Теорема имени Семина. Почему одни выигрывают на восьмом десятке, а другие заканчивают тренировать в пятьдесят

Глобальная футбольная пауза подарила возможность порассуждать о вечном и задаться вопросами, которые в суете турнирных будней оказываются в стороне. Вы задумывались, например, о причинах разной длины тренерского пути? Почему одни продолжают выигрывать Кубки с медалями на восьмом десятке, а другие, столь же талантливые, сходят с большой футбольной орбиты в пятьдесят лет?

Кривая Моуринью – правило или частный случай особенного?

Российский футбол имеет знаковых представителей в обеих группах. Но прежде, чем перейдем к фамилиям, вспомним о давних постулатах. «Не забиваешь ты – забивают тебе». «Покажи мне полузащиту – я скажу, что у тебя за команда». «Порядок бьет класс». Каждый любитель футбола давно знаком как минимум с одним из этих неписанных правил, на которых, как принято считать, и держится любимая нами игра в мяч.

Есть у футбола и более тонкий постулат, именуемый «пиком формы». Который бывает не только у футболистов и команд, но и у тренеров. А тот самый пик имеет и более широкое понятие. Когда речь идет о наиболее плодотворном этапе, где тренер, смешивая свои опыт, знания, мотивацию и энергию способен добиваться максимальных результатов.

Срок такого этапа строго ограничен. По истечению срока время тренера в глобальном смысле уходит. Этого мнения придерживаются и футбольные аналитики, и психологи. Приводящие в качестве показательного и наиболее информативного примера наклонную в карьере Жозе Моуринью. Мол, Особенный прошел 8-10 лет пика, когда его приглашали самые богатые и знаменитые в мире клубы, в которых Моуринью мог достигать максимальных результатов.

Но дело не только в результатах – последним значимым успехом Особенный отметился в 2017 году, когда выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу Европы. Важнее в примере с Моуринью название команд. И тот «МЮ», и тренируемым ныне Жозе «Тоттенхэм» при всем уважении к их текущим достижениям не поставишь на одну доску с «Челси» и «Реалом». Для которых борьба за победу в Лиге чемпионов каждый сезон считалась обязательным условием. Работу в таких клубах Особенному больше не доверяют.

Почему этот пример наиболее показательный в рассуждениях о лимитированном сроке тренерского пика? Футбольные специалисты аргументируют высотой уровня, куда удалось забраться Моуринью, с этого уровня лучше виден и масштаб падения.

Для людей, которые видят футбол исключительно битвой за результат на табло, нисходящий график Жозе Моуринью выглядит аксиомой: раньше результат был, а теперь его нет. С точки зрения банальной математики это так.

Пример имени Хиддинка

Но у нас найдутся железные аргументы, чтоб и аксиому Особенного превратить в хлипкий штамп. Доказав, что сроки тренерского процветания имеют совсем иную природу.

Для начала можно привести доводы, лежащие на поверхности. Вспомнить, например Юппа Хайнкеса. Выигравшего Лигу чемпионов с «Ювентусом» в 53, а с «Баварией» в 68. Или Отто Рехагеля, который сделал из Греции чемпиона Европы почти в 66. Есть и более близкий для нас пример Гуса Хиддинка, влюблявшего в сборную России на седьмом десятке. Да, cамо по себе место в таблице или даже титул не могут быть доказательством теоретической базы.

Да не обидятся футболисты и тренеры – выигрыш титула всегда достигается коллективными усилиями при содействии благоприятных обстоятельств. Но даже остановка в паре шагов от трофея указывает, что тренер все еще способен держать заданный когда-то уровень. Пятнадцать лет подряд или после паузы в карьере. После большого провала или временной работы ассистентом. Находя новую мотивацию, осваивая новые методы, которые позволяют успевать за ускоряющимся темпом современного футбола.

Для наглядности у нас перед глазами два полярных примера – Юрий Семин и Олег Романцев. Или Олег Романцев и Юрий Семин. При всей глобальности различий, в их биографии много и схожего. Плюс-минус одного поколения. Оба из провинции, оба выступали в «Спартаке», оба играли у Константина Бескова. Тренерскую карьеру и Семин, и Романцев начинали с низов. А проявив себя там, пошли уже разными дорогами.

Когда победы обманчивы

Один в 35 лет выиграл чемпионат СССР со «Спартаком», в 40 – возглавил сборную, к 45 собрал уже десяток титулов, умножая славу знаменитого клуба. Второй писал историю клуба, заполняя пустые страницы. И только в 55 лет пришел к максимальному в отечественном масштабе успеху.

Романцев к 55 годам уже давно обжился в роли пенсионера. По зову настроения меняющего рыбалку на просмотр футбола, а поездки с ветеранами — на прогулки с друзьями.

За 15 лет, минувших после завершения Романцевым тренерской карьеры, Олег Иванович был и просто футбольным ветераном, и консультантом, и экспертом. На вопросы о возможном возвращении отвечал в лучшем случае уклончиво. Но чаще –категорично.

Правда о Романцеве

Близкий друг Олега Романцева как-то главной причиной столь раннего завершения тренерской карьеры назвал реалии современного футбольного управления. В котором тренер – лишь часть структуры. Где глобальные решения принимают другие, а футболисты попадают в команду порой по загадочным причинам. «В таком футболе Романцев себя не видит», — подвел черту под беседой его друг. Уверен, это правда. Но так же уверен, что не вся.

Олег Романцев закончил с тренерством в 50 с малюсеньким хвостиком. Возраст по меркам профессии – молодой. А по сравнению с бушующим на бровке в свои 72 Семиным и вовсе детский. Но Романцеву для продолжения успешной карьеры понадобилось бы изучать футбол заново. Это утверждение может вам казаться нелепым, но вспомнив падение могучего романцевского «Спартака» вы убедитесь, что со временем тренерский фундамент Олега Ивановича стал хлипким, как песочный домик.

В то время, как жадный до побед и знаний Семин, разъезжал по европейским клубам на стажировки , засыпал вопросами иностранных коллег и критически оценивал вроде как «правильные» подходы, Романцев выигрывал очередной чемпионат. Развенчивая миф о старомодном спартаковском футболе. Так тогда казалось со стороны. На деле же – продолжала работать сила инерции, основанная на опыте, успешных наработках, исключительных интуиции, вкусе на игрока, но не актуальных футбольных знаниях! О тактике. Физической подготовке.

Оптимизации тренировочного процесса и еще десятках принципиальных для тренера нюансов.

Игнорируя новое, Романцев получал жесткие поучительные уроки в Европе. Где случавшиеся все реже всплески слаженности и эстетики комбинационной игры все чаще чередовались с разгромами и беспомощностью. Даже против середняков вроде «Бордо», «Спарты» и «Фейенорда».

Егор Титов в своей книге, рассуждая о стагнации Романцева в «Спартаке»», назвал причиной этого затворничество. Которое стало свойственно тренеру после многократных успехов. Сначала красно-белые стали буксовать в Европе с командами, которые раньше кромсали на части, вскоре конкуренты стали обходить «Спартак» и в России.

Но творческий кризис Романцева-тренера и принципиальных игнор свежих плодов футбольной науки отражались не только на табло. Когда в европейских клубах тренеры по физической подготовке стали обязательной штатной единицей, а восстановлением игроков после травм занимались профессиональные реабилитологи, в «Спартаке» по старинке даже после тяжелых травм в качестве восстановления наматывали вокруг поля. Усугубляя повреждение и превращаясь уже к 28-30 годам в прямом смысле в отыгранных футболистов.

О том, что завершение тренерской карьеры Олегом Романцевым стало закономерным, говорят и его свежие высказавания. В частности, о недоверии тренерам по физической подготовке и готовности поручить эту давно cтавшую точечной и узкоспециализированной работу, например, кому-то из помощников….

Доказательство Семина

Про Семина же, давно разменявшего шестой десяток, игроки того времени говорили: «Юрий Палыч учился, менялся». Менялись и все его команды, оставаясь при этом схожими. Хорошей функциональной готовностью, взаимозаменяемостью, способности дерзко создать проблемы любому сопернику и выжать максимум из своих ресурсов.

«Семин – один из нескольких российских тренеров, кто меняется каждый год. Не только среди возрастных тренеров, вообще среди всех». Это еще до возвращения Палыча в 2006-м в «Локомотив» сказал про Семина коллега, годящийся ему в сыновья.

Олег Романцев и сегодня, на правах болельщика-наблюдателя, потрясает глубокими знаниями точностью замечаний. Таким он был и тренером на излете карьеры. Футбол Олег Иванович глубоко знал. Как эти знания в новых реалиях применить – нет.

Из той же серии – романцевский взгляд на молодых Юрия Жиркова с Романом Широковым. Которых тренер, чуть посмотрев, отпускал без сожаления. (Посмотреть Широкова тренеру порекомендовали селекционеры). Увидеть в игроке склонность к умному комбинационному футболу Романцев умел. Оценить уровень игрока и соответственно, его ближайшие перспективы, — с этим было сложнее.

А Юрий Семин, даже если в ближайшие месяцы и покинет «Локомотив», оставит за собой не только гигантскую эпоху с титулами. Вернувшись в родной клуб уже третий раз, Семин бесцеременно превратил в пыль стереотипы. О возрасте. Тренерской работе. Ее взаимосвязи с возрастом. И доказал, что тренерский пик – понятие не календарное, а управляемое.

Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»