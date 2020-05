Дмитрий Хохлов: «У Семина на все сто получалось устанавливать доверительные отношения с игроками «Локомотива»

Спортивная жизнь любого футболиста напоминает захватывающие американские горки. Нередко за обиднейшими поражениями следуют не менее головокружительные взлеты. Наш герой — яркое тому подтверждение. Он прошел тернистый путь от антисанитарных условий интерната ЦСКА в Архангельском до суперсовременной базы ПСВ в Эйндховене, от шоковой неудачи в игре против сборной Украины в «Лужниках» до сенсационного серебра в составе «Реал Сосьедад» в испанской Примере, от драматичного матча с «Монако» на cтадионе «Луи II» до выигрыша Суперкубка Нидерландов сезона 1998-го года. Об этом и многом другом — в большом интервью еженедельнику «Футбол» экс-игрока сборной России и бывшего главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

«Креститель» Батишта и слезы в «Лужниках»

— В одном из интервью вы сказали, что когда-то выбрали «Локомотив» для продолжения футбольной карьеры из-за особенной атмосферы в команде. В чем она заключалась?

— На тот момент у меня на руках были три предложения от ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». Продолжительное время наводил справки о внутренней жизни, старался узнать больше об отношениях игроков в коллективах. В результате мой выбор пал именно на «Локо». Там собралась сплоченная команда футболистов, руководства и тренерского штаба.

— Одна большая семья?

— Да. Это определение полностью передает атмосферу в клубе того времени.

— Что можете сказать о методиках работы Юрия Семина?

— Если Тарханов делал основной акцент на работе с мячом, то Юрий Павлович — на физические упражнения. Особенно Семин уделял внимание бегу, многочисленным кроссам. Еще он любил эксперименты в тренировочной подготовке. Например, занятия в бассейне.

— Многие говорят, что главный тренер «Локомотива» — отличный мотиватор. Согласны?

— Да. Юрий Павлович всегда четко доносил свои мысли на послематчевых разборах, проводя индивидуальные беседы с игроками. Он умел грамотно объяснить тактические нюансы, находил правильный подход к каждому футболисту. Для любого тренера очень важно установить доверительные отношения в коллективе. У Семина это получалось на все сто.

— Ту команду называли «золотым составом» клуба. Кто из футболистов того «Локомотива» вам больше всего запомнился?

— Сергей Овчинников и Дмитрий Лоськов. Они были настоящими лидерами на поле и за его пределами. В той команде каждую линию укомплектовали большими профессионалами. Например, защитниками Олегом Пашининым и Вадимом Евсеевым. А в центре поля успешно играл Владимир Маминов…

— Какими игровыми качествами вам запомнился Дмитрий Лоськов?

— Он мог выполнить на поле любой технический элемент. Дмитрий заранее предугадывал развитие комбинаций, всегда просчитывал на два шага вперед. Кроме того, он владел поставленным ударом с обеих ног, исполнял длинные проникающие передачи.

— В первом же вашем сезоне за клуб команда выдала одну из лучших еврокубковых кампаний в новейшей истории России. В чем видите причины подобного успеха «Локомотива»?

— Положительных результатов на европейских полях мы добивались за счет командных действий. Несмотря на то, что клуб попал в очень сложную группу в ЛЧ, футболисты «Локомотива» никого не боялись. У нас не было никакого трепета перед топовыми командами вроде «Арсенала» и «Интера».

— Какие матчи Лиги чемпионов выделите?

— Игра с «Интером» в Черкизово. Тогда мало кто из специалистов и болельщиков верил даже в ничейный исход. В итоге мы разгромили признанного фаворита встречи 3:0!

— Поражение от «Монако» на стадионе «Луи II» — одно из самых обидных в вашей карьере?

— Однозначно. Откровенно говоря, во Франции «Локомотив» попросту убили. Там не было никакого футбола, зато творился форменный судейский беспредел. Удаление Лоськова, спорный гол в наши ворота… Считаю, португальский судья Лусилиу Батишта прекрасно «подготовился» к тому матчу.

