Защитник КФК «Центавр» Денис Сухов: «Когда на просмотре в клубе ПФЛ из Санкт-Петербурга я сказал, что я из Москвы, мне ответили, что я не нужен»

Защитник КФК «Центавр» Денис Сухов на данном этапе карьеры застрял в любительском футболе. 19-летний игрок пробовал себя в разных клубах ПФЛ, но ему везде отвечали отказом по каким-то определенным причинам. В интервью еженедельнику «Футбол» Сухов рассказал о том времени, когда не знал, что делать, о самом необычном отказе в подписании контракта с клубом и о том, как попасть в профессиональный футбол.

«Увидел поле с ворсом и крошкой, подумал: «Вау! Я хочу здесь играть!»

— Что для тебя футбол?

— Кайф, жизнь. Я ничего не хочу делать, кроме футбола. Но я вот буду получать кайф, но на что я буду жить?

— Как ты попал в институт, если играл в футбол постоянно?

— Когда я должен был поступать, я еще играл в юношеской лиге. Пошел в школу в 6,5 лет. Отец хотел, чтобы я стал инженером. Если уехать загород, то там хорошо платят. Отучился в 11 классе на физмате 1,5 месяца, стало не интересно. Сказал отцу, и мы решили, что я буду поступать в РГУФК. В итоге сдал биологию на 39 баллов, математику и физические испытания – поступил.

— Мешает ли футбол твоей учебе?

— Да, я не очень часто посещаю занятия из-за футбола.

— Как сейчас у тебя устроены тренировки?

— В нормальном КФК обычно пять тренировок в неделю. У нас – две. «Центавр» — нестандартная команда для КФК, потому что играет первый год на этом уровне. Я хожу на разные тренировки: у знакомых тренеров, в ЛФЛ, на «миньке» (мини-футбол – прим. Ред.). На этой неделе у меня было девять тренировок.

— Какой самый запоминающийся момент в карьере?

— Когда я перешел из «Спутника» (клуб юношеской лиги из города Зеленоград – прим. Ред) в «Строгино». Я увидел нормальные поля, потому что в Зеленограде мы играли на гальке. А в «Строгино» увидел поле с ворсом и крошкой, подумал: «Вау! Я хочу здесь играть!»

— Есть ли у тебя примета перед играми?

— Появилась случайно. Я обычно не верю в это. Но каждую игру я стучу себе по щиткам, не знаю зачем это.

— Кто является для тебя кумиром?

— У меня нет кумиров. Мне нравится стиль жизни и менталитет в плане футбола Роналду. Он пахал и пашет, работает над собой каждую секунду.

«Я не знал, что мне делать дальше: сидеть еще целый год в КФК или два года в КФК?»

— Что такое КФК?

— Любительский дивизион, хотя я отнес бы его к полупрофессиональному. Любительский дивизион — это ЛФЛ или АФЛ. Во многих клубах КФК платят, но сейчас мне не платят.

— Как осуществлялся твой переход из детского футбола в КФК?

— Мне просто сказали: «Поедешь на игру?». Я и согласился, потому что играть всегда хотел. Чем больше матчей, тем больше кайфа. Бывало, что 3 игры на неделе.

— Сильно ли отличается детский или юношеский футбол от КФК?

— От премьер-лиги (второй дивизион в юношеском футболе – прим. Ред.) отличается, а от клубной (первый дивизион в юношеском футболе – прим. Ред.) не сильно.

— В чем же отличие от премьер-лиги?

— Скоростью, жесткостью. Там ребята намного крепче, бьют по ногам больше. Все пытаются что-то доказать, пытаются, чтобы их заметили. Хотя на просмотр попасть в ПФК куда-то вообще не реально, если нет молодежки и одновременно ПФЛ клуба от спортивной школы. Агенты не приезжают на матчи КФК, если их не приглашают. Кому это нужно?

— Как ты перешел из КФК «Сокол» в «Спартак-2» и «Центавр»?

— Совершенно случайно. У меня был конфликт в «Соколе» с тренером. После того, как я выпустился (из детского футбола – прим. Ред.), тренер начал «гнать» на меня, говорить, что я не «в порядке». Он поменял ко мне отношение полностью. Поступив в университет РГУФК, я попал на знакомого и познакомился со своим замкафедрой. Он пригласил меня в «Спортакадемклуб» (клуб из 3го дивизиона ЛФЛ – прим. Ред.). Там я немного поиграл, но не дотягивал слегка, мне было 17 лет, а там уже играли мужики лет по 20-25. Мне сказали: «Набери форму». Затем отправили по связям в «Спартак-2». Я там отыграл один круг и ушел, потому что понял, что это не серьезно. После этого у меня была пауза.

— В чем она проявлялась?

— Я не знал, что мне делать дальше: сидеть еще целый год в КФК или два года в КФК? Я понимал, что мне хочется перемен, прогресса. Если в юношеской лиге ты пытаешься добиться чего-то определенного – «дожить» до выпуска и и ждать, что что-то будет. Первый год в КФК — это нормально, но потом куда-то нужно двигаться.

