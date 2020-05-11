Иван Карминати: «В Зените» я отвечаю за упражнения на координацию и на скорость мышления»

64-летний тренер «Зенита» Иван Карминати выигрывал скудетто вместе с Роберто Манчини, когда тот был еще игроком. Потом с нынешним тренером сборной Италии Карминати работал в Милане и Манчестере, вместе они приехали летом 2017 –го и в Петербург. Чему итальянские тренеры научились у советской науки? Какие проблемы доставляет команде Златан Ибрагимович? Об этом Иван Карминати рассказал, пока европейский футбол находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

По заветам Лобановского

— Некоторые справочники местом вашего рождения называют Парму. Правильно?

— Нет. В Парме я нашел свою жену, мы живем в этом городе. А родился я рядом с Венецией.

— Йогурт «Пармалат» был очень популярен в России начала и середины 90-х.

-«Пармалат» был известен и в футболе. (Смеется). Когда я работал в «Парме», этот концерн спонсировал клуб. Но сейчас, насколько знаю, «Пармалат» в футболе не представлен. У компании сменился владелец, они продолжают выпускать молочную продукцию, но футбольные клубы «Пармалат» больше не финансирует.

— Когда вы впервые соприкоснулись с российским футболом?

— В начале 90-х — мы играли с какой-то российской командой. Но счет матча и тем более его подробности уже стерлись из памяти. А вообще с вашим футболом я познакомился, когда он был еще советским. В Италии все знали вашего ученого методиста Юрия Верхошанского, который долго жил в Риме. Юрий Витальевич был большим мастером подготовки спортсменов. В нашей стране он читал лекции, в том числе и футбольным тренерам.

— Что Верхошанский рассказывал итальянским тренерам из того, что вы не знали?

— Тогда речь шла о планировании тренировочной работы на весь сезон. В то время мы так еще не работали, настолько далеко планы не составляли. Это стало новым для нашего футбола.

— Известно, что учились итальянские тренеры у Валерия Лобановского.

— О, да! Лобановский всегда был в Италии очень популярен. О его идеях мы часто дискутируем с Анатолием Тимощуком, который хорошо знал этого тренера по совместной работе — играл у него в сборной Украины. Важнейшей принцип Лобановского заключался в больших физических нагрузках, которые предлагались футболистам. И постепенно, шаг за шагом, эти нагрузки увеличивали потенциал команды.

— Что из идей Лобановского вы почерпнули для своей работы? В том числе в «Зените».

— Об этом с Тимощуком тоже говорим часто. Валерий Лобановский утверждал, что ничего в футболе нельзя считать для себя невозможным и недостижимым. Да, до какой-то планки сегодня может дотянуться и не получается. Но при соответствующей работе эта планка уже вскоре может оказаться доступной. В этом я с Лобановским полностью согласен. Кроме того, велика роль Валерия Васильевича в мировом футболе и в привлечении науки. Ее новейшие разработки бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» активно внедрял в футбол, это очень важно. Да, футбол — не наука. Но в тренерской работе она очень помогает. Я тоже постоянно изучаю новое и стремлюсь двигаться вперед. Много читаю, просматриваю видео, накапливаю опыт. Поэтому частично свой подход меняю каждый год. Даже мизерные изменения, в 2-3 процента, могут принести результат.

Футбол отказался от методов легкой атлетики

— Это правда, что отдельные тренеры по физической подготовке впервые появились именно в Италии?

— Да. Мы в этом аспекте — пионеры. Учеба проходила в тренерском центре в Коверчано. В 1990-м году, после чемпионата мира в нашей стране я был в первом выпуске тренеров, которые получили диплом специалиста по физической подготовке.

— Что революционного появилось в новых методах подготовки команд?

— До этого для функциональной подготовки мы заимствовали методы из легкой атлетики. Приглашали тренеров из этого вида спорта. Но постепенно пришли к тому, что специфика у каждого вида спорта разная. Бег, прыжки, футбол, баскетбол — и общий объем движений, и динамика везде своеобразная. Поэтому в какой-то момент стало очевидно, что для футбола нужны узкие специалисты.

— От каких ранее популярных методов пришлось отказаться?

— В первую очередь — от длительного бега на длинные дистанции. Раньше игроки могли бегать по 20 минут и дольше. Мы поняли, что такой бег, в едином темпе, для футбола бесполезен – переноса на поле это не дает. Сегодня футболисты так долго не бегают, за исключением тех, кто восстанавливается после травмы.

— Что входит в ваши обязанности в «Зените»?

— Круг моих задач широк. Это и проведение разминки, в которой футболисты постепенно подводятся к нагрузке, которую им придется выполнить. Это упражнения на координацию, на скорость мышления. Для этого используются, например, фишки с разными цветами. И конечно, работа над скоростью и выносливостью.

— Кто в «Зените» больше всех интересуется содержанием работы над физической готовностью?

— Например, Магомед Оздоев. Он всегда спрашивает, чем и в какой день мы будем заниматься, какие качества развиваем, как этим качества применяются.

— А сейчас на карантине чем занимаетесь?

— Сижу в закрытом помещении и выхожу только за продуктами. Провожу тренировки в Zoom с игроками, мои дни – вторник и четверг, в остальное время с футболистами занимаются другие тренеры.