— То есть допускаете вариант, при котором у него была специальная установка на игру?

— Мне кажется, что тогда все произошло не просто так. Команда не прошла в четвертьфинал из-за намеренно грубых ошибок судьи.

— Не менее резонансной неудачей стала ничья со сборной Украины на групповом этапе Евро-2000. Какие эмоции вы испытали после той встречи в «Лужниках»?

— Та ничья была хуже поражения. На протяжении всего матча сборная России контролировала игру, создавала опасные моменты. Ничто не предвещало подобной развязки. Гол Андрея Шевченко стал для нас холодным душем.

— Что было в раздевалке?

— Мужские слезы и гробовая тишина. Не осталось сил что-либо обсуждать. Все и так было понятно.

— Неужели обошлось без криков?

— Да. Ведь упрекать Сашу (Филимонова — Ред.) было последним делом. Ему в тот вечер и так пришлось хуже всего.

— Повлияла ли фигура Юрия Семина на ваш переход из «Локомотива» в «Динамо»?

— Можно сказать, пошел вслед за ним. А еще не сошлись с руководством клуба по поводу продления контракта.

— Имело место существенное понижение зарплаты?

— Да. Если бы «Локомотив» пошел навстречу в финансовом плане, я бы остался.

Британское турне и стадион «Центральный»

— Недавно об английском турне «Динамо» сняли фильм «С мячом в Британию». Как относитесь к созданию спортивных исторических картин?

— Такие фильмы в первую очередь способствуют популяризации таких игр, как футбол, хоккей и баскетбол. С помощью этих картин множество мальчишек смогут воспользоваться примером прославленных спортсменов и записаться в различные секции.

— Есть ли у вас любимые фильмы среди них?

— Мне больше всего понравилась «Легенда №17». Интересный сюжет, динамичная картинка, хорошая актерская работа.

— Будучи главным тренером «Динамо», застали переезд на новый стадион, будучи главным тренером «Динамо». Какие эмоции испытали после продолжительного базирования в Химках?

— Благодарны подмосковному городу за оказанное гостеприимство. За десять лет «Химки» стали нашим вторым домом. Однако выступать на историческом «Центральном» — совсем иные чувства!

— Несмотря на богатую вековую историю «Динамо», у клуба до сих пор нет музея. Как относитесь к этой проблеме?

— Это очень большое упущение. Возможность погрузиться в богатую историю команды дополнительно привлечет на трибуны новых болельщиков. Многие приходят на стадион заранее, чтобы насладиться предматчевой атмосферой.

— Из действующих российских клубных музеев какой произвел на вас наибольшее впечатление?

— Спартаковский. Отметил бы современное интерактивное пространство с множеством экспонатов, где посетители могут узнать об истории самого титулованного клуба страны.

Секреты Зобнина и наработки Тарханова

— Когда решили стать тренером?

— Ближе к завершению карьеры. В те годы мне стало интересно анализировать и разбираться в тренировочном процессе. В молодости же связывать свою жизнь с работой во главе команды абсолютно не хотел.

— Известно, что дорогу в большой футбол вам дал умеющий выжимать максимум из молодежи Александр Тарханов. Расскажите поподробнее о тренировках под его руководством.

— При нем большая часть подготовительного процесса сводилась к работе с мячом. Футболисты тренировали различные технические элементы, владение, передачи… В целом его методика была довольно интересной.

— Какие наработки Тарханова пригодились вам на посту главного тренера «Динамо»?

— Я играл в его команде еще в 1995 году. С тех пор футбол существенно изменился. Многие из методик Тарханова в ЦСКА утратили актуальность из-за появления новых тактических установок, схем и т.д.

— «Динамо» всегда ассоциировалось с талантливой молодежью. Каковы основные принципы успешной работы с юными игроками можете отметить в этом клубе?

— Главная задача тренерского штаба заключается в максимальной помощи молодым футболистам, которые приходят в клуб через динамовскую академию. Специалисты делают все возможное для раскрытия их творческого потенциала. Для юного игрока дублирующий состав – возможность за два года доказать состоятельность на профессиональном уровне, а затем пробиться в первую команду.

