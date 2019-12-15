Зимняя спячка. Почему провал российских клубов в еврокубках – закономерный результат?

Российские клубы завершили борьбу на групповых стадиях еврокубков. Ни одна из отечественных команд не смогла пробиться в весенний раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы. Мало того, лишь «Зенит» и «Краснодар перед последним туром имели некоторые шансы на продолжение футбольной кампании. В то время, как «Локомотив» и «ЦСКА» отбросили всяческие надежды на положительный исход еще после третьего тура ЛЧ и ЛЕ соответственно. Подобный результат оказался антирекордом для клубов российской Премьер-лиги впервые за 18 лет. Последний раз нечто похожее произошло в далеком 2001 году. Данный исход позволил Португалии оторваться от России в таблице коэффициентов УЕФА и может серьезно сказаться на количестве команд-представителей в еврокубках для Премьер-лиги, начиная с сезона-2021/22. Еженедельник «Футбол» попытался разобраться, какие причины привели к такому раскладу событий.

Лига чемпионов

«Зенит» (групповой этап, 4-е место)

«Локомотив» (групповой этап 4-е место)

«Краснодар» (вылет в 4-м квалификационном раунде)

«Локомотив»

В успех «железнодорожников» мало кто верил еще со стадии жеребьевки в Монако. С группой «Локо» повезло, пожалуй, меньше всего среди всех представителей российской Премьер-лиги. Попасть в один квартет к «Атлетико» и «Ювентусу» — еще недавно становившимися финалистами Лиги чемпионов, не пожелали бы и более статусные европейские клубы. Тем не менее, подобный жребий мог сказаться и положительным образом на судьбе москвичей на групповой стадии.

С одной стороны, на тебя всерьез практически никто не рассчитывает (в лучшем случае борьба за третье место и Лигу Европы). Однако, если посмотреть с несколько другого ракурса, то нередко подобное неверие порой заставляет аутсайдеров неожиданно для многих выступать на пределе собственных возможностей. Вспомнить хотя бы случай с кипрским «Апоэлем», умудрившимуся в сезоне-2011/12 пройти до четвертьфинала ЛЧ. Или прошлогодний успех амстердамского «Аякса», на своем пути уверенно разобравшимся с «Реалом» и «Ювентусом».

Правда, для «Локо» все сложилось куда более буднично. Как и в прошлом сезоне, команда Юрия Семина сумела набрать очки в единственном матче групповой стадии, неожиданно победив «Байер» на выезде в первом же туре. Если в прошлом сезоне домашняя победа над «Галатасараем» в Москве со счетом 2:0 ничего не решала в турнирной таблице, то cтартовые три очка в матче против «аспириновых» позволяли рассчитывать хотя бы за навязывание борьбы тем же немцам за ЛЕ. Но получилось все несколько иначе.

Проблемы «Локо», приведшие к двум подряд поражениям перед зимней паузой (1:2 – «Динамо» и 0:4 – «Арсенал»), сказались на игре столичного клуба и в Лиге чемпионов. C нехваткой острого нападающего, умеющего самостоятельно создавать себе моменты у чужой вратарской, «железнодорожники» сталкиваются уже не первый год. Последним забивным форвардом, радовавшим болельщиков в Черкизово, был сенегальский нападающий Даме Н’Дойе с 13-ю голами в сезоне-2013/14. После его отъезда в Англию, московский клуб так и не нашел ему адекватной замены.

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Ни Смолов, который так и не сумел приспособиться к контратакующей манере «Локо», ни Эдер, который проводил большую часть времени в отрыве от средней линии москвичей, не стали тем дуэтом нападающих, который был так необходим «красно-зеленым» для успешного выступления в Лиги чемпионов. Если прибавить к этому фактору еще и критическую нехватку игроков на скамейке запасных, то получим основную причину, по которой «Локомотив» не набрал ни единого очка в противостоянии с «Ювентусом» или мадридским «Атлетико».

Когда соперник может выпустить в концовке встречи со скамейки запасных таких футболистов, как Пауло Дибалу или Дугласа Косту, а у вашей команды усилить игру может, разве что Коломейцев – рассчитывать на оптимальный исход в противостоянии с европейскими грандами рассчитывать не приходится.

«Локо» весь турнир провел одним составом. В случае же, когда терял одного-двух основных игроков – не знал, кем их заменять. Дмитрий Баринов и Антон Миранчук не сыграли в последнем туре на мадридском «Вандо Метрополитано». В итоге у гостей на позиции центрального полузащитника в пару к Крыховяку вышел номинальный центрдеф Мурило. Как результат, москвичи большую часть времени не могли даже выйти на чужую половину поля, раз за разом позволяя Коке или Парти беспрепятственно проходить центр поля.