В итоге я тренировался сам, независимо от команды. Потом пришел друг и сказал: «Ты задолбал сидеть дома без команды, поехали на просмотр» В инстаграме была реклама «Центавра», в то время этот клуб набирал народ. Команда хотела перейти из ЛФЛ в КФК, но у меня не было желания. Это же не ПФЛ! Однако друг настоял поехать — меня взяли спустя две тренировки.

— Когда это было?

— В начале 2019 года.

— Как долго тебе играть в «Центавре», есть ли какой-то контракт?

— Никакого контракта, играть можно долго. Обычно в командах КФК играют до 25 лет. Когда я пришел в «Центавр», увидел там людей 35 лет. В основном, люди, уже выступавшие в командах ПФЛ и ФНЛ. Они даже пытались мне помочь с клубом.

«Из Москвы? Тогда не нужен»

— Самая жесткая ситуация, которая была в КФК?

— Когда мы играли против «Сокола» в КФК, наш игрок порвал то ли кресты, то ли что-то еще. До сих пор не восстановился, хотя уже полгода прошло.

— У тебя были травмы?

— Максимально я выбывал месяца на два. Я порвал или потянул связку на голеностопе. У меня постоянно опухала нога, даже когда я вылечился. Помогла поездка на море.

— Как не перестать хотеть играть, когда выбыл на долгий срок?

— Мне тогда было 16 лет. Я просто убегал из дома, отец запрещал играть в футбол. Я скидывал бутсы через окно, ребята подбирали, и я играл просто с травмой во дворе. Бывало, что обманывал маму. Говорил, что иду подтягиваться, а сам играл в футбол.

— До этого ты говорил, что ездил на просмотры в клубы. Сколько у тебя было попыток? Именно ПФЛ, ФНЛ, РПЛ, может быть, зарубежные клубы.

— В зарубежные я не ездил — у меня нет Шенгена. Осенью 2018 года я подумал, пора уходить из КФК «Спартак-2», и поехал в клуб ПФЛ из Санкт-Петербурга. Там было много народа на просмотре, были тренировки, смотрели игроков. После 2-й тренировки ко мне подошли и начали расспрашивать. Потом спросили, из какого города. Я ответил, что я из Москвы. На что я получил ответ: «Из Москвы? Тогда не нужен». Вообще, если нет связей, то попасть в футбол невозможно.

— В Санкт-Петербурге был твой первый серьезный просмотр?

— Нет, в первую очередь, я пытался устроиться через знакомого и замкафедрой от университета — я учусь в РГУФКе на кафедре футбола. Брал номера людей, тренеров, агентов. Часто говорили, что нет просмотров или же просмотры уже прошли, либо мы берем игроков из команд ПФЛ и ФНЛ, то есть КФК не рассматривается. Проблема в том, что футболистов из КФК не хотят смотреть, потому что у них нет статистики. А эта статистика ведется только в профессиональных лигах. Замкнутый круг.

— А в «Строгино» или «Чертаново» не пробовал?

— В «Строгино», в основном, играют свои воспитанники. В «Чертаново» закрытый доступ – тоже играют свои. Если рассматривать «Долгопрудный», то у меня просто выхода нет туда. Я звонил во многие клубы, многие даже трубки не берут.

— Где еще пробовал себя?

— Была договоренность, что я после этого Нового года приеду на просмотр в клуб ПФЛ, где должны были взять. Тем более у меня редкое амплуа – левый защитник. Но, когда я сделал контрольный звонок перед поездкой, мне сказали, что возникли вопросы, перезвонят. Потом позвонили и сказали: «Наш директор настаивает, чтобы мы брали игроков из ПФЛ и ФНЛ»

— Из КФК возможно выбраться в ПФЛ, есть какие-то методы?

— Почти невозможно. Если у тебя нет связей. Либо же найти агента. Сколько стоит, без понятия. У меня был знакомый, у которого был агент. Он играл в ПФЛ за «Звезду». У него отец пытался мне помочь, но безрезультативно. Все выходы в ПФЛ – знак «Стоп».

Скольким людям я звонил. Они давали номера команд, звонил людям, которые могут помочь. Все безрезультативно. Один знакомый тренер предложил представиться крутым агентом. Позвонил в «Интер-Альфа», приехал на просмотр – команда развалилась.

— У тебя есть агент?

— Нет, но хотел бы.

— А клубу?

— У нас таких клубов мало – «Строгино», «Долгопрудный», «Родина» и «Чертаново». Если есть стадион, спортивная школа, например, юношеская – все года, деньги на заявку, то можете заявить команду в ПФЛ.

— «Центавр» не может себе этого позволить?

— Пока нет. Планируется, но не знаю, когда это случится.

— Что видишь в ближайшем будущем, какие планы?

— Хочу в этом году подписаться, думаю, летом получится. Хочу прийти в форму, отыграть полсезона в КФК.

Фото: личный архив Дениса Сухова

Текст: Роман Шлуинский