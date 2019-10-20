«Только Яшин — только «Динамо». Как «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в 90-летие Яшина

22 октября великому вратарю «Динамо» Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В честь этого домашний матч москвичей с «Краснодаром» проходил в красочном антураже. «Бело-голубые» постарались устроить праздник для болельщиков. И все получилось: команде сыграть вничью -1:1, прервав 4-х матчевую серию из поражений в Российской Премьер-лиге.

Памяти Льва Яшина

Перед матчем на поле стадиона вышла семья Льва Яшина. Родственники легенды вынесли оригинальный «Золотой мяч», который был вручен Яшину в 1963 году. Футболисты тоже отличились — игроки обоих клубов появились в памятных футболках, а голкиперы — в кепках. Капитан «Динамо» Антон Шунин даже надел специальный свитер, на задней стороне которого была фамилия Яшин.

Болельщики «бело-голубых» тоже не остались в стороне. На трибуне активной поддержки был организован огромный перфоманс. На нем был изображен Яшин с подписью: «Только Яшин — Только «Динамо». Также во время матча на табло постоянно показывали фотографии легендарного вратаря.

Большие перемены

До начала матча стало понятно, что изменилось расположение скамейки запасных «Динамо». Исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Новиков переместился с левой части на правую.

Также 39-летний специалист изменил схему с 4+4+1+1 на 5+3+2+1. Уже на 3-й минуте это дало результат: защитник Григорий Морозов получил мяч в штрафной и направил его мимо Сафонова. После гола футболист подбежал к Новикову и, видимо, поблагодарил его. Новая схема оживила игру «Динамо», футболисты создавали много моментов. Однако также «бело-голубые» и пропустили — Мартынович забил в девятку после подачи с углового.

Нервы Новикова

По сути, второй тайм проходил по следующему правилу: как себя ведут тренеры, так и играет команда. Весь второй тайм и.о. главного тренера Кирилл Новиков провел на ногах: он то подсказывал игрокам, то нервно реагировал на опасные моменты. Футболисты московского клуба так и играли. Они создавали множество опасных моментов, что нельзя сказать о «Краснодаре».

Хотя главный тренер «быков» Сергей Матвеев простоял почти всю вторую половину на ногах, он был тих, как и клуб. Штаб гостей оживился только за 15 минут до конца встречи. К удивлению, проснулся и «Краснодар». Однако команды голов больше не забили.

Таким образом, «Краснодар» набрал 27 очков и переместился на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 11-ю баллами остался на 15 месте.

Премьер-лига. 13-й тур

ДИНАМО — КРАСНОДАР — 1:1 (1:1)

Москва. 20 октября.

Стадион: «ВТБ Арена». 15374 зрителя.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков (Евгеньев, 78), Ордец, Плиев, Рауш, Каборе, Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Шиманьски (Кардозу, 82), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Намли (Фернандеш, 66), Вилена, Ольссон (Камболов), Сулейманов, Стоцкий, Берг (Уткин, 76), Ари.

Голы: 1:0 — Морозов (3), 1:1 — Мартынович (35).

Предупреждения: Спайич (17), Берг (32), Игбун (33), Рыков (45), Каборе (54), Нойштедтер (72), Рауш (82), Сулейманов (87).

9 (2) удары (в створ) 13 (8)

14 фолы 13

1 офсайды 0

4 угловые 4

35 % владения мячом 65

Фото: Еженедельник «Футбол»

Текст: Роман Шлуинский