Еще одним фактором, влияющим в последнее время на игру «Локо» становится возрастной фактор. В этом сезоне это особенно касается оборонительной линии, где ключевые позиции занимают Ведран Чорлука и Владислав Игнатьев. Хорват обладает мощным видением поля, может прочитать эпизод на несколько ходов вперед, но ему катастрофически не хватает скорости. Отсюда невынужденные желтые карточки в борьбе против более мобильных форвардов. Если бы не положение вне игры Альваро Мораты в игре с «Атлетико», то в противоборстве с испанцем арбитр вполне мог бы поставить третий пенальти в ворота «Локомотива».

Игнатьев качественно подключается к атакам, но стал в разы чаще запаздывать с возвращением на свою половину поля при быстрых контрвыпадах соперников. В игре с «Динамо» на «РЖД-Арена» его действия в атаке сначала привели к пенальти в ворота Антона Шунина. Но уже в самом начале второго тайма он привез одиннадцатиметровый уже в ворота Коченкова, сыграв рукой в штрафной после удара Юсупова. Или в выездной игре с «Уфой», где именно с фланга Владислава пришла контратака хозяев, которая в итоге привела к одиннадцатиметровому удару.

В матчах с «Юве» нехватка ротации стала ключевым фактором двух поражений. Во встречах с «Атлетико» она же указала на запредельную разницу в командных движениях, особенно во втором тайме, когда силы игроков стартового состава москвичей стали заметно снижаться. А тот факт, что перед зимним перерывом новичок «Локо» Мурило, будучи номинальным защитником, играл в центре поля, лишь показывает, что сделать адекватную замену травмированным игрокам (в данном случае Баринову) при острой нехватки футболистов на скамейке – задача скорее невыполнимая.

«Зенит»

Если у «Локомотива» задача выхода в следующую стадию турнира выглядела практически невыполнимой, то у «Зенита» ситуация с проходом в плей-офф Лиги чемпионов изначально казалась более реалистичной. Группа G, в которую попала команда Семака вместе с «Лионом», «РБ» и «Бенфикой», чем-то напомнила квартет «Локо» прошлогоднего образца. Все команды вроде бы равны между собой за исключением, разве что Лейпцига. А вот с французами и португальцами биться за вторую строчку «сине-бело-голубые» были обязаны.

Начало кампании у петербуржцев выдалось на редкость удачным. «Сине-бело-голубые» набрали важный балл в выездном матче с «ткачами» и добились уверенной победы в игре на «Газпром-Арена» с «орлами». Вот только выход на «РБ» в двухматчевом спаренном противостоянии спутал все планы команде Сергея Семака. Именно встреча с немецким клубом посеяла первые сомнения у российских болельщиков на удачный исход борьбы за весеннюю стадию ЛЧ.

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Команда молодого революционера тренерского дела Юлиана Нагельсманна показала, что в ключевом факторе, показавшим итоговую разницу в уровне двух клубов, лидер российской Премьер-лиги оказался не у дел. Игра на опережение особенно сказалась на итоговом результате в выездной игре в Санкт-Петербурге, где Форсберг с Забитцером были на шаг впереди почти в каждом эпизоде у ворот хозяев. Второй гол в ворота Кержакова, который забил австрийский нападающий, продемонстрировал не самую расторопную игру «Зенита» у собственных ворот.

Как и в случае с Игнатьевым и Чорлукой в «Локо», у «Зенита» центр обороны выглядел тяжеловатым на протяжении всего группового этапа. В эпизоде с голом Забитцера, швед Эмиль Форсберг отдал разрезающую передачу на своего партнера, который одним движением убрал Ракицкого с пути и отправил мяч в ворота. Это тот случай, когда украинский защитник выглядел более уверенно именно у чужих ворот, где и без него хватало Дзюбы и Азмуна. А непосредственно на своем амплуа нередко запаздывал в компании с Ивановичем за взаимодействиями Вернера и Поульсена.

Но даже проиграв оба ключевых матча против «РБ» с общей разницей 1:4, шансы у петербуржцев все-равно оставались неплохими вплоть до последнего тура против «Бенфики» на «Эштадиу да Луш». С учетом домашней победы со счетом 3:1, «Зениту» необходимо было просто не проиграть в Лиссабоне с разницей в два и более мяча. Однако, именно провальный выезд в Португалию (0:3) вкупе с домашней игрой с «Лейпцигом» (0:2) предопределил первое за десять лет непопадание «сине-бело-голубых» в весеннюю стадию еврокубков.

Если сравнивать игру обоих российских клубов в Лиги чемпионов, то можно проследить одну любопытную деталь в матчах «Зенита» и «Локомотива». «Железнодорожники», проведя первый тайм на «РЖД-Арена» против «Байера» в пятом туре ЛЧ, после перерыва вышли на поле максимально деморализованными. Немцы задавили движением оборону «железнодорожников» почти в первой же атаке, забив гол уже на 49-ой минуте. Та же тенденция проявилась и в Португалии, где у «Зенит» пропустил еще быстрее, уже на 46-ой.

Во второй половине встречи команда Сергея Семака стала отчетливо не успевать за действиями Пицци или Серви. Что говорили Семин и Семак в перерывах матчей против «Байера» и «Бенфики», что после этих слов команды выходили на поле и казались полными статистами? Тем не менее, в решающем для себя матче «Зенит» провел одну из худших игр этого сезона. То же случилось и с «Локо» в игре против «Байера», где за весь матч хозяева успели создать лишь один единственный момент у ворот Лукаша Градецки.

«Зенит» не сумел обеспечить себе даже подобия давления на ворота «Бенфики». Напротив, в начале второго тайма российские болельщики поняли, что этот вечер наверняка станет последним для их команды в ЛЧ. Непростительная ошибка Сантоса на 56-ой минуте, который попросту не прочувствовал вектор направления мяча после фланговой подачи стала олицетворением бесславной кампании «сине-бело-голубых» этой осенью.

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Если «Локо» проиграл борьбу за выход в плей-офф заранее, попав в «группу смерти» в квартет команд, которые за последние десять лет четыре раза играли в финалах Лиги чемпионов, то в случае с «Зенитом» футболисты клуба вполне могли рассчитывать и на более успешное выступление в главном еврокубке Старого Света.

Парадоксальным выглядит и тот факт, что в решающем матче за выход в плей-офф лидер РПЛ с десятиочковым запасом перед ближайшим преследователем проиграл вчистую португальской команде, на выход которой из группы ставили, разве что самые отчаянные болельщики. Неудивительно, что в клубном рейтинге УЕФА мы лишились на долгое время шестой строчки, которая дает права участия в Лиге чемпионов сразу трем командам. Португалия благодаря максимальной самоотдаче своих клубов заслужила этого в большей степени.

Лига Европы

ЦСКА (групповой этап, 4-е место)

«Краснодар» (групповой этап 3-е место)

«Спартак» (вылет в 4-м квалификационном раунде)

«Арсенал» Тула (вылет во 2-м квалификационном раунде)

«Краснодар»

Впервые в своей истории «быки» вышли в Лигу чемпионов, заняв 3-е место в чемпионате России в прошлом году. Однако команда Сергея Матвеева не смогла пройти в групповой этап турнира. Если с «Порту» краснодарцы невероятным образом смогли в гостях обыграть «драконов» в гостях (3:2) и выйти в следующий раунд, то с «Олимпиакосом» просто не хватило сил и эмоций. Игроки потратили все на португальский клуб. Поэтому получили хорошую пощечину от греков дома (0:4).

Судьба «Краснодара» в группе ЛЕ напомнила болельщикам группу «Локомотива». В отличие от армейцев, быкам не повезло с группой. Хорошо подготовленный «Хетафе» и имеющий большой опыт в ЛЧ «Базель» ожидали команду Сергея Матвеева в квартете. Единственным проходным вариантом считался «Трабзонспор», который выбил в квалификации «Спарту» и АЕК, который забил туркам 2 безответных мяча в последнем матче в гостях.

Но все же надежды были, ведь и «Краснодар» уже много лет поиграл в Лиге Европы, где выходил в плей-офф. Однако турнир «быки» начали просто отвратительно — 0:5 от «Базеля». Многие эксперты ссылались на подготовку к матчу с ближайшим конкурентом за второе место в РПЛ ЦСКА. Также можно отметить все те же эмоции. Во время первого матча в ЛЕ футболисты краснодарского клуба будто не хотели играть. К тому же, «Краснодар» начинал играть на 3 фронта. Отметим, что после поражения в Швейцарии последовали проигрыши в РПЛ и Кубке России — ЦСКА (3:2), «Нижний Новгород» (0:1).

Это заставило взбодриться команду Сергея Матвеева, но только улучшился результат в чемпионате. Во втором туре Лиги Европы «быки» уступили дома «Хетафе» — 1:2. Конечно, сказалось и отсутствие травмированных Кабеллы и Классона, потому что «быки» поначалу так и не могли что-то создать около ворот испанского клуба. Но зато начал набирать форму Ари, забивший в той встрече гол.

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Как и ожидалось, после этого «Краснодар» в очном противостоянии с «Трабзонспором» добыл две победы. Турки вообще сконцентрировались на борьбу во внутреннем чемпионате, поэтому повезли второй состав на выездную игру. Уже в этих матчах и раскрылся Фернандеш. Португалец отметился забитым мячом и передачей. Также набирал свою форму и форвард Ари.

Две победы вернули «быков» в борьбу за выход в плей-офф. На подъеме, с трудом, краснодарцы обыграли «Базель» (1:0). Но в конце встречи был удален Ари, которого так не хватило в последнем матче «Краснодара» в ЛЕ. Российскому клубу нужна был только победа, но отсутствие бразильца похоронили шансы «быков» в Испании. К тому же в чемпионате до этого были игры с конкурентами за пятерку лучших, все матчи завершились вничью (с «Ростовом» (2:2), с «Локомотивом» (1:1), с ЦСКА (1:1). «Краснодар» просто наелся, так и не сумев что-то создать за игру. Краснодарский клуб вылетел последним из еврокубков, что огорчило всю Россию.

Как итог, «быкам» помешали травмы ключевых игроков, ненужная карточка Ари перед заключительным матчем и короткая скамейка.

ЦСКА

До этого сезона армейцы 6 лет подряд выходили в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому при жеребьевке в ЛЕ московский клуб находился в первой корзине, что позволяло надеяться на легкую группу. Такое и случилось: «Лудогорец», «Ференцварош» и «Эспаньол». Казалось бы, здесь-то уж трудностей точно не будет, но оказалось все не так просто.

В последние годы выступлений ЦСКА не хватает игроков, уж слишком короткая скамейка у «красно-синих». В отличие от «Краснодара», армейцы попали в ЛЕ напрямую, им не пришлось тратить силы в квалификации. Однако результат первого матча напомнил игру краснодарцев. Поражение от «Лудогорца» (1:5) в гостях стало поводом для раздумий. Отвратительная реализация, некем усилить, игроки вышли на второй тайм слишком расслабленными, за что и получили 3 безответных мяча за 7 минут. Большие разрыва линий позволили болгарам довести счет до крупного.

Многие все же думали, что это так повлияло на подготовку к игре с «Краснодаром» (3:2), но позже ЦСКА уступи дома «Эспаньолу» (0:2). В первом тайме, как это было практически во всех матчах, армейцы владели преимуществом, но во втором снова вылилась усталость. Конечно, московский клуб также играл на 3 фронта, но добился победы в Кубке. Правда, после поражения от испанцев ухудшились результаты ЦСКА и в чемпионате.

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Игра с венгерским «Ференцварошем» дарила болельщикам надежду, но напрасно. В Москве «армейцы» проиграли со счетом 1:0. Снова владея преимуществом в первом тайме, «красно-синие» пропустили в конце игры. Нехватка ротации — это привычно для ЦСКА, но вот реализация. В матче с венграми футболисты московского клуба нанесли по воротам соперника 20 ударов, 4 из которых лишь пришлись в створ, а отличиться так и не удалось. ЦСКА показал худшую статистику — 1 забитый мяч в 3 матчах.

Такая же ситуация была в оставшихся трех встречах. Армейцы снова имели множество моментов против «Ференцвароша» в Венгрии, но игра закончилась вничью (0:0), похоронив шансы на выход в плей-офф. С трудом удалось забить в домашнем матче с «Лудогорцем» (1:1). Только после пропущенного мяча! Главный тренер москвичей перестроился на схему 4+2+3+1. Почти сразу же последовал гол. Отметим, что немало пользы добавило и возвращение травмированного Дзагоева.

В заключительном матче группового этапа против «Эспаньола» армейцы добыли долгожданную победу (1:0). Но в Испании творился какой-то цирк. Реализации просто не было. Игроки будто не хотели забивать, иногда просто невозможно было понять, как мяч не оказался в воротах «Эспаньола». Возьмем хотя бы выход Кучаева и Чалова (2 в 1) с вратарем, где Константин не смог сделать обычную передачу, а просто пульнул выше Федора. Но все же принес победу Влашич, являющийся самым результативным игроком ЦСКА в нынешнем сезоне.

Итого: отсутствие ротации и отвратительная реализация нападения не позволила армейцам выйти в плей-офф Лиги Европы.

Полный состав участников 1/8 финала ✅ Ну что, кто выглядит будущим чемпионом? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lojns1IK2g — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

Грустно осознавать, что ни один российский клуб не будет участвовать в весенней части еврокубков. Возможно, нужен год перерыва на перестройку чемпионата. Но нужно надеяться, что в следующем году команды нас порадуют.

Фото: твиттер, Global Look Press, Сергей Дроняев

Текст: Анатолий Акулов, Роман Шлуинский

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