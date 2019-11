Борьба не на жизнь, а на бренд. Судебная война вокруг «Ливерпуля»

«Ничто не вечно под луной», — писал в 16-ом веке великий английский драматург. В этом плане, футбольный мир не является исключением. Подобно развитию общественной жизни той или иной страны, борьба европейских клубов точно также претерпевает существенные изменения. Причем в последнее время споры вовсе не ограничивается рамками поля. Ведущие мировые бренды одежды точно также сражаются за право предложить более выгодный продукт командам Старого света. В центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги сошлись лидеры чемпионата, которые часто прибегали к смене технических спонсоров. «Ливерпуль» уверенно разобрался на «Энфилде» с «Манчестер Сити», победив 3:1. Еженедельник «Футбол» решил проанализировать одно из самых громких дел последнего времени, завершившееся в конце октября судебным разбирательством с участием действующего победителя Лиги чемпионов и двух гигантов экипировочной индустрии.

С чего все началось?

Туманный Альбион традиционно задает тон остальным чемпионатам в сфере сторонних доходов команд, будь то феноменальная прибыль от телевизионных продаж трансляций матчей и заканчивая долгосрочными контрактами с фирмами, экипирующими английские клубы.

В Премьер-лиги по обыкновению ведущие позиции в последнее время занимали такие технические спонсоры, как американская «Nike» и немецкий тяжеловес «Adidas». Причем местная компания «Umbro» оставалась долгое время в тени, уступая место сравнительно новым игрокам с Нового света («New Balance» и «Under Armour»).

Хедлайнером в информационном плане стала недавняя судебная дуэль двух гигантов экипировочной индустрии за право одевать вице-чемпионов Англии – «Ливерпуль». Перед началом сезона Премьер-лиги «New Balance» предложили мерсисайдскому клубу продлить спонсорское сотрудничество, заканчивающееся летом 2020-го года.

Однако, команда Юргена Клоппа неожиданно для многих отказалась от заманчивого предложения, решив выслушать предложения от прямых конкурентов компании – американской «Nike». В «New Balance» решили излишне не драматизировать ситуацию, воспользовавшись одной из опций в действующих контрактных обязательствах.

New Balance will drop a #SixTimes collection to celebrate Liverpool's UCL win ⭐️ pic.twitter.com/kT6evvA5jE — B/R Football (@brfootball) November 4, 2019

В действительности все оказалось далеко не так просто. Дело в том, что по соглашению в случае перебивания спонсорских условий со стороны другой фирмы, «Balance» могли потребовать от руководства «Ливерпуля» раскрыть детали улучшенного предложения соперничающей фирмы. Но боссы «красных» отказались наотрез и от этого пункта, решив сделать ставку на финансовую разницу в возможностях двух фирм.

По сути, выбор команды в пользу «Nike» был обусловлен фактической невозможностью повторить их предложения. То есть, по правде говоря, один гигант индустрии перехитрил более скромную компанию, не дав ей и малейшего шанса на продолжение сотрудничества с английским топ-клубом.

Предложение перекрывает возможности

Имея ежегодную капитализацию свыше 30-ти миллиардов евро, компания «Nike», для примера, опережает тот же показатель «Adidas» почти на 20 миллиардов (около 13 миллиардов евро прибыли у немцев).

Неудивительно, что предложенные мерсисайдцам 30 миллионов фунтов за сезон и 20% прибыль от продаж мерчендайзинговой продукции (при стандартной английской ставке в 7,5%) по всему миру вряд ли сможет повторить более скромный по выручке «New Balance».

Liverpool lawyer wins award for Nike kit case and explains main challenge club faced from New Balance — LFC News https://t.co/aYEtiHQWpy pic.twitter.com/2BLsSjAPxx — liverpoolnews2019 (@liverpoolnews26) November 7, 2019

Добавим к этому еще вариант с шестью тысячами фирменных магазинов с формой «Ливерпуля» на прилавках (с возможным увеличением в будущем до тринадцати тысяч точек) – и получим почти неограниченные возможности по популяризации брэнда английского топ-клуба за рубежом.

На этом фоне предложение «бэланс» в 3,5 тысячи официальных представительств за границей кажется не более, чем фикцией. Есть и еще одно солидное преимущество «Nike» перед конкурентами. Амбассадорами американской компании являются такие мировые звезды спортивного мира, как теннисистка Серена Уильямс или баскетбольная легенда Леброн Джеймс.

К слову, последний является одним из акционеров «Ливерпуля» с двумя процентами акций на сумму в 6,5 миллионов долларов. Таким образом, поддержав в спонсорском споре «Nike», «красные» учтут пожелания «владельцев» клуба (а таковыми считаются и аукционеры команды).

А это, в свою очередь, будет дополнительным плюсиком к имиджевой составляющей команды и вариант с продвижением бренда в Америке, чей рынок на сегодняшний день – один из самых перспективных для футбольной Европы.

Претензии сторон

Изначально это разбирательство не оставляло никаких сомнений в том, что кому-то из противоборствующих сторон придется понести ощутимые имиджевые убытки. В итоге в таком положении оказалась компания «New Balance».

Главным аргументом в свою защиту адвокаты фирмы называли заранее предвзятое отношение руководства «Ливерпуля» к их заявке. Так, Даниэль Аудкерк (защитник) заявил, что «красные» еще задолго до судебного процесса предпочли сменить клубного спонсора, постоянно напирая на объемы розничной сети, что однако расходится с реальным положением дел.

В сезоне-2018/19 компания продала в общей сложности 2,9 млн. футболок, что полностью повторяет предложение «Nike» на начальный период сотрудничества. Однако, соотношение розничной продукции, по мнению клуба, оставляет желать лучшего.

Так, мерсисайдцы упрекнули «New Balance» в «призрачных» точках (где не было продано ни одной атрибутики) и в чрезмерном упоре на широкую линейку продукции (кроссовки и прочее) в угоду футболкам (это касаемо прежде всего азиатских точек, в частности Китая и Японии). В то время, как в Сербии (12 магазинов) или Эквадоре (шесть точек продаж) прибыль оказалось и вовсе нулевой. Боссы «красных» считают, что американский тяжеловес в этом плане сможет качественно поднять уровень продаж на качественно новый уровень.

BREAKING: Nike WILL be Liverpool’s official kit supplier next season. pic.twitter.com/Xes2VGRKlv — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 1, 2019

Но ахиллесовой пятой в стратегии «бэланс» считается все же объем торговли. Производственные мощности конкурентов несопоставимы. Если «Nike» может предложить увеличение рынков сбыта продукции с начальных трех тысяч до 13 за несколько лет сотрудничества, то «New Balance» так и не вышли на выполнение данного в 2011-ом году обещания.

Компания так и не смогла повысить количество точек до заявочного варианта в сорок три тысячи. Что, откровенно говоря, заранее казалось невыполнимым. В то же время, еще одной претензией проигравшей стороны к «Ливерпулю» считается неоднозначное положение команды в начале совместного сотрудничества.

Напомним, до этого с командой прекратил партнерство «Adidas», уставший ждать возвращения клуба в Лигу чемпионов. «Запросы «Ливерпуля» и отдача от контрактных обязательств не соотносятся друг с другом. Все зависит от успехов на поле, популярности, ТВ-охватов и мерчендайзинговой выручки. Все должно быть в тесной связи – что вы даете и что хотите получить. Мы посчитали, что запросы «Ливерпуля были неправильными. Поэтому все закончилось», – говорил тогда представитель фирмы, Герберт Хайнер.

Ввиду этого, по мнению адвокатов, мерсисайдцы не ответили «New Balance» должным образом за предоставленную помощь в трудное время. В начале совместного сотрудничества, техническим спонсором «Ливерпуля» являлось дочернее предприятие компании – «Warrior Sports», cпециализирующееся прежде всего на хоккейной атрибутике.

Проведя пару сезонов в этой экипировке, лишь затем команда перешла в руки материнского предприятия. Сумма контракта при этом выросла с 25-ти до 45-ти миллионов фунтов в год, что в конечном счете оказалось недостаточной прибылью для вице-чемпионов Англии.

Что дальше?

Одной из особенностей английского правосудия, а вместе с ним и делопроизводства всей Великобритании и США является так называемый прецедент. По этой логике, судьи руководствуются человеческой природой, которая далеко не всегда вписывается в установленные рамки законодательства.

Исходя из этого, в силу конкретных жизненных обстоятельств принимается то или иное решение, которое соответствовало бы сложившейся ситуации. Так во многом произошло и в судебном разбирательстве действующего победителя Лиги чемпионов и двух конкурирующих между собой гигантов спортивной одежды.

По мнению судей, сравнив имеющиеся предложения и претензии самого клуба, судьи встали на сторону «Ливерпуля», позволив руководству команды самим решать, как будет происходить дальнейшее развитие английского топ-клуба. С точки зрения правосудия, данное решение вписывается в рамки справедливости.

Можно сколько угодно обвинять несоизмеримые возможности противоборствующих фирм, но одно можно сказать со всей уверенностью. В наше время в большинстве случаев правда оказывается на стороне более сильной организации (так происходит в любой сфере). Сможешь больше предложить – получишь свой кусок прибыли, а окажешься, условно говоря, в луже – будешь считать понесенные убытки.

Таким образом, «Nike» попросту оказался более конкурентоспособным на рынке услуг, и уже сейчас разрабатывает домашний и гостевой комплекты на следующей сезон. Американский гигант уже вложил в производство экипировки порядка шести миллионов долларов и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.

По информации британских СМИ, американская компания уже согласовала долгосрочный контракт сроком на пять лет, по которому мерсисайдцы будут зарабатывать ежегодно от 60 до 70 миллионов фунтов.

В общей сложности «красные» получат прибыль в размере порядка 300 миллионов, что отнюдь не является рекордом АПЛ. Для примера, тот же «Манчестер Юнайтед» в сотрудничестве с «Adidas» получает 75 миллионов, их соседи по городу («Ман Сити») в партнерстве с «Puma» — 50, а лондонские гранды («Арсенал» и «Челси») – по 60 («Adidas» и «Nike» cоответственно).

В свою очередь, «Ливерпуль», выиграв от спонсорских перестановок, все же может существенно потерять в имиджевой составляющей. Ни в случае расставания с «Adidas», ни тем более в текущей ситуации с «New Balance», клуб повел себя далеко не с самой лучшей стороны.

Поэтому, «Nike» пока преждевременно поздравлять с победой, ведь далеко не ясно, как поведет себя тот же «Ливерпуль» в случае появления на рынке более выгодного предложения. В сложившейся ситуации американцы приобрели свое рода «кота в мешке», который может в случае чего и резко царапнуть, если ему что-либо не понравится в дальнейшем.

Фото: Global Look Press, Twitter, Сергей Дроняев

Текст: Анатолий Акулов