядет в следующем сезоне. Единственным футболистом, который точно знал, что это далеко не так, был хавбек амстердамцев Хаким Зиеш. Вследствие ухода молодого плеймейкера в «Барселону», марокканский полузащитник вышел из звездной тени де Йонга и стал главным действующим лицом в атаке «божьих сыновей». С такой игрой, какую демонстрирует Хаким в последнее время, этот сезон вполне может стать для него последним в Голландии. Объясняем, почему переезд в европейский топ-клуб во многом лишь вопрос времени для «красно-белого» таланта.

Новая роль

В этом сезоне марокканец стал играть чуть выше. С позиции правого атакующего полузащитника Зиеш переместился на место оттянутого форварда. Однако, главный тренер «Аякса» Эрик тен Хааг помимо прочего позволяет Хакиму перемещаться чуть ли не по всей длине средней линии, давая тем самым хавбеку такую нужную для него свободу действий.

Роль Хакима не ограничивается связкой с нападающим Душаном Тадичем. Можно сказать, что c отъездом Френки де Йонга полузащитник стал эдаким скрытым плеймейкером амстердамского клуба.

Плоды этой тактической перестановки видны уже сейчас. В том, что «красно-белые» наколотили в ворота соперников аж 29 мячей в девяти матчах, далеко не последняя роль принадлежит игровым качествам Зиеша.

Марокканец всегда был более нацелен на командные взаимодействия. Даже порой из убойных позиций Хаким не пожалеет отдать пас на Хунтелаара или того же Тадича. Не отошел от своей манеры игры хавбек и на старте этого розыгрыша: четыре гола и пять ассистов в девяти матчах.

Скорость

Не секрет, что 26-летний хавбек является одним из самых быстрых полузащитников в голландском чемпионате. Довольно низкий центр тяжести, пластичность и легкость движений позволяют ему раз за разом убегать от крайних защитников соперников.

Любимый трюк футболиста – раскачать оппонента на фланге и сместиться в центр, откуда затем следует разрезающая передача на кого-то из нападающих «Аякса». В матче против «Ден Хаага» Хаким показал типичного себя. На одном резком движении он ушел от соперника, а затем отдал передачу на набегающего Хунтелаара.

Тем не менее, в некоторых случаях Зиеш идет до конца бровки и делает ювелирные стелющиеся передачи в центр штрафной, где мяч в завершающей стадии атаки доходит до рослого Хунтелаара или юркого бразильца Нереса. Быстрота принятия решений – отличительная особенность Хакима.

Оценивая игру марокканца в прошедшем сезоне, главный тренер амстердамцев Эрик тен Хааг подчеркнул: «Если вы любите футбол, вам должна нравится игра Зиеша. Он быстр, техничен и креативен. Почти каждое его решение приводит к обострению. Неслучайно он закончил сезон в статусе одного из лучших футболистов Эредивизи».

В момент приема мяча марокканец уже думает, как отрезать защитную линию противника одной передачей. Хавбек всегда действует на шаг впереди – нельзя с уверенностью сказать, какое действие провернет полузащитник в том или ином моменте.

Чем-то в этом плане манера Хакима напоминает стиль игры Арьена Роббена: убойная левая, дриблинг со смещением в центр. Тем не менее, Зиеш все же более креативен в построении атак, нежели легендарный голландец «Баварии».

Удар

То, что творит марокканец с левой ноги иначе, как фантастикой не назовешь. Хаким на протяжении последних лет в «Аяксе» так прокачал траекторию удара, что вратарям соперников подчас остается лишь наблюдать, как мяч по недосягаемой траектории плавно опускается в девятку.

Порой создается впечатление, будто у Зиеша в кармане находится пульт управления, и он в нужный момент незаметно включает «красную» кнопку. Его попытка с острого угла в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» заставила бывшего вратаря «Аякса» Яспера Силлессена лишь развести в недоумении руки – это все, что мог сделать новичок валенсийцев в этом моменте.

Hakim Ziyech channelling his inner Arjen Robben pic.twitter.com/UkV6wgGfGX — WBS SPORTS (@juniorezekielo) October 12, 2019

После отъезда датского ветерана Лассе Шене в итальянский «Дженоа» штатным исполнителем штрафных ударов стал именно Хаким Зиеш. И не случайно. Разнообразие ударов марокканца – одно из главных оружий не только самого футболиста, но и амстердамского клуба в целом.

Подходя к точке, Хаким кладет стопу под мяч, тем самым придавая нужное вращение и одновременно увеличивая скорость его движения. С одной стороны получается удар на исполнение.

Однако, с другой — плотность, с которой летит мяч, ничем не уступает попытке пробить на силу. На финише получается мощная смесь из техники и плотности, чем-то напоминающая манеру исполнения штрафных португальцем Криштиану Роналду.

