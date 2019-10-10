Джокер в рукаве. Сборная Аргентины ушла от поражения в матче с Германией

Несмотря на возобновление отборочного раунда к Евро-2020, контрольная игра в Дортмунде между финалистами чемпионата мира-2014 лишь по вывеске носила товарищеский характер. На деле же, сборные Германии и Аргентины выдали спектакль, по своему накалу ничуть не уступающий самым статусным официальным встречам. Команда Лионеля Скалони вполне могла взять реванш за поражение пятилетней давности в решающем матче. Однако, Йоахим Лев и Ко были явно против такого варианта развития событий. Итоговые 2:2, как закономерный исход огненного противостояния.

Чемпионы мира – Nein!

После провального выступления на ЧМ-2018 главный тренер немецкой сборной постоянно проводил ротацию состава. В результате кадровых изменений на «Сигнал Идуна Парк» болельщики впервые наблюдали любопытную картину. А именно, полное отсутствие в заявке на матч игроков-чемпионов мира.

Йоахим Лев всегда настаивал на существенном снижении среднего возраста футболистов, и осуществил задуманное в кратчайшие сроки.

Спустя немногим более года после катастрофы на мировом первенстве в России, сборная Германии изменилась до неузнаваемости

На домашний стадион «Боруссии» с первых минут вышла супер-тройка нападающих. Юлиан Брандт – Кай Хавертц – Серж Гнабри. Во-многом из-за их мобильности, легкости, быстроты в принятии решений, эти парни раз за разом опережали оборону аргентинцев во главе с экс-спартаковцем Маркосом Рохо.

Но даже в этом ультра-талантливом сочетании нашелся свой лидер. Юркий, вездесущий, моторный – это все о 24-летнем форварде «Баварии». По ходу встречи создавалось ощущение, будто Гнабри на пару ходов опережает медлительную пару центральных защитников «альбиселесте» Акунья-Отаменди.

И если в случае второго гола немцев Серж одним фланговым пасом разрезал всю оборону команды Скалони, то первый забитый мяч Гнабри и вовсе исхитрился отправить в ворота Марчесина, выкрутившись из опеки сразу четверых игроков! Однако, мало кто ожидал, что проигрывая 0:2 уже к перерыву, «небесно-голубые» вернутся в игру.

Без Месси, зато с Аларио

Отсутствие в стартовом составе главной звезды двукратных чемпионов мира не должно было удивлять поклонников ни сборной Аргентины, ни самого Лионеля Месси. Его тезка, сменивший на посту главного тренера Хорхе Сампаоли, также, как и Иоахим Лев, наигрывает оптимальные сочетания игроков.

В итоге, Скалони решил дать возможность недавнему обладателю «Золотого мяча» восстановить силы после игр за «Барселону». К тому же, в этом году у аргентинцев больше не предвидится официальных матчей. Через три дня команда сыграет еще один товарняк с Эквадором, после чего отправится на каникулы.

В первом тайме нехватка Месси сказывалась особенно остро. Центр поля с экс-хавбеком «Зенита» Леандро Паредесом смотрелся вяло на фоне более мощной связки Джан-Киммих. Последний неоднократно ставил в тупик «небесно-голубых» активными подключениями в атаку, где его передач уже ждал кто-то из пары Брандт-Хавертц.

Однако, смяв начисто соперника в первом тайме, немцы заметно сдали в скорости во втором. И здесь, как нельзя кстати, пришлось ключевое тренерское решение другого Лионеля – Скалони. На последние полчаса встречи 41-летний специалист выпустил на поле своего джокера — Лукаса Аларио.

Нападающий «Байера» не подвел тренера и почти сразу же после замены забил важнейший мяч, позволивший аргентинцам вернуться в игру. Высокий, прыгучий, с его выходом в атакующую линию игра «альбиселесте» заметно упростилась, сведясь к фланговым навесам.

Однако, подчеркнутая прямолинейность в конечном счете ничуть не умолила эффективности подобного рода тактического хода. Итоговый счет — на табло, а болельщикам остается удивляться, почему же главный тренер не выпустил Лукаса с первых минут. Как знать, возможно, тогда бы ход встречи диктовали уже сами аргентинцы.

Вечер дебютов

Помимо обилия голов и совсем не товарищеского темпа игры, эта встреча запомнится многим еще и несколькими дебютами. Если у немцев молодой талант из «Байера» Кай Хавертц открыл счет голам за «бундестим», то у «бело-голубых» свой первый матч за сборную провел хавбек «Севильи» Лукас Окампос.

В концовке встречи, когда «альбиселесте» окончательно придавили хозяев к собственной вратарской, именно 25-летний полузащитник оказался расторопнее остальных, отправив мяч в ближний угол ворот Андре тер Стегена. Участие вратаря «Барселоны» в этой встречи, к слову, с самого начала было под большим вопросом.

Бойкот от Ули Хенесса

Их очная дуэль с голкипером «Баварии» привела к многочисленным слухам о конфликте Мануэля Нойера с Йоахимом Левом. Многолетний лидер и капитан сборной был недоволен решением озвучить планы заменить его в ближайших матчах Германии.

В непростую ситуацию вмешался даже президент «Баварии», подлив свою порцию масла во вратарский огонь. «Прежде, чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные перемены. Йоахим Лев услышит наши слова», — сказал недавно Ули Хенесс.

Тем не менее, главный тренер не растерялся и нашел золотую середину. 59-летний специалист выпустил на матч с Аргентиной с первых минут Тер Стегена и одновременно успокоил Нойера.

Я уже повторял ранее, что Мануэль Нойер — наш капитан. Таким образом, он является нашим номером один на текущем этапе, если не произойдет ничего экстраординарного», — подчеркнул Лев перед игрой.

Действительно, Мануэль просидел на скамейке запасных все 90 минут, но, похоже, ничуть не огорчился подобным раскладом. Ближе к концу матча камера выхватила крупным планом улыбающегося вратаря «Баварии». В этих глазах сияла уверенность в собственных силах.

В итоге все остались довольны: и Тер Стеген, выйдя в кои-то веки в старте, и Нойер, получив доказательства собственной неприкосновенности в «бундесманшафт». Вот только главный тренер Германии вряд ли удовлетворится итоговым результатом встречи (2:2). Исход матча на «Идуна Парк» мог быть совсем другим, не провались немцы во втором тайме.

Йоахиму Леву есть, над чем задуматься перед официальными матчами с Эстонией (13 октября) и Белоруссией (16 ноября). А сборная Аргентины полетит в испанский Эльче, где уже в это воскресенье встретится со сборной Эквадора в товарищеской встрече.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов