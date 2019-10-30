Снег — не помеха. Как ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в 1/4 финала Кубка России

Последний раз ЦСКА проходил дальше 1/16 финала в Кубке России в сезоне-2015/16. Тогда армейцы в финале уступили «Зениту»(1:4). В этот раз красно-синим попалась «Уфа». Это удобный соперник для московского клуба, так как до этого в официальных матчах армейцы ни разу не проигрывали уфимцам. Однако для красно-синих эта встреча оказалась не простой, хотя и победной (1:0).

Не вера болельщиков?

Еще до матча стало известно, что впервые в истории «ВЭБ Арены» будет закрыт верхний ярус трибуны А. Там располагаются активные болельщики московского клуба. Обычно этот сектор полностью забит. Да и в целом на стадионе оказалось очень мало зрителей. Однако удивили уфимцы, которых на игре было порядком 20 человек.

ЦСКА даже проводил розыгрыш билетов, чтобы как-то привлечь людей на стадион. В результате ничего не вышло. Скорее всего, армейцы установили антирекорд по посещаемости.

Отдых «пахавшим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал долгожданный отдых лидерам команды. Впервые с кубкового матча против «Алании» не сыграли Марио Фернандес и Влашич. На поле появились залечившие травмы игроки — Набабкин и Щенников, который вышел с капитанской повязкой. Болельщики армейцев сразу же встретили защитника выкриком: «Щенников Жора». Однако в игре он казался каким-то потерянным. Наставник «Уфы» Вадим Евсеев от ротации отказался, выставив максимально основной состав.

Бесполезный контроль и «привозы» защитников

В самом начале встречи преимуществом завладели хозяева. Игроки московского клуба перекатывали мяч, почти без продвижения вперед. Ахметов и Сигурдссон пытались постоянно играть на Нисимуру, но либо передачи оказывались неточными, либо защитники «Уфы» перехватывали мяч. Затем пошел снег, который изменил игру футболистов обороны армейского клуба.

Дуэт Дивеев-Шарлия на двоих организовали три опасных момента у своих ворот. Сначала отличился хорват: он сделал слишком слабую передачу Помазуну, мяч перехватил Алиев. Футболист добежал до штрафной и потерял футбольный снаряд. После этого Дивеев уже чуть не отдал голевой пас на Кротова, после удара россиянина Шарлия выбил мяч с линии ворот.

Всемогущий Бийол

Во втором тайме футболисты «Уфы» уже начали создавать моменты сами, без помощи соперника. Однако реализовать их гости не смогли. Главный тренер ЦСКА решил усилить состав Бийолом, Чаловым и Влашичем. И это сработало. В конце игры Влашич вывел один на один Бийола, который и забил победный для армейцев гол.

Таким образом, ЦСКА впервые с сезона-2015/16 прошел в 1/4 финала Кубка России, где у красно-синих есть возможность встретиться со «Спартаком», если красно-белые в четверг обыграют «Ростов».

Олимп-Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА — УФА — 1:0 (0:0).

Москва. 30 октября.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

ЦСКА: Помазун, Кучаев, Набабкин, Дивеев, Шарлия, Щенников, Бистрович, Ахметов (Бийол, 64), Обляков (Влашич, 87), Сигурдссон, Нисимура (Чалов, 61).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Аликин, Неделчару, Терентьев, Алиев (Бизяк, 82), Карп, Фомин, Емельянов (Тилль, 74), Кротов (Козлов, 68).

Гол: Бийол (90).

Предупреждения: Неделчару (60), Аликин (66).

10 (7) удары(в створ) 11 (5)

11 фолы 15

2 угловые 3

1 офсайды 8

61% владение мячом 39%

Текст: Роман Шлуинский