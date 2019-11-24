Победа без главного тренера. ЦСКА обыграл «Крылья Советов» без Виктора Гончаренко

В последнее воскресенье ноября ЦСКА принимал «Крылья Советов». Еще до начала встречи стало известно, что временно исполняющим обязанности главного тренера «красно-синих» будет Сергей Овчинников. Во время игры фанаты московского клуба сделали перфоманс в поддержку дисквалифицированного Виктора Гончаренко. Это вдохновило игроков, и «армейцам» удалось победить (1:0).

День матери и приз «Liga Fair play»

Матч проходил в День Матери. Еще до начала астреси на стадионе показали видеоролик, в котором приняли участие мамы футболистов ЦСКА. А на поле игроки обеих команды появились в футболках с надписью «Мама». Больше всех поддержку от своей мамы получил форвард московского клуба Федор Чалов. Именно она нанесла первый удар по мячу в этой игре.

Также перед началом встречи капитану ЦСКА Игорю Акинфееву был вручен приз «Liga Fair Play». Приз дается за уважение к сопернику, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

Первый удар по мячу в день матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить 😍🔴🔵 #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/6iE5vbAPGy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019

Автобус, много брака, фанаты ЦСКА

Первый опасный момент в игре произошел уже на 6-й минуте. Радонич пробил после скидки Соболева, но Акинфеев отразил угрозу. После этого армейцы захватили преимущество и уже контролировали игру. В целом, команды не создавали моментов, потому что было очень много брака в передачах — то Карпов с близкого расстояния отравит мяч в аут, то ошибется Обляков. Из всей бригады атаки выделялся Влашич, но даже он иногда бил в пустоту.

Все изменилось на 21-й минуте, когда фанаты ЦСКА показали перфоманс в поддержку дисквалифицированного главного тренера Виктора Гончаренко. «Я/МЫ Виктор Гончаренко», «Давай-Давай, добавляем», «Дивей, повнимательнее», «Ильза, не теряй опорную зону» и другие слова, адресованные игрокам. Кстати, с самого начала матча болельщики принесли на трибуну картонную статую Виктора Гончаренко с шарфом на ней. Футболисты вдохновились такой поддержкой и двинулись в атаку. «Крылья Советов» встали в «автобус», сосредоточившись на забросах вперед.

Возвращение Дзагоева на «ВЭБ Арену» и чудо-гол Влашича

Второй тайм активнее начали «Крылья Советов». Футболисты самарского клуба создали несколько опасных моментов. Один из них был у бомбардира чемпионата России Александра Соболева. Форвард пробил из пределов штрафной, но снова начеку был Акинфеев, который отбил мяч ногами.

Врио главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников, который не садился на скамейку во время игры, как и Миодраг Божович, решил выпустить Алана Дзагоева вместо Сигурдссона. Российский полузащитник сыграл на домашней арене московского клуба впервые за год. Собственно, после этого лучший бомбардир армейцев Никола Влашич и забил чудо-гол. Хорват получил мяч от Бистровича и пробил точно в правую «девятку».

Таким образом, ЦСКА набрал 33 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» продлили свою серию без побед до 4-х матчей и с 18 баллами опустились на на 12-ю позицию.

Премьер-лига. 17-й тур

ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0).

Москва. 24 ноября.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Ахметов, 68), Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 58), Чалов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Бурлак, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан, Радонич, Гынсарь (Терехов, 78), Зиньковский (Кабутов, 81), Соболев (Голенков, 84).

Гол: 1:0 — Влашич (74).

Предупреждения: Соболев (48), Гацкан (57), Магнуссон (65), Радонич (86), Терехов (90).

13 (8) удары(в створ) 7 (4)

8 фолы 7

2 угловые 2

1 офсайды 0

55% владение мячом 45%

Фото: твиттер ЦСКА

Текст: Роман Шлуинский