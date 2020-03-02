Пьерлуиджи Коллина: «На футбольном поле мне часто встречались сильные личности, но и у меня не слабый характер»

Самый известный арбитр мира Пьерлуиджи Коллина выступил в Москве с лекцией «В чем настоящая миссия судьи?». Мероприятие было организовано платежной системой «Мир» в рамках «Академии футбола». Коллина, ныне являющийся главой судейского комитета УЕФА, рассказал о настрое на матче, системе VAR, а также вспомнил главные моменты своей блестящей карьеры: финале Лиги чемпионов-1998/99 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) и финале ЧМ-2002 Германия – Бразилия (0:2).

О забытых в раздевалке карточках

— Бывало, я jоставлял желтые и красные карточки в раздевалке. Это случается, когда во время матча жаркая погода или наоборот, если идет дождь. Ты переодеваешься между таймами и забываешь переложить карточки в карман новой формы. В таких случаях я просто подходил к кромке поля и брал карточки у четвертого судьи. Однако я помню одного хитрого рефери: он забыл желтую карточку в раздевалке, но выкрутился: при вынесении предупреждения быстро поднимал и опускал руку без карточки!

О настрое на матчи

— Рутина перед игрой очень зависит от человека: кто-то слушает музыку, кто-то вообще не любит разговаривать. Это не вопрос суеверия, а скорее организации: как расставить вещи, куда положить сумку… Парадоксально, сложнее бывает, если что-то кардинально меняется, появляется больше времени. Обычно судьи и футболисты показываются на стадионе за 90 минут до начала матча, а если такое происходит раньше, начинаются проблемы.

Например, на финал чемпионата мира-2002 в Йокогаме должен был приехать император Японии, а по правилам протокольной службы когда его кортеж двигается, то все остальные машины должны стоять. Поэтому нашей бригаде надо было прибыть на стадион за 2 часа 15 минут до матча. Мы не знали, чем заняться в дополнительные 45 минут. Было действительно сложно.

О соучастии

— После матча я обычно всегда на стороне проигравших. После финала Лиги чемпионов-1998/99 в Барселоне, когда «Бавария» проиграла «МЮ», я помогал игрокам немецкой команде подняться с газона. Это не жалость и не сострадание, а соучастие. Для меня странным образом было естественно поддержать тех, у кого в один момент развеялась мечта о победе в таком большом турнире.

О проблемах с игроками

— На поле мне часто встречались сильные личности, но и у меня не слабый характер, поэтому ни с кем проблем не возникало. Могу выделить Роя Кина из «Манчестер Юнайтед», он был особенно волевым, но и с ним у меня были хорошие отношения на поле, остаются они такими и сейчас.

Об объяснении судейских решений

— Тема объяснения судейских решений после игр обсуждается уже много лет. Возможно рассказывать, почему арбитр поступил так, а не иначе нужно не конкретному судье, работавшему на матче, а судейской организации. Все-таки, каждый раз после игры арбитру давать пояснения проблематично. Ты испытываешь стресс, ты еще не просмотрел эпизоды.

Однако тема, повторюсь, обсуждается в УЕФА, только категоричный ответ как все организовать пока не сформирован. Приводить в пример практику других видов спорта смысла нет. Футбол слишком отличается атмосферой и динамикой, например, от регби и от баскетбола, перенимать опыт оттуда надо очень аккуратно.

О российском арбитре Сергее Карасеве

— Сергей – молодой судья. Он впервые был на ЧМ-2018 Попасть на такой большой турнир и отработать один матч – отличный результат. У Сергея много возможностей, чтобы дальше совершенствоваться и судить игры и в России и на международной арене.

О стандартах судейства

— В работе судей сейчас стало больше единообразия в принятии решений на поле. Мы в УЕФА стараемся, чтобы подход у арбитров из разных стран в еврокубках был все больше и больше стандартизирован. Однако не надо забывать, что в каждом из чемпионатов есть свои особенности. Футболисты в первенствах Испании, Англии, Италии играют по-разному, отсюда и отличия в работе судей.

О системе VAR

— VAR – это ребенок, который только научился ходить. Впервые я участвовал в совещании по поводу VAR в ноябре 2014 года в Белфасте. И за пять лет мы дошли от ничего до технологии, которая применяется в более чем 36 крупных футбольных турнирах. Сейчас VAR хорошо работает, но как все новое нуждается в совершенствовании. В баскетболе и волейболе есть перерывы на 5-6 минут, и все к этому привыкли, но в футболе темп выше, поэтому нужно, с одной стороны, учиться работать быстрее, с другой – привыкать.

О социальных сетях

— У меня нет ни фэйсбука, ни твиттера, ни инстаграма, ни даже тиктока… Ничего. Хотя я про тикток узнал только из газет – я не знаю, что это такое. Судья должен быть внимателен. Он не должен давать повода себя использовать, а социальные сети могут привести именно к этому. Мы не можем сказать судьям: «Вам нельзя вести соцсети», но во время крупных соревнований такая активность под запретом.

Платежная система «Мир», официальный партнер сборной России по футболу, запуcтила в Цифровом деловом пространстве в Москве межплатформенный проект «Академия Футбола». Он даст россиянам уникальную возможность узнать о футболе как от непосредственных участников игры – игрока, тренера, судьи – так и со стороны тех, кто просто любит футбол: спортивного блогера, болельщика, комментатора. В рамках «Академии Футбола» пройдет ряд мероприятий в формате «паблик-ток», на которых звездные гости расскажут о том, что для них значит этот вид спорта.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею