«Дзюба к успехам на поле добавил качества шоумена, который популяризирует игру». Евгений Ловчев – о лучшем футболисте 2019 года в России

Определение главной звезды – всегда событие. Звание лучшего футболиста года эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев отдает нападающему сборной России и «Зенита» Артеме Дзюбе, выделяя также еще двух игроков: вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Спартак» и пабликсити

Сначала – маленькое отступление, с примером из моей карьеры. В 1972-м году «Спартак» занял 13-е место (поделил 11-13 место) в чемпионате СССР. В конце чемпионата в разговоре с Геной Логофетом я поделился с ним ожиданиями: «Думаю, меня признают лучшим футболистом года, — говорю ему. А Гена отвечает, что это невозможно, мол «пабликсити» не хватит. Логофет имел в виду, что слишком далек в том сезоне был «Спартак» от лидерских позиций в советском футболе, чтоб его игрока признали лучшим. Тем не менее специалисты и журналисты лучшим выбрали меня! А голосовали во всех республиках, в том числе в газете, например, «Вечерний Душанбе», где даже команды высшей лиги тогда не было. Значит, несмотря на низкий результат «Спартака», моя игра запомнилась.

К чему я об этом вспомнил? Когда мы пытаемся выбрать лучшего, всегда возникает дилемма – на какой критерий опираться, что учитывать в первую очередь – достижения команды или вклад в игру своей команды футболиста?

Дзюба – шоу

В уходящем году Артем Дзюба от этих сомнений избавил – он провел год так, что лишил выбор альтернативы. Нападающий разнообразил свою игру, раскрылся в роли ассистента и сейчас лидирует в чемпионате в двух бомбардирских номинациях – первый и по голам, и по системе «гол + пас». Заслуга Дзюбы в победе «Зенита» в прошлом сезоне и безоговорочном лидерстве в текущем очень велика.

Очень весомый вклад Артем внес и в успехи национальной команды, которая провела удачный год. Именно по сборной, на мой взгляд, сейчас нужно оценивать уровень футбола в стране

Клубы во многих чемпионатах – это мини-сборные мира, а вот результаты национальной сборной говорят о положении дел гораздо больше. Россия под руководством Черчесова продолжила подъем, который начался на чемпионате мира. Да, Бельгия двумя победами наглядно показала разницу между ведущими командами и нами, но все остальные-то матчи Россия выиграла! Когда такое было? И ведущей фигурой сборной опять стал Артем Дзюба.

Но выделяю его не только поэтому. Сейчас у Дзюбы в нашем футболе и большая социальная роль. Если до чемпионата мира дети у нас обычно ходили в майках с фамилиями Месси и Роналду, то сегодня все чаще у них на спине написано «Дзюба». А жест, который Артем уже полтора года демонстрирует, отдавая после голов болельщикам честь, стал одним из символов российского футбола. Я только сейчас понял, что футбол – это шоу. Дзюба к успехам на поле органично добавил качества шоумена, который популяризирует игру. Поэтому мой выбор однозначен – лучший футболист 2019 года Артем Дзюба.

Капитанские спасения

Иногда об уровне футболиста и его влиянии на команду можно судить при его отсутствии. Игорь Акинфеев уже полтора года не выступает за сборную России, а его отсутствие остается заметным и продолжает сказываться. Как и опыт и надежность Игоря в ЦСКА. У армейцев очень молодая и пока посредственная по составу команда. Многие футболисты нестабильны, класс некоторых полузащитников и защитников не позволяет решать с ними максимальные задачи, а оборону ЦСКА я вообще считаю слабой. Но Акинфеев часто исправляет грубые ошибки партнеров, что во многих матчах позволяло ЦСКА набирать очки.

Команда держится на плаву и остается в числе претендентов на медали во многом благодаря мастерству Игоря Акинфеева

Тоже самое было и в Лиге Европы, где порой только спасения капитана сохраняли ЦСКА шансы избежать поражения. Акинфеева поставлю на второе место.

Резерв Миранчука

Еще в мое время говорили – «мяч сам доверится тому, кому довериться можно». В «Локомотиве» роль Алексея Миранчука становится определяющей. Наглядный показатель – доверие со стороны партнеров. И россияне, молодые и опытные, и легионеры, смело и часто отдают Миранчуку мяч и для развития атаки, и для ее завершения. А Чорлука и Крыховяк – футболисты опытные и маститые, поиграли со многими звездами европейского уровня, имеют возможность сравнивать. И если столь уверенно доверяют Алексею, значит, видят в нем большого мастера и лидера команда. Также доверял ему и Фарфан, и другие старшие партнеры – иностранцы.

Заметен Алексей Миранчук не только в завершающей стадии атаки, не только голевыми передачами и голами, в том числе со штрафных.

Миранчук ведет созидательную игру «Локомотива» — выделяется на всех участках поля

Но пока все это касается исключительно «Локомотива». В составе сборной Алексей пока проявляет себя скромною. Там он уже не столь заметен и эффективен, его потенциал куда-то теряется. В национальной команде у Алексея Миранчука есть большой резерв, который только предстоит реализовать. Поэтому и поставлю его только на третье место.

Где вы, звезды?

Отмечая лучших российских игроков, приходится возвращаться в прошлое. Когда в нашем футболе были фигуры мирового масштаба. Мне тут недавно прислали фотографию, где я стою вместе с Олегом Блохиным и Владимиром Астаповским, наша компания выглядела символично. Я лучшим футболистом СССР стал в 1972-м году, Блохин трижды подряд с 1973 по 1975-й, а в 1976-м – Астаповский. При этом Блохина в 1975-м признали еще и лучшим в Европе.

Столь весомые международные успехи у отечественного футбола были в каждом десятилетии. Лев Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч», а спустя 5 лет трое торпедовцев, Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин и Слава Метревели сыграли за сборную мира. Трое наших футболистов в сборной мира! И не из воздуха же взялись разговоры о чемпионате мира 1958 года, который мог стать турниром Стрельцова. Если б не трагедия, он мог затмить на тот чемпионате самого Пеле, который впервые прославился на весь мира.

Наш футбол тогда был богат на выдающихся личностей, признававшихся звездами по самым высоким международным меркам. Сегодня нашим лучшим игрокам, даже при всех моих симпатиях к ним и всех их достижениях, до масштаба звезд прошлого очень далеко.

Источник: «Главная Ставка»

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