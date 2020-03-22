Георгий Кудинов: «Италия пропустила сильные удары от коронавируса и попала в нокдаун. Главное теперь — избежать нокаута»

Беспощадная атака пандемии коронавируса на Италию наотмашь ударила и по итальянскому футболу, который только начал снова привлекать суперзвезд и делать движение к возвращению былого величия. Кто был против остановки Серии А? В каких вопросах мнения футбольных боссов едины? О чем говорит готовность «Наполи» к демаршу? Обо всем этом и о ситуации в эпицентре пандемии коронавируса в эксклюзивном интервью еженедельнику «Футбол» рассказал Георгий Кудинов — российский спортивный журналист, 20 лет живущий и работающий в Милане.

«Сан-Сиро» без футбола – нереальная реальность

— Как одним словом назвать происходящее в Италии?

— Апокалипсис. В Италии, и в первую очередь в области Ломбардия остановилось почти все, не только спортивная жизнь. Главная тема сейчас — коронавирус. Все крутится вокруг него. Даже спортивные темы обсуждаются через призму коронавируса.

— Что происходит на улицах Милана?

— Сам я выхожу на улицу не чаще одного раза в день и пределы своего квартала не покидаю. Поэтому полной картины происходящего у меня нет. Судя по газетам и телесюжетам, Милан пустынен как никогда. Это абсолютно немыслимая картина для города, который в последние годы стал флагманом Италии по всем параметрам, включая культурно-массовые и прочие мероприятия. Например, апрельский Cалон мебели давно стал явлением мирового масштаба. Теперь Милан остался и без него – это вызывает шок. За пределами Италии отмена Салона (пока он условно перенесен на июнь) может показаться ерундой, но для Милана это дикий удар со всех точек зрения!

— А если говорить о футболе?

— Великий стадион «Сан-Сиро» уже забыл про футбол – это нонсенс для Италии. Равно как и осиротевшая «Ла Скала» , пустынная площадь Дуомо, безжизненные улицы Высокой моды, закрытые бары, без которых итальянцы не представляют своей жизни. Я могу продолжать, но лучше остановлюсь.

— В соседних городах ситуация отличается от вашей?

— Самая страшная пока статистика по стране – в области Ломбардия (Милан — столица Ломбардии – Ред.). А внутри области самая кричащая ситуация – в Бергамо и его окрестностях. Вся Италия впала в ступор от кадров, на которых военные грузовики вывозят из Бергамо гробы – в самом городе, в котором мне частенько доводилось бывать, уже нет возможностей для захоронения и кремации. Очень плохая ситуация в городе Брешиа с окрестностями. Про наш Милан говорят, что в городе пока якобы не все столь плохо. Но я, к сожалению, уверен, что по Милану официальные цифры сильно занижены. По стране, кстати, тоже. Хотя они и так выглядят жестоко.

Газеты в Италии – как хлеб

— Из чего сейчас состоит ваш день?

— Нас в семье четверо, но на улицу последние две недели выхожу только я (за редчайшим исключением) – за продуктами и газетами. Работаю у компьютера, читаю море новостей на разных языках, иногда смотрю телевизор, но лучше в такие дни это делать поменьше. Помогаю жене, на которой весь быт, вот ей-то точно хлопот по дому прибавилось в разы! Мы оба помогаем с уроками нашим дочкам. Много времени объективно уходит на «вотсаповские» разговоры и переписки с Петербургом, где у нас живут все родные и куча друзей, и с Москвой, где я родился и вырос. Без плотного общения с родными и друзьями сейчас никак, за что им всем отдельное спасибо! День в итоге проходит даже быстро, но целыми сутками сидеть дома, когда на улице уже под 20 градусов тепла, — это грустный опыт. В первую очередь – для детей. Школы пока закрыты до 3 апреля, но сомневаюсь, что их откроют раньше мая. Если вообще откроют.

— Это как?

