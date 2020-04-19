Дмитрий Булыкин: «В Голландии всегда умели раскручивать молодых футболистов»

Какой фактор в большей степени влияет на человеческую судьбу: сам индивид или окружающая среда? У нашего героя есть однозначный ответ на эту извечную дилемму. В 27 лет Дмитрий Булыкин рискнул всем и уехал покорять футбольную Европу. Спустя три года он стал вторым бомбардиром чемпионата Голландии в составе «Ден Хаага». А еще через год поднял над головой чемпионскую тарелку, выступая за «Аякс». Об этом и многом другом – в интервью еженедельнику «Футбол».

Турнир Претендентов и дружба с Дворковичем

— В детстве вы занимались различным видами спорта, в том числе и шахматами. Какие качества этой интеллектуальной игры пригодились вам в футбольной карьере?

— Занимался волейболом, плаванием, шахматами. В футболе, как и в шахматах характерны комбинации, оценка ситуации на поле и велика цена ошибки.

— В марте вы побывали на Турнире Претендентов в Екатеринбурге. Какие впечатления остались от организации соревнования?

— Там все было на высоком уровне, в чем заслуга президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Жаль, что этому турниру помешало развитие пандемии коронавируса.

— Насколько рискованно было начинать все это в условиях эпидемии?

— На мой взгляд, в столь экстремальной ситуации там уделили достаточно внимания безопасности. У многих была самоизоляция, каждому мерили температуру, тестировали на вирус.

— Переживали за кого-нибудь из представителей России?

— Да, как и на всех международных соревнованиях. Кстати, знаю лично многих из российских участников этого турнира.

— Например?

— Ян Непомнящий, с которым вместе играем в футбол.

— На какой позиции выступает?

— Голкипера. Надо сказать, вполне прилично справляется с этой ролью. Да и вообще многие шахматисты хорошо играют в футбол. С нами играют Даниил Юффа, Алексей Ким, Евгений Томашевский.

— В одном из интервью вы упоминали, что лично знакомы с Аркадием Дворковичем. Расскажите о вашей первой встрече?

— Само знакомство точно не помню, но с тех пор мы встречались неоднократно. Сейчас часто вместе играем за любительскую футбольную команду «Росич».

— Насколько он хорош на поле?

— Прилично работает с мячом, неплохо смотрится на позиции полузащитника. В целом Аркадий Владимирович – настоящий спортсмен. Помимо футбола и шахмат он играет в хоккей и баскетбол.

Выборы в Мосгордуму и клубное телевидение

— В прошлом году вы баллотировались в депутаты Мосгордумы. Какие основные предложения были бы внесены вами для развития спортивной городской среды?

— Должны быть созданы условия культурного и спортивного развития детей. Органы власти, общественность и бизнес должны объединить свои условия в этом направлении. Ведь спорт должен быть доступен каждому. Как можно больше турниров по разным видам спорта. Еще популяризировал бы здоровый образ жизни, который необходим в условиях мегаполиса.

— Почему же в СССР спортивная городская среда была более развита, чем сейчас в России?

— Из-за отсутствия в Советском Союзе гаджетов, на котором можно играть в виртуальные игры, и наличия спортивных площадок в каждом дворе. Наблюдая за футбольными сражениями и прочими полезными соревнованиями, многие горели желанием бежать на улицу, гонять мяч или шайбу.

— Недавно вы заняли должность комиссара по договорным матчам в Российском футбольном союзе. Насколько остра эта проблема для отечественной Премьер-лиги?

— Сейчас данный вопрос очень актуален в мире и в последнее время подобные инциденты разбираются постоянно. ФИФА и УЕФА уделяют этому большое внимание. В России иногда возникают вопросы к футболистам в ФНЛ и ПФЛ.

— В нашем футболе не менее злободневна тема управления клубами. В рамках обучения в УЕФА спортивному менеджменту в 2018 году вы посетили клуб ПСЖ и Олимпийский комитет Франции. Какие из подчерпнутых вами идеи пригодились бы РФС?

— Обратил внимание на идею в детском футболе, где каждый участник матча должен отыграть минимум тайм. Это нужно для раскрытия потенциала игрока, повышения его уровня мастерства. В данном случае результат встречи не особо важен. Еще выделил бы подход к развитию женского футбола. Это особенно актуально для нашей страны. Важно, чтобы в России было несколько конкурентоспособных клубов, стабильно выступающих на международной арене.

— В Голландии много внимание уделяется клубному телевидению. Почему этот контент недостаточно развит в России?

— Клубным ТВ не стремятся заниматься в нашей стране. А между тем в период моей карьеры в Эредивизи внимание к командам со стороны местных каналов обязывало их серьезно относиться к освещению тренировочных процессов. Ведь спортивное ТВ делает повседневную жизнь команды известной во всем мире. Нужно заметить, что телевидение ведущих европейских клубов, как «Реал или «Барселона», функционирует на разных континентах. К этому стремятся и в Голландии.

— Вами отмечалось, что уровень аналитических обзоров на российском спортивном телевидении слабее европейских аналогов. Каких качеств не хватает отечественным журналистам?

