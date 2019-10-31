Превращения в монстров Левандовски, Марсело и Терри. Как звезды отмечают Хеллоуин

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Звезды мирового футбола празднуют Хеллоуин – праздник, в который принято наряжаться в маскарадные костюмы страшных существ. Основными темами Хеллоуина являются нечистая сила и монстры. Большими любителями таких забав являются Роберт Левандовски, Леонардо Бонуччи, Луис Гарсия, Марсело и Джон Терри. 

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с женой Анной в образах Джокера и его подружки Харли Квинн

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи тоже любит Хеллоуин

Бывший игрок «Ливерпуля» Луис Гарсия в костюме гола-фантома. Того самого, который был забит в матче «Ливерпуль» — «Челси» в 2005-м году, он вывел «красных» в финал Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Марсело и его семья

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Halloween 🎃 👻 #12LiFe Buuuuh 😂

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Легенда «Челси» Джон Терри с супругой Тони

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👻 @toniterry26 @georgie26terry @sum26terry

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Источник: Инстаграм

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