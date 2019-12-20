Российский Арсен Венгер. Или чем «Рубин» заманил Слуцкого

Назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина» обещает стать главной зимней сенсацией. Обсуждать которую до возобновления чемпионата России будут громче трансферов и скандалов. И по делу — приезд обладателя шести трофеев в Казань может означать очень многое.

Царство интриг

Итак, Леонид Слуцкий – в «Рубине». Это свершившийся факт. Как его понимать? Втянули в авантюру, скажут пессимисты. Нет, он сделает чемпионат России интересней и веселее, возразят оптимисты. Слуцкому пообещали что-то сверхувлекательное, прокомментируют появление тренера в «Рубине» уравновешенные реалисты. Первые и вторые будут правы. По — своему. Правы, кстати, окажутся и третьи. Потому что для решения Леонида Слуцкого в пользу клуба из столицы Татарстана самый подходящий синоним – многоликость.

Для начала давайте признаем – трехкратного чемпионата России все же затащили в коварное царство интриг и противовесов. Туда, где шансы не войти в историю, а вляпаться, шагнуть по карьерной лестнице вниз и поставить на тренерском реноме пятно, всегда как минимум сопоставимы с шансами на успех.

Что такое «Рубин» последних четырех –пяти лет? Клуб с отсутствием стратегии, где следующее решение противоречит предыдущему

«Рубин» — это 5 (без учета Слуцкого ) тренеров за 4, 5 сезона. Это клуб, где отсутствовали деньги на еженедельные расходы и зарплаты не из-за их отсутствия, а вследствие борьбы за власть и влияние. «Рубин» — это место, где футболист с действующим контрактом работал в отделе кадров, друзья – союзники расходились по разные стороны баррикад, а новое начальство игнорировало гарантии, которые давались начальством прежним.

💬 Леонид Слуцкий: «Рубин — был, есть и будет флагманом российского футбола» 👉🏼 Приветственные слова нового главного тренера — в новом сюжете Рубин ТВ ▶️ https://t.co/VmpM21KU3E pic.twitter.com/BqUTlPhOmS — «Рубин» Казань (@fcrk) December 19, 2019

Соблазн для Слуцкого

Леонид Слуцкий – очень умен. Прошел в российском футболе все уровни, начиная с оснований пирамиды, и владеет реалиями нашего футбола, как таблицей умножения. О реалиях «Рубина» Слуцкий тоже знает, но еще и в двадцатикратном размере. И все равно согласился. Почему?

Глупее всего выглядит объяснение сроком контракта – 5 лет. Как длительный контракт на бумаге сочетается с реальностью, можете поинтересоваться у Леонида Федуна, или например, тех, кто подписывал в «Зенит» Роберто Манчини. Или тех, кто тренировал «Рубин».

Разговоры о привлечении Слуцкого каким-то уже работающим, грандиозным стратегическим планом звучат еще смешнее. Даже в день презентации нового тренера «Рубин» устами генерального директора показал себя в нелепом виде. Рустам Сайманов заявил, что новый тренер органично вписался в долговременный стратегический план. И тут же заявил, что формирование тренерского штаба – исключительно компетенция Слуцкого, клуб в это не вмешивается.

По сути – Сайманов сам себя опроверг. Ведь активы любого уважающего себя клуба, и тем более имеющего какой-то там план развития, — это тренерские кадры. Свои. Верные. Надежные. Перспективные. Готовые взять главную роль, когда поручат. Готовые помогать главным, если скажут, что клубу так будет лучше. Те, кто уже работал здесь до условного Слуцкого, и продолжит работать после него.

Иногда при формировании тренерского штаба интересы клуба и пожелания главного тренера требуют компромисса. Но случай с приходом в «Рубин» Леонида Слуцкого, похоже, из тех, когда тренер соблазнился привилегией самостоятельно создать свою команду. Для начала – тренерскую. Которая станет активом в первую очередь именно Слуцкого и пойдет за ним по карьере дальше. Может в Казани, а может и нет.

Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином», а спортивным директором стал Яровинский

Как сработаться с директором сложной биографии?

Кстати, первая такая команда у трехкратного чемпиона России появилась только в «Виттесе», до этого он приходил на новые места работы в лучшем случае с одним помощником. В Голландии, уже в компании прошедших с ним в ЦСКА огонь, воду и медные трубы, Олега Яровинского и братьев Березуцких, 48-летний тренер впервые в тренерской карьере ощутил сладость контраста. Сравнил, чем отличается работа со знакомыми, проверенными и ментально близкими людьми с работой прежней. В «Халле», ЦСКА, а ранее – «Крыльях» и «Москве». Где помощники были для него своими лишь временно.

Вероятно, именно в голландской командировке Леонид Викторович окончательно принял мысль, что футбольное время тренеров – одиночек ушло навсегда

И после самоотвода братьев возможность заново сформировать штаб под себя стала для Слуцкого основным критерием, по которым он собирался оценивать работодателей. Если в этом праве тренеру отказало имевшее на него виды «Динамо», это логично. И, наверное, правильно. «Рубин» сие право предоставил.

Пришедший с ним Олег Яровинский и примкнувший к ним уже в Казани Олег Кузьмин (знакомый тренеру еще по «Уралану» и «Москве», — составили каркас будущей тренерской команды Леонида Слуцкого. Многих смущает личность генерального директора. Осведомленные люди из Казани убеждены, что современный тренер с Рустемом Саймановым сработаться не сможет. После европейской командировки – тем более. Сайманов – личность действительно своеобразная. Со сложной, как выражался Николай Толстых, биографией. Но разве много в «Рубине» и вокруг «Рубина» находилось людей с биографией простой? Слуцкого сейчас заботят другие вещи, ведь он впервые в карьере получил редкие для тренера Премьер-лиги полномочия.

Превзойти Бердыева

Дело не только в полученных финансовых и трансферных обещаниях. Слуцкого могли завлечь в Казань правами, каких он априори не получил бы в «Витессе», «Халле», да и в ЦСКА, правом – стать своим Арсеном Венгером или для начала получить творческую лабораторию размером с ту, что была до 2013 года у Курбана Бердыева. Активно влиять на подготовку футболистов в клубной Академии, выстраивая эту работу в соответствии со своим представлением о современном футболе. Это как раз то, чем Слуцкий пока локально, дистанционно и получая палки в колеса, занимается в родном Волгограде. То, чем хотел заниматься в Казани Курбан Бердыев. То, во что обещает и дальше вкладывать деньги «Рубин».

Слуцкий – человек широких взглядов, глубоко творческий, ищущий результатам своих размышлений подтверждения на практике. Ему хочется создавать глобальное, оставлять что-то надежное и долговременное после себя, а не только Кубки и места в таблице. Для него, после четверти века карьеры, и 12 сезонов в Премьер-лиге , полномочия главного тренера уже тесны. А вот управление всей футбольной вертикалью клуба и шанс превзойти в этом Бердыева – новый вызов. Который Слуцкого в «Рубин» и пригнал.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»