Видение поля

Несмотря на номинальную позицию нападающего, назвать чистым форвардом Хакима нельзя. Зиеш любит действовать из глубины, по всей длине средней линии. И лишь оттуда марокканец ищет разрезающими передачами форвардов аяксидов.

Спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс даже сравнил его с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом, причем расклад сил оказался не в пользу немца. «Я считаю, что он с каждым годом играет все лучше. Статистически он исключительно хорош», — сказал он.

А затем сделал «канонирам» скрытое предложение: «Для меня Зиеш лучше, чем Озил. Я бы посоветовал продать Озила и за половину этой суммы купить Хакима». Правда, команда Унаи Эмери в итоге не стала прислушиваться к пожеланиям Марка и отказалась от приобретения марокканца.

В зависимости от схемы расстановки «Аякса», на острие может оказаться Нерес, Тадич или Хунтелаар. В каждом из этих вариантов Зиешу отведена определенная роль. В случае с нестареющим гигантом (Клаас-Ян) у Хакима наиболее очевидная задача: раскачать крайних защитников по флангу и выдать фланирующую подачу на габаритного форварда.

Однако, уже действуя в связке с сербским нападающем Душаном Тадичем, у хавбека куда более широкая палитра действий. При таком раскладе Хаким использует резкий дриблинг, начиная движение из центра полузащиты, а затем может сыграть, как в стеночку с Душаном (серб не меньший технарь, чем Зиеш), так и отдать пас за спину защитникам соперника.

А в последнем варианте с реактивным Нересом на левом фланге, их суммарная скорость позволяет разрывать оборону противника за доли секунды, выводя на ударную позицию того же Тадича или Хунтелаара.

В этом сезоне наиболее продуктивно работает сочетание Зиеш/Тадич. Причем, роль обоих в паре кардинально поменялась. Если в прошлом Хаким ассистировал сербу, то на старте текущего розыгрыша Эредивизи уже Душан играет роль распасовщика.

В восьми из последних десяти игр марокканец забивал исключительно с подачи 30-летнего форварда. А на двоих они уже отдали 13 голевых передач в девяти встречах. Именно эта пара обеспечивает амстердамцам результат: первое место в чемпионате и группе ЛЧ.

Техника

Основная особенность Хакима – быстрота действий. Это касается и дриблинга 26-летнего футболиста. Если соперники позволяют набрать нужный старт марокканцу, то его уже не остановить.

Хавбек может начать движение на своей половине поля, но когда он пересекает центральный круг, его скорость удваивается. Перекладывая мяч с ноги на ногу, он уходит от противников на одном дыхании, позволяя последним лишь смотреть ему вслед.

Прием мяча, раскачивающийся центр тяжести, работа корпусом (что несколько удивительно, учитывая не самое мощное телосложение) позволяют полузащитнику контролировать нужный темп атаки.

Hakim Ziyech zal zijn 100e Eredivisie wedstrijd voor @AFCAjax spelen dit weekend 👏 Hij is direct betrokken geweest bij 80 doelpunten sinds zijn debuut bij Ajax ⚽🔥 Hoeveel doelpunten en assists gaat hij dit seizoen maken? 👇#eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/8eNBp591gj — Eredivisie (@eredivisie) October 17, 2019

Но главное качество, приводящее в тупик оппонентов Зиеша, это постоянная смена позиций. В последнее время Хаким все больше берет ответственность на себя в принятии атакующих решений, открываясь подчас в самых неожиданных точках.

Видя, что в данный момент на левой бровке не достает атакующего хавбека, он смещается на противоположный для себя фланг. А большую часть времени марокканец вообще может провести в центре полузащиты. Здесь уже сказываются выступления за «Твенте», где Зиеш играл роль плеймейкера.

Что дальше?

Неудивительно, что за разноплановым футболистом на протяжении последних лет внимательно следят европейские топ-клубы. В летнее трансферное окно им интересовалась «Бавария». А в прошлом году «Рома» была в шаге от подписания лидера «Аякса» за 30 миллионов евро.

Однако, Хаким оказался более прагматичным и выбрал продление контракта с амстердамцами. Его новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. «Правильный клуб еще не сделал предложение, поэтому просто хочу продолжать работу в «Аяксе», – прокомментировал ситуацию сам Зиеш.

Универсализм – это, пожалуй, наиболее востребованное качество футболиста в современном футболе. В свою очередь, Зиеш – яркое олицетворение разностороннего полузащитника. А с учетом той игры, которую хавбек демонстрирует в матчах за «Аякс», «правильный» клуб обязательно выйдет на него с выгодным предложением.

Пока что трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Но с учетом переподписания контракта ценник на игрока заметно вырастет. Грандам придется изрядно раскошелиться, чтобы приобрести хавбека будущим летом.

Однако, есть и другой фактор, который может повлиять на решение игрока покинуть команду. Марокканцу уже 26 лет. Если он замедлит с переходом в европейский топ-клуб, второго шанса у него может и не быть.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов