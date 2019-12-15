«Очень приятно находиться в числе достойных игроков, кто получал эту премию, таких, как Халк и Акинфеев». Как прошла церемония награждения Джентльмена года

В редакции ИД «Комсомольская Правда» состоялось награждение лучших за год. По итогам голосования «Футбольным Джентльменом года-2019» стал полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков. Ему вручили стильный смокинг.

Опоздание и переодевание

Изначально награждение должно было начинаться в 15:00. Однако из-за опоздания звезд оно было задержано на полчаса. На этом мероприятии присутствовал даже бывший полузащитник сборной России, а теперь советник президента РФС Алексей Смертин, который был «Джентльменом года» 20 лет назад.

Награждение началось с поздравлений Юрию Жиркову. Это сделали советский футболист, вратарь Анзор Кавазашвили, Алексей Смертин и Семи Катвани, человек который сшил смокинг.

— Юрий — ты один из тех замечательных футболистов, имя которого гремит в нашем и европейском футболе до сих пор. Ты не только классный и величайший футболист, но и замечательный человек. Тебе столько били по ногам, но ты ни разу не огрызнулся. Я очень рад, что ты пришел со своей супругой. Пускай она знает, что ты нам очень дорог, — обратился к Жиркову Анзор Кавазашвили.

— Ты очень стабильный. Как говорил мой папа, стабильность — признак мастерства. У тебя уважение к своим партнерам, к сопернику, ты это пронес на протяжении всей карьеры. Спасибо тебе за игру! — заявил Алексей Смертин.

— Юрий — вы настоящий джентльмен. Мы очень рады, что вы будете носить этот костюм», — отметил Семи Катвани

После этого Жирков вместе с портным ушел надевать смокинг.

Микрофон и лучшие братья

А награждение продолжилось номинацией «Золотой микрофон». Вручать ее вышел заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. Из его рук «Золотой микрофон» получил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Комментатор поздравил Юрия Жиркова с его премией, поздравил всех с наступающим Новым годом и прокомментировал свою победу в номинации:

«Спасибо, очень неожиданно. Бог любит троицу, награда у меня третья. Для любого журналиста это важно, кто бы что не думал и как кто бы к ней не относился. Будем за выслугу лет наслаждаться этими призами».

Позже он уже с улыбкой добавил: «Микрофонов было двое, они тосковали. Теперь их будет трое, у нас теперь многодетная семья из «Золотых микрофонов». Может быть, мне это позволит бесплатно парковаться в столице, как многодетному отцу».

Затем на сцене появился президент Детской Футбольной Лиги Виктор Горлов, который должен был вручить приз «Лучшему игроку ДФЛ». Обладателями этой премии стали братья Гафьятулины. Камиль и Рамиль, игроки сборной команды «Локобол-РЖД». Братья начали благодарить родителей. И позвали на сцену отца. Он рассказал, что его сыновья с детства любят играть в мяч.

Премия Льва Филатова и долгожданный выход Юрия Жиркова

Затем вручали премию Льва Филатова. Ее получили за написанную книгу про Федора Черенкова Владимир Галедин и Игорь Рабинер. Приз вручал бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус. Он вспомнил, как давно они играли в футбол против «Спорт-Экспресса». Рабинер с улыбкой вспомнил: «Сломал тебя тогда». Также Юрий отметил, что на конференции собралось много знаменитых журналистов.

— Очень важно для меня получить приз Льва Ивановича Филатова, потому что он был моим первым учителем в профессии. Я вырос на его книгах. Для меня есть два настоящих учителя — это Лев Иванович Филатов и Владимир Михайлович Кучмий. Этот приз я посвящаю им обоим, — отметил Игорь Рабинер. После обозревателя «Спорт-Экспресса» Владимир Галедин также поблагодарил всех за приз.

Но закончил все равно Рабинер цитатой Филатова: «В движениях мяча заключены движения человеческой души, нам важно это помнить».

Отметим, что еще до награждения Юрия Жиркова отдел спорта «Комсомольской правды» получил приз от комитет Fair Play.

В 16:30 появился Юрий Жирков в смокинге.

— Ооо, другой человек!, — послышалось из зала.

После этого Анзор Кавазашвили вручил ему кубок и обратился с просьбой: «Юрий, ты мне обязан преподнести подарок к 19 июля следующего года, к моему 80-летию — выиграв или войдя в лидирующий состав чемпионата Европы». «Постараемся», отшутился Жирков.

Инна, жена Юрия также прокомментировала исход премии: «Юра — действительно джентльмен года, может быть, жизни, потому что он замечательный отец, муж, футболист и самый лучший мужчина в мире.

«Спасибо за теплые слова. Спасибо за блестящую премию. Очень приятно, что я получил эту награду. Очень приятно находиться в числе достойных игроков, кто получал эту премию, таких, как Халк и Акинфеев. Так к многому обязывает — быть джентльменом вне поля и на поле. Первый раз в смокинге, ни разу не надевал. Сшили очень хорошо, по размеру, поэтому очень комфортно», — рассказал Жирков.

Напомним, «Джентльмен года» является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. С 1994 года награда вручается «Комсомольской Правдой». С тех пор ее обладателями становились многие звезды российского и даже мирового футбола. Первым же обладателем премии стал легендарный Федор Черенков.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»