— Есть риск, что в школах и университетах учебный год не будет завершен! Но пока существует полная неразбериха с этим вопросом, что, впрочем, в целом характерно для Италии. Грустно признавать, но во многом именно из-за отдельных особенностей национального итальянского характера в стране сейчас и сложилось такое катастрофическое положение. Над чем в обычное время хочется смеяться, от этого же сегодня можно плакать. Но то — тема для отдельного разговора.

— Газеты продаются в прежнем объеме?

— Киоски открыты. Правительство считает газеты таким же товаром первой необходимости, как и хлеб. Выбор в киосках – на любой вкус. Все издания выходят по графику. И народ ходит за прессой довольно исправно. Во всяком случае, так мне говорит мой «личный» поставщик прессы и хозяин киоска по имени Бруно. Новых клиентов, понятное дело, у Бруно нет, потому что перемещения по городу запрещены, зато хоть старые клиенты из нашего квартала не бросают!

— О чем еще пишут кроме самой острой темы?

— Львиная доля публикаций в разной степени связана все-таки с коронавирусом. Остальное – по ситуации. Много статей посвящены экономике: этот кризис поставил Италию на колени. Последствия для экономики настолько велики, что пока трудно понять, как Италия будет из всего этого выбираться.

Признание Дибала

— Спортивные газеты в отсутствие матчей уделяют больше внимания глобальным проблемам местного футбола?

— Да. Много пишут о финансовых потерях, которые несут клубы. Немало рассуждают , что делать с контрактами и как доигрывать сезон. Ну и плюс идут новости про каждую команду в отдельности. Сейчас нашли вирус у звезды «Ювентуса» Паулу Дибалы – есть информационный повод! Легендарный Паоло Мальдини, работающий в «Милане», и его сын, играющий там же, попали под удар коронавируса, — еще повод.

-А будущие трансферы обсуждают

— Куда ж без этого!? Трансферная тема в местных СМИ всегда есть и будет: кого купят, кого продадут, кому продлят контракт, а кого выгонят. Без этого в итальянских СМИ — никуда.

— Футболисты, у которых нашли коронавинус, комментируют ситуацию?

— Кто–то – да. Кто-то — нет. Вот субботу о положительных тестах у Паоло Мальдини с сыном сообщил официальный сайт «Милана». А Паулу Дибала сам про себе рассказал, хотя и сайт «Ювентуса» тоже дал информацию. Подобную информацию здесь сейчас не скрывают. Все мигом забыли про то, что еще две-три недели назад даже минимальными травмы того или иного игрока описывали такими сложными медицинскими терминами, что понять было невозможно. А сейчас все четко и ясно — коронавирус, и баста! Если кто-то из заразившихся что-то публично комментирует, в основном это призывы внимательно относиться к своему здоровью и сидеть дома.

— Чем занимаются команды на карантине?

— Коллективные тренировки приостановлены. Видимо, до начала апреля. Хотя и тут полный бардак, ясности нет. Игроки пока занимаются по индивидуальной программе дома – кто как может.

Интриги Серии А

— «Наполи» объявил о намерении завершить карантин уже 25 марта. Вопреки распоряжению властей. Как это понять?

— В Италии сейчас все меняется очень скоротечно, в том числе и поправки к Декрету о коронавирусе, который действительно изначально говорил о жестких мерах в стране до 25 марта. Вот только общая ситуация не улучшается, а ухудшается, поэтому сейчас реперной датой стало 3 апреля, но и это вряд ли предел. При этом некоторые ограничения меняются от региона к региону, за всеми трудно уследить. А до Юга Италии беда еще по-настоящему вообще не дошла.

— Что происходит на Юге?

— Многие там просто не понимают, что творится на Севере страны. Вчера или позавчера были кадры из Неаполя, где улицы забиты гуляющим народом. И это параллельно с тем, как из Бергамо вывозят гробы с жертвами коронавируса… Что касается якобы преждевременного выхода «Наполи» из карантина… Так и «Лацио» вовсю старается по этой части, недаром президент клуба Лотито вообще до последнего момента требовал не останавливать чемпионат… Повторяю, здесь каждый день что-то меняется: сегодня решили одно, завтра — другое. Поэтому я уже ничему не удивляюсь.