Фантастика Ибрагимовича и деньги Балотелли

— Вместе с Роберто Манчини вы работали и в «Интере», и в «Манчестер Сити», тренировали многих звезд мирового уровня. Кто из них был самым быстрым?

— Если мы о способности резко рвануть с места, максимально ускориться, допустим, на трех метрах, то номер один — Серхио Агуэро. Очень быстры Тевес, Балотелли и Недвед. А если на десяти метрах, то Златан Ибрагимович.

— Вот бы не подумал. Ибрагимович не выглядит спринтером.

— Он может казаться медлительным из-за своих габаритов. Но это обманчивое впечатление. На первых десяти метрах Ибра может развить фантастическую скорость.

— В «Зените» есть игроки, сопоставимые по скоростным качествам с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли?

— Однозначно — да.

— Еще все-таки про Ибрагимовича. Он, как и многие звезды, противоречив. Это правда, что если Златан вставал не с той ноги, то команда, по сути, играла вдесятером?

— (Смеется) Примерно так. Если Ибра был в порядке, он мог творить на поле волшебные вещи. Команда с таким Златаном была способна победить любого. Но если у Ибрагимовича cлучался плохой день, то…Сложный день тогда ждал и тренеров.

— То есть?

— Они оказывались между двух огней. С одной стороны – Златан, который в этот раз далек от себя настоящего. С другой стороны – реакция других футболистов. Их порой раздражало, что Ибрагимович не играет в полную силу, но почему-то находится на поле. Подобное происходило и тренировках, во время двусторонних матчей. Тренерам всегда приходилось быть очень аккуратными – требовались точные и тонкие решения, например, в подборе составов для двусторонок. Во избежание инцидентов.

— Кто более сумасшедший: Ибрагимович или Балотелли?

— Конечно, Балотелли! Однозначно! Марио — большой молодец, он отличный футболист. Но при этом абсолютно непредсказуемый. В любую секунду от него можно ждать чего угодно.

— Какой эпизод его характеризует особенно показательно?

— Как-то раз Балотелли меня подвозил на своей машине. А жил он под Манчестером. По пу-ти я обратил внимание, что около ручки переключения передач у Балотелли лежит огромная куча денег. Тысяч восемь фунтов стерлингов. Я поинтересовался у Марио: «Зачем тебе в машине столько денег?» Он ответил: «Я же не знаю, что со мной может случиться. Поэтому деньги лежат на всякий случай». В этой фразе весь Балотелли. У него ведь был случай, ко-гда в своем доме они с друзьями устроили что-то наподобие салюта. Закончилось это подо-жженными занавесками и приездом пожарных.

— Еще в «Манчестер Сити» Балотелли отметился потасовкой с Роберто Манчини на тренировке.

— Я присутствовал, когда это случилось. В тот день Марио себя плохо чувствовал и занимал-ся индивидуально. Манчини дал ему задание с мячом, потом увидел, что нападающий дела-ет упражнение неправильно, и объяснил ему второй раз, вскоре третий. На четвертый раз терпение у Роберто закончилось, и они сцепились. Но все завершилось быстро — мы их разняли.

— Роберто всерьез так рассердился или намеренно вызвал в себе гнев для взбадривания игрока?

— Нет-нет. Ничего искусственного в реакции главного тренера не было! Балотелли тогда вы-вел его из себя всерьез. Манчини натурально рассвирепел! По-моему, это закончилось для Марио штрафом.

Чемпионы за пределами поля

— Как вы познакомились с Роберто Манчини?

— Это было в конце 90-х. Я работал помощником Свена-Горана Эрикссона в «Лацио», а Манчини был еще игроком. В сезоне-1999/2000 мы победили в чемпионате Италии, чем нанесли глубокое расстройство поклонникам «Ромы» — злейшему сопернику «Лацио». Вскоре Роберто решил перейти на тренерскую работу и пригласил меня войти в его штаб. Кстати, с «Лацио» мы выиграли чемпионат при детективном сценарии.

— Давайте его восстановим.

-Мы отставали от «Ювентуса» на одно очко. Последний тур для всех команд начался одно-временно, но в матче «Перуджи» с «Ювентусом» пошел мощнейший дождь, и их встречу остановили. Пока они пережидали, мы выиграли свой матч 3:0. И ждали развязки чемпиона-та уже за полем. Вскоре после возобновления матча в Перудже хозяева забили и удержали минимальную победу. Так мы с «Лацио» стали чемпионами Италии.

— Сколько фанаты праздновали золотые медали?

— Болельщики буянили примерно неделю. Но в Риме у «Лацио» есть принципиальнейший соперник — «Рома». Когда одна из команд одерживает большую победу, для болельщиков другой — это повод для уныния. Пока поклонники «Лацио» разгуливали по улицам, пели песни и отмечали чемпионство в барах, -фанаты «Ромы» сидели дома. Через два года ситуа-ция поменялась: под руководством Фабио Капелло чемпионом стала «Рома». И уже фанатов «Лацио» встретить на улицах было невозможно.

— В «Галатасарае» вы могли сравнить итальянских фанатов с турецкими.

-Турецкие болельщики горячее. В Турции вообще на трибунах самая жаркая атмосфера, чем где-либо в Европе.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»