— Многие молодые российские футболисты сталкиваются с трудностями при переходе на профессиональный уровень. В чем основные причины подобного расклада?

— Начиная привлекаться в первый состав, юноши зачастую успокаиваются на достигнутом, снижают требования к себе.

— Какую роль в их мотивации играет нынешний размер зарплат?

— Одну из главных. Если игрок в восемнадцать лет получает огромные деньги, это приводит лишь к дальнейшей потере профессиональной концентрации.

— У кого из игроков дублирующего состава под вашим руководством были наибольшие шансы раскрыться в российской Премьер-лиге?

— Было множество юных футболистов с отличными данными. Многие из них успешно раскрылись на взрослом уровне, тот же Зобнин или Ташаев. Однако были и те, кто не смог реализовать всех возможностей. Здесь выделил бы хавбека Анатолия Катрича и форварда Николая Обольского.

— Какие качества выделяли Романа Зобнина на футбольном поле?

— Это разносторонний игрок, настоящего универсал. У него сумасшедший объем работы, высокий уровень владения мячом, скоростной дриблинг. Роман приносит команде ощутимую пользу за счет грамотного выбора позиции. Еще выделил бы его сильный поставленный удар и качественную игру головой.

— Уход Зобнина из «Динамо» — это в большей степени позиция самого Романа или же упущение со стороны руководства клуба?

— Первое. Все в команде были против трансфера Зобнина в «Спартак». Но после вылетев в ФНЛ Роман решил воспользоваться функцией выкупа, сумма которого прописали в его контракте.

Смолов-Кокорин и полярность Андрея Кобелева

— Помимо Зобнина, главной надеждой «Динамо» в свое время был нападающий Федор Смолов. Почему он не раскрылся в столичном клубе?

— Федор был одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Его игра в «Урале» и «Краснодаре» — лишнее тому подтверждение. Что касается «Динамо», он неплохо работал на тренировках. Однако в официальных матчах ему не хватало уверенности в собственных силах.

— Вспоминая Смолова, нельзя не отметить и его коллегу по амплуа — Александра Кокорина. Каким было ваше первое впечатление от их игры?

— Они разноплановые нападающие, у которых много общего в игровом стиле. Дополняя друг друга, Кокорин и Смолов могли бы создать немало проблем обороне любого клуба, разорвать всю футбольную Европу. Жаль, что их связку так и не удалось увидеть на поле.

— В 2008 году «Динамо» под руководство Андрея Кобелева провел один из лучших сезонов в новейшей истории клуба. В чем вы видите основные причины успеха той команды?

— У нас тогда был очень сбалансированный состав с качественным подбором игроков, где каждый занимал свое место. Вместе они представляли собой идеальный сплав молодости и опыта.

После ухода Дерлея клуб некоторое время не мог найти достойной альтернативы бразильскому форварду. Проблема решилась с покупкой Александра Кержакова.

— В те годы главной звездой «Динамо» был Данни. Какие качества позволили ему стать одним из лучших легионеров в истории российского чемпионата?

— В первую очередь, природный талант. Португалец был одаренным футболистом с потрясающей скоростью и неординарным дриблингом. Данни мог в одиночку сделать результат матча. Из-за не самого высокого роста ему не хватало игры головой, но это был его единственный недостаток.

— Помимо бронзы чемпионата Андрею Кобелеву также принадлежит и клубный антирекорд, когда «Динамо» в 2016 году впервые в истории вылетело в первый дивизион. Как объясните такие полярные выступления под его руководством?

— Причиной такого провала «Динамо» стала целая совокупность факторов, поэтому не стал бы винить здесь исключительно главного тренера. В то время в команде царила полная неразбериха касательно организационных и игровых процессов. Из клуба уходили ключевые футболисты, происходили многочисленные внутренние конфликты.

Почерк Адвоката и работяга Нистелрой

— Вы переехали в Нидерланды в конце 90-х годов. Насколько Эйндховен контрастировал по сравнению с Москвой того времени?

— Это абсолютно разные миры. Я запомнил Эйндховен небольшим городком, где всегда чисто, а жизнь замирает в полдевятого вечера. Для сравнения, в Москве она не останавливается ни на минуту.

— Как проводили свободное время между матчами в Эредивизи?

— В будни гулял с ребенком по окрестностям пригорода Эйндховена, в котором жил. В выходные же мы старались выбираться в другие места, где открывали для себя новое.

— Например?

— Амстердам, по которому мы любили гулять, и Тилбург. Там невероятно красивый и просторный парк развлечений «Эфтелинг», в котором приятно находиться. Можно как гулять, так и проводить целый день, катаясь на аттракционах!

— Что было самым сложным в процессе вашей адаптации в ПСВ?

— Языковой барьер. Из-за него не понял ни слова из тренерской установки, когда меня в первый раз выпускал на замену Дик Адвокат.

— Вспоминая карьеру в ПСВ, вы очень лестно отзывались о работе этого специалиста. Какие особенности тренировочного процесса можете выделить в работе Адвоката?

— В его методику включались интенсивные упражнения на короткую дистанцию, за счет которых достигаешь отличного функционального состояния. До этого я подобного не встречал.

— Какое из упражнений было для вас наиболее трудным?

— Особенно тяжелым мне казалось упражнение на 12 станций, каждую из которых нужно было преодолеть примерно за минуту. В течение этих 60 секунд смертельно выматываешься.

— Можно поподробнее об этих станциях?

— Первая из них характеризуется преодолением 5, 10 и 15 метров челночным бегом. Вторая включает работу с маленькими и большими барьерами. Этот комплекс упражнений футболисты делают по очереди.

Прошел одну станцию — и отдыхаешь, пока партнер ее же преодолевает. Затем — следующую. И так несколько кругов. Чтобы выдержать эти упражнения в первые дни после отпуска, во время него надо было работать по специальной программе.

— В одном из интервью вы сказали, что главный тренер ПСВ Эрик Геретс сыграл решающую роль в вашем уходе из клуба. Расскажите, в чем заключались претензии к нему?

— Бельгийского специалиста категорически не устраивало большое количество футболистов из бывшего соцблока, то есть русскоязычных игроков. Из-за этого он конфликтовал практически со всеми из них.

— В том числе и с вами?

— Да.

— Как на его замечания реагировали русскоговорящие футболисты?

— Некоторые в открытую высказывали Геретсу недовольство. Кто-то стремился уйти из команды. Однако были и закрывающие на все это глаза.

— Ваш партнер по ПСВ Юрий Никифоров отмечал, что Руд ван Нистелрой — пример футболиста, одаренного от Бога. Как прокомментируете это?

— Одаренность Руда несомненна. Его голевое чутье, умение выбирать позицию и действовать в завершающей стадии восхищает. Ван Нистелрой полностью реализовал свой талант. Интересно, что поначалу из-за внешней неказистости он большого впечатления на меня не произвел.

— Был ли Ван Нистелрой одним из самых активных на тренировках?

— Конечно. Также он очень часто оставался после тренировок для того, чтобы работать над действиями в завершающей стадии. Это — яркий пример сочетания таланта и трудолюбия.

— Не значит ли это, что основной залог повышения уровня футболиста — старательность?

— Однозначно. Ведь трудолюбие в разы важнее таланта. За счет усердной работы над собой «выстрелит» даже не подающий особых надежд спортсмен.

— На ваш взгляд, какие качества позволили стать в будущем одними из ведущих игроков в Европе Коку, ван Боммелу, Зендену и Стаму?

— Думаю, что то же самое трудолюбие. Каждый из них всегда очень старательно тренировался.

— Можно ли сказать, что, глядя на них, вы стремились к прогрессу?

— Естественно. Видя полную самоотдачу товарищей по команде на тренировках и матчах, перенимаешь у них полезные качества. Все это заставляет очень серьезно относиться к подготовительному процессу между официальными играми.

— Что вам еще запомнилось в ПСВ?

— Селекционный отдел. Там угадывали с каждым приобретением. А как в ПСВ умеют продавать футболистов и воспитывать молодежь!

— По словам Дмитрия Булыкина, в Голландии всегда мастерски работали с юными футболистами. Как можете это прокомментировать?

— Воспитанию молодежи уделяют много внимания во всех клубах Нидерландов. Еще там грамотно выстроена работа футбольных академий.

— Вы говорили, что в Нидерландах поразительная футбольная инфраструктура. Чего же не хватало футбольной России середины 90-х, если сравнивать с Голландией?

— Инфраструктура нашей страны существенно отличалась от нидерландской. При мне голландские клубы могли похвастаться базами с огромным количеством полей, чего нельзя сказать о российских.

Еще в Нидерландах в любое время года было множество стадионов высокого класса с подогревом и качественными газонами. Когда же в России играли под дождем, на поле бывало оставались лужи, в которых увязал мяч.

— Каково, на ваш взгляд, понимание футбола в Нидерландах?

— Он заточен на атаку. В Голландии серьезно анализируют причины клубных неудач. Зачастую они кроются в тренировочном процессе или же в быту команды.

— Было ли подобное при вас в ПСВ?

— Однажды клуб попал в полосу неудач. Команда провела внутреннее собрание, на котором футболисты вместе с тренерским штабом обсудили актуальные проблемы.

— Быстро ли вышли из кризиса?

— В общем, да. В ПСВ такие проблемы решались грамотно и оперативно.

— Ждем подробностей.

— В то время клуб практиковал вывоз футболистов в Бельгию. Последнее делалось, чтобы игроки отвлекались от мрачных мыслей за непринужденной беседой в уютном ресторане.

Такой шаг был для ПСВ традиционным. В независимости от результатов, футболистам организовывали регулярные поездки за границу. Уезжали после тренировки в Бельгию, проводили там вечер, а с утра уже возвращались на базу.

Революция Денуэкса и гений Алонсо

— В 2003-м под руководством Рейналда Денуэкса «Реал Сосьедад» остановился в шаге от чемпионского титула, выдав один из лучших сезонов в истории. В какой момент поняли, что можете достичь серьезных результатов?

— Прийти к успеху нам помогло стабильное выступление на протяжении всего чемпионата. С каждой игрой «Сосьедад» становился на шаг ближе к заветной цели. Когда я переходил в клуб, никто о подобном и не мечтал! Примечательно, что перед ПСВ и «Реал Сосьедад» никогда не ставили конкретных задач на сезон.

— Как оцениваете такой подход?

— Мне это нравится потому, что футбол всегда подразумевает стремление к достижению максимального результата. Неважно, фаворит ты или аутсайдер.

— Расскажите поподробнее о тактических разборах Рейналда Денуэкса.

— В отличие от моих предыдущих наставников француз подходил к этому процессу очень глубоко. В то время это было в новинку. Для сравнения, в России мы просто просматривали кассеты с записями матчей. В определенный момент их ставили на паузу для того, чтобы указать футболисту на ошибки. В Голландии подобные разборы не практиковались вообще.

При Денуэксе же мы столкнулись с тактической разрисовкой. Могли останавливать записи игр, разворачивать картинку, прочерчивать линии, перемещать футболистов, отслеживать наиболее выгодные для разрезающей передачи свободные зоны между защитниками. Все это показывалось с помощью специальной программы на компьютере.

— Пригодились ли наработки Денуэкса в вашей тренерской карьере?

— Да. Я понял, что объяснения по этой методике наиболее доходчивы для каждого футболиста. Тренер должен выстраивать дискуссионные разборы, чтобы игроки могли полностью осознать свои ошибки. Кстати, в этом деле не менее важно указывать и на правильные действия футболистов.

🗣️ "In football terms, the group had a good connection with a French manager, Raynald Denoueix, who made us come out of our usual approach in Guipuzcoa and play a different way with great players." pic.twitter.com/K5sctdjSEx

— The Coaches' Voice (@CoachesVoice) August 8, 2019