— Чем грозит клубу преждевременное возобновление тренировок?

— Рано об этом говорить. Внутри Серии А свои интриги и свои альянсы.

— Насколько популярна тема продолжения сезона?

— Очень популярна. Всем надо закончить сезон. И все сделают для этого все возможное. Договорятся даже те, кто ненавидит друг друга. Но никому не дано договориться с коронавирусом. Поэтому ясности нет никакой, к тому же пика эпидемии здесь еще не достигли. Прогнозы? В лучшем случае чемпионат Италии возобновится 2 мая. Но сегодня в такое счастье почти не верится.

Болельщики верят в лучшее. Футбол здесь — религия

— Федерация футбола и серия А рассматривают альтернативные варианты?

— Сезон хотят завершить любой ценой! Если не получится 30 июня, о чем пока идет речь, то будут играть в июле! Некоторые предлагают доигрывать и вовсе в августе-сентябре. Но подчеркну: ситуация настолько аномальная и сложная для прогнозов, что сегодня никто не знает, как будет дальше.

— А идея признать текущее положение в таблице окончательным всерьез обсуждалось?

— Обсуждалось многое. Эта версия тоже звучала, но изначально не была приоритетной. Однако в итоге все будет все равно решать коронавирус. Поэтому возможно и такое, хотя все-таки пока маловероятно.

— Как общество оценивает перспективы доигрывания сезона?

— Сейчас у людей мысли в основном заняты совсем другим… Но болельщики, конечно, хотели бы верить в лучшее. Футбол для Италии – больше, чем просто игра. Футбол здесь –это религия.

— Какие клубы в этой ситуации несут наибольшие убытки?

— Вся система в жутком кризисе! В пропорции страдают все. Убытки катастрофические! Федерация и Лига Серии А лихорадочно ищут выход из положения.

— Появляются ли сообщения о желании клубов заранее расторгнуть контракты с отдельными футболистами или сократить выплаты?

— Заранее расторгнуть контракт не получится. А вот о возможном сокращении зарплат речь, конечно, идет. Но все очень сложно. Сомневаюсь, что придут к решению, которое устроит всех.

— Есть мнение, что внезапно свалившийся кризис может стать и очищением для футбольной экономики Италии.

— Не знаю, у кого такое мнение. Серия А только-только стала восстанавливать престиж и вновь покупать звезд. И тут такое… Этот кризис – тяжелейший удар!

Белорусская экзотика и бег от нокаута

— Продолжают ли выходить ТВ-передачи?

— Если мы про спорт, то это в основном – новости. Ну и бесконечные повторы матчей на платных каналах. Матчей как исторических, так и недавних. Плюс в абонентском пакете Sky Sport Italia идут повторы интересных мини-проектов, посвященных тем или иным игрокам или событиям.

— Например.

-В от накануне смотрел пронизывающий телепроект из двух частей про легенду «Ювентуса» Гаэтано Ширеа. Пробрало до косточек! Про детство Диего Марадоны было интересно узнать от автора того же проекта. Здесь вообще проскакивают такие интервью с мегазвездами мирового спорта, такие мощные проекты и документальные фильм о спорте, которых на российском спортивном телевидении никогда не увидишь!

— Продолжаются ли в Италии профессиональные соревнования по каким-то видам спорта? И за которыми люди следят даже в этой ситуации.

— Я о таких соревнованиях не слышал. Накануне показывали сюжет о футбольных чемпионатах Беларуси и Австралии. Но это для спортивных новостей Италии – экзотика. Как эти ни грустно звучит, самое главное на сегодня для Италии соревнование — это гонка за коронавирусом.

— Каким сейчас можно назвать расклад в этой гонке?

— Пока страна эту гонку, к сожалению, проигрывает, потому что все время догоняет. Италия пропустила сильные удары от коронавируса и попала в нокдаун. Сейчас здесь делается все для того, чтобы встать с колен и избежать нокаута. И заставить коронавирус хотя бы замедлить бег. Это для начала. А дальше уже начинать постепенно возвращаться к привычной жизни. Впрочем, до последнего, похоже, еще далеко…

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»