— На примере международной спортивной аналитики в России понимают, что репортеры могут комментировать встречи, делать подводки к ним. А по-настоящему же интересный и грамотный послематчевый разбор корреспонденты в состоянии провести с бывшими футболистами. Тогда раскрываются все тонкости игры, грамотно подается ее видение, комбинации. Без помощи профессионального эксперта журналист зачастую разбирает не относящиеся к делу вещи.

Гаага VS Амстердам и секреты клубных заработков

— В одном из интервью вы сказали, что голландский футбол веселее бельгийского. Почему?

— В Эредивизи предпочтение отдается атаке. Из-за этого игры там получаются результативнее матчей чемпионата Бельгии. Еще в Нидерландах несколько клубов постоянно участвуют в еврокубках, порой добираясь до финала. К сожалению, Лига Жюпиле не может похвастаться такими результатами. Да и по именам голландский футбол превосходит бельгийский.

— Именно нидерландский период стал для вас наиболее успешным этапом европейской карьеры. Какой из сезонов запомнился больше: чемпионский с «Аяксом», или же бомбардирский в «АДО Ден Хааг» (в этом клубе Булыкин становился одним из лучших снайперов чемпионата Голландии с 21 голом)?

— Тут для меня стоят особняком выступления за амстердамскую команду. В составе «Аякса» я боролся за первое место в голландском первенстве и выступал в Лиге Чемпионов. Да и футбол в таком клубе намного качественнее. В Гааге чувства были другими потому, что сражался максимум за место в кубке УЕФА. Тем не менее, в «АДО» я тоже получал удовольствие от футбола.

— Какие впечатления остались у вас от Гааги?

— Прежде всего, этот город ассоциируется у меня с шикарно проведенным футбольным сезоном. Гаага — важный европейский политический центр со множеством посольств и резиденций. Однажды для меня организовали персональную экскурсию в штаб-квартиру Международного суда ООН. Здание запомнилось величественной готической архитектурой и внушительными внутренними залами.

— Если сравнивать с Амстердамом, какой из городов пришелся вам более по душе?

— Все-таки столица Нидерландов. Это настоящий мегаполис, финансовый центр страны. Там чувствуется особая энергетика, жизнь течет в высоком темпе и не умирает ближе к шести часам вечера. Несмотря на международный статус, Амстердам привлекал живописными местами в его центре, каналами. В нем цепляло большое количество парадоксов.

— В Голландии вы успешно выступали в средних и топовых клубах. Назовите три основные составляющие доходов нидерландских команд?

— Грамотная работа маркетингового сектора, продажа молодых футболистов и доходы от посещения матчей. В средних клубах активно привлекают юных талантов в академии, затем получают проценты с продаж игроков в более сильные. Не стоит забывать и о премиальных в случае попадания команды в еврокубки.

— А как же спонсоры, телеправа?

— Можно сказать, что клубы в основном зарабатывают на человеческом капитале. Спонсоров у средних команд в Голландии не особо много, а стадионы находятся в муниципальной собственности. Концерты и другие массовые мероприятия не принесут их бюджету солидных средств.

Весомые доходы от телеправ команды получают в ведущих европейских лигах. По этим показателям Голландия заметно уступает Англии, Испании, Германии.

Еще у местных футболистов есть социальная нагрузка. Игроки посещают образовательные школы, больницы, детские дома. Все это было у меня в «Аяксе», где футболисты ходили в классы на открытые уроки, оказывали помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Работа с молодежью и результаты Слуцкого

— В составе амстердамского клуба вы стали чемпионом Голландии. Расскажите о ваших впечатлениях от тандема Овермарс – ван дер Сар?

— На этом примере видно, что после обучения по дополнительной образовательной программе экс-футболисты высокого уровня со временем становятся видными спортивными функционерами. Помимо Марка Овермарса и Эдвина ван дер Сара в «Аяксе» еще можно выделить Франка де Бура. Он прошел всю тренерскую программу, начиная с молодежных команд и заканчивая главной. В этом случае клуб оказывается инициатором приглашения бывших футболистов, чтобы помочь им обрести вторую карьеру после завершения игровой.

— Сейчас одни из самых дорогостоящих трансферов в Европе принадлежат голландским экс-футболистам «Аякса» – Маттейсу де Лигту (75 млн. евро) и Френки де Йонгу (75+11). Расскажите, как клубу удается в столь краткие сроки выжимать максимальную прибыль от продаж молодых игроков?

— У них большая скаутская сеть, действующая по всей стране. Того же де Йонга взяли из скромного «Виллем II». Они посещают различные игры Эредивизи и низших дивизионов. Затем ведут молодых игроков и через некоторое время приглашают в амстердамскую команду. После этого юношей стараются постепенно привлекать к основному составу и активно работают с ними, чтобы в итоге выгодно продать в ведущие европейские лиги.

— Но ведь так было не всегда…

— До этого там играли звезды с большими зарплатами. Нынешнюю стратегию развития начали задействовать десять лет назад. Традиции по воспитанию молодежи действуют до сих пор и позволяют находить перспективных юниоров в Голландии и за ее пределами.

В «Аяксе» всегда умели раскручивать футболистов, не боясь делать ставку на 18-летних игроков в решающих матчах Эредивизи и даже еврокубков. Таким образом, голландские юноши получают бесценный опыт выступлений на самом высоком уровне и быстрее матереют по сравнению со сверстниками из остальной Европы.

В свою очередь, постоянная практика в Лиге чемпионов позволяет «Аяксу» демонстрировать своих игроков топ-клубам, готовым заплатить за молодые таланты большие деньги. Подобная циркуляция помогает амстердамской команде достигать весомых результатов на международной арене и регулярно пополнять клубный бюджет.

— Как оцените результаты работы Леонида Слуцкого в «Витессе»?

— Работающим в средних голландских клубах специалистам всегда приходится на порядок сложнее, чем тренерам топовых команд. Если нет возможностей конкурировать с грандами в финансовом отношении, будет трудно рассчитывать на серьезные результаты во внутреннем первенстве. Руководство середняка обязательно продаст ведущих футболистов топовым клубам, как только поступят предложения. В этом плане Слуцкому было очень тяжело. Однако российский специалист показал, на что способен.

— Что думаете о его публичной жизни?

— Здорово, что он сумел быстро адаптироваться к местной жизни и стать заметной персоной в медиа-пространстве. Тем не менее важно, чтобы помимо активной публичной деятельности вы были так же успешны и на профессиональном поприще. Если нет результатов, на одних шуточках далеко не уедешь.

Подарок Пеле и встреча с Феллером

— Как проводите время в условиях самоизоляции?

— Живу за городом, стараюсь чаще выходить гулять, заниматься физической работой. Все это позволяет чувствовать себя проще, чем в Москве.

— Что думаете насчет возможных вариантов завершения текущего розыгрыша РПЛ?

— Его должны доиграть. Скорее всего это будут игры без зрителей. Неправильно признавать чемпионами текущих фаворитов. «Зенит» может получить золотые медали, но что тогда делать с клубами, ведущими борьбу за выживание? Ведь именно в нижней части турнирной таблицы ситуация сейчас наиболее напряженная. Да и борьба за лигочемпионские места еще не закончена, а это – солидная прибавка к бюджету.

— Игроки «Локомотива» вслед за «Спартаком» согласились на 40-процентное понижение зарплат. Как относитесь к подобной практике?

— Сэкономить на многомиллионных зарплатах футболистов – наиболее логичный выход из положения. На сегодняшний день командам приходится далеко не просто в финансовом плане. Для футболистов должно быть принципиально, чтобы их клубы вновь начали нормально функционировать после кризиса. В таких обстоятельствах важно найти определенный компромисс.

— Будучи капитаном «Динамо», вы подарили Пеле клубную футболку. Какие впечатления у вас остались от приезда легендарного бразильского игрока?

— В общении он оказался простым и приятным человеком, из-за чего внутренний мандраж довольно быстро прошел. Английским тогда владел хорошо, поэтому трудностей в разговоре не испытывал. Это была очень историческая встреча для меня и клуба. Не каждый день появляется возможность увидеться с легендой мирового уровня!

— Если говорить о знаковых встречах в вашей карьере, нельзя не упомянуть и спортивного директора «Байера» Руди Феллера…

— Он был вторым человеком, с которым я пообщался после переезда из России в Европу. Уже тогда разговор с Феллером произвел на меня большое впечатление. Он подробно рассказал мне о стратегии развития клуба на ближайшее время, ожиданиях от каждого футболиста команды. После такой обстоятельной беседы возникает единственное желание — оправдать надежды. Феллер поверил в мои возможности, дал шанс выступать в топовом европейском клубе, который еще недавно выходил в финал Лиги чемпионов. Его авторитет сыграл важную роль для моей успешной адаптации в Леверкузене.

— Какие сложности испытывали за рубежом?

— Возникали определенные трудности из-за разницы в языке, менталитете. Особенно в Нидерландах. Однажды мне показали видео с игры Премьер-Лиги сезона-2006, где Юрий Семин кричал мне: «Варежки сними!». Фраза была популярна в России, но в Европе ее не понимали. Она ставила голландских журналистов в тупик потому, что у них нет синонима к слову «перчатки». Еще там недоумевали, когда на вопрос о русском менталитете, я отвечал, что множество людей живет по поговорке: «И на нашей улице случился праздник — соседнюю перекопали».

— Если бы у вас был шанс что-либо изменить в своей карьере, какой бы шаг хотели исправить?

— Никто не знает, как могли развернуться события, появись у меня возможность перебраться в Англию двумя годами ранее отъезда в Европу. С другой стороны, рад, что удалось избежать серьезных травм, которые привели бы к досрочному завершению карьеры. Поэтому доволен тем, что провел на самом высоком уровне несколько сезонов подряд, выигрывал трофеи, выступал в сборной… Оглядываясь назад, с уверенностью могу сказать, что прошел успешную футбольную карьеру, в том числе и зарубежную.

Текст: Петр Гусев, Анатолий Акулов