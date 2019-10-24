Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

Российский чемпионат в элитной лиге стартовал 12 июля, а завершится 17 мая. Перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта.
РПЛ. Турнирная таблица
👑👑 Двоевластие в турнирной таблице #РПЛ после 13 туров
Сможет ли кто-то из лидеров уйти в отрыв на следующей неделе? 🌪 pic.twitter.com/77VlfDdWcJ
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 20, 2019
Суперкубок России
6 июля (суббота)
Зенит — Локомотив — 2:3
1 тур
12 июля (пятница)
Арсенал – Динамо — 1:1
13 июля (суббота)
Урал – Уфа — 3:2
Спартак – Сочи — 1:0
Ростов – Оренбург — 2:1
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ПФК ЦСКА — 2:0
Зенит – Тамбов — 2:1
Ахмат – Краснодар — 1:0
15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин — 1:1
2 тур
20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар — 2:3
Крылья Советов – Арсенал — 2:3
ПФК ЦСКА – Оренбург — 2:1
Ростов – Спартак — 2:2
21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат — 3:0
Локомотив – Тамбов — 2:1
Динамо – Рубин — 0:1
Сочи – Зенит — 0:2
3 тур
26 июля (пятница)
Динамо – Урал — 2:0
27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов — 2:1
Тамбов – Спартак — 2:0
Краснодар – Сочи — 3:0
28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит — 0:2
Арсенал – Ростов — 2:3
ПФК ЦСКА – Локомотив — 1:0
29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат — 1:0
4 тур
3 августа (суббота)
Урал – Ростов — 2:2
Крылья Советов – Локомотив — 1:2
Спартак – Динамо — 0:0
Зенит – Краснодар — 1:1
4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал — 0:1
Рубин – ПФК ЦСКА — 0:1
Сочи – Уфа — 0:0
5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург 2:1
5 тур
10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов — 2:2
Краснодар – Рубин — 1:0
Динамо – Зенит — 0:2
11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа — 1:0
Локомотив – Урал — 4:0
ПФК ЦСКА – Сочи — 0:0
Ахмат – Спартак — 1:3
12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов — 1:0
6 тур
16 августа (пятница)
Оренбург – Сочи — 1:1
17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов — 1:3
Тамбов – Краснодар — 0:2
Зенит – Ахмат — 0:0
18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал — 1:0
Уфа – Ростов — 2:0
Динамо – Локомотив — 1:2
19 августа (понедельник)
Спартак — ПФК ЦСКА — 2:1
7 тур
24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо — 0:2
Уфа – Зенит — 1:0
Краснодар – Локомотив — 1:1
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов — Спартак — 1:2
ПФК ЦСКА – Ахмат — 3:0
Ростов – Рубин — 2:1
Арсенал – Оренбург — 2:1
26 августа (понедельник)
Сочи – Урал — 3:1
8 тур
30 августа (пятница)
Крылья Советов – Динамо — 0:0
31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург — 1:2
Рубин – Сочи — 0:3
Локомотив – Ростов — 1:2
Ахмат – Тамбов — 1:1
1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар — 2:4
Арсенал – ПФК ЦСКА — 1:2
Спартак – Зенит — 0:1
9 тур
13 сентября (пятница)
Зенит — Арсенал — 3:1
14 сентября (суббота)
Спартак — Урал — 1:2
Сочи — Локомотив — 0:1
15 сентября (воскресенье)
Краснодар — Крылья Советов — 4:2
Тамбов — ПФК ЦСКА — 0:2
Динамо — Уфа — 0:0
Оренбург — Рубин — 2:1
16 сентября (понедельник)
Ростов — Ахмат — 2:1
10 тур
20 сентября (пятница)
Уфа — Спартак — 1:0
21 сентября (суббота)
Ахмат — Крылья Советов — 1:1
Зенит — Рубин — 5:0
Тамбов — Ростов — 2:1
22 сентября (воскресенье)
ПФК ЦСКА — Краснодар — 3:2
Динамо — Сочи — 2:3
Арсенал — Урал — 1:1
Оренбург — Локомотив — 2:3
11 тур
28 сентября (суббота)
Крылья Советов — Тамбов — 2:0
Ростов — Динамо — 3:0
Локомотив — Зенит — 1:0
29 сентября (воскресенье)
Урал — ПФК ЦСКА — 0:3
Рубин — Уфа — 0:0
Спартак — Оренбург — 1:2
Краснодар — Арсенал — 2:0
30 сентября (понедельник)
Сочи — Ахмат- 2:0
12 тур
5 октября (суббота)
Уфа — Ахмат — 0:1
Оренбург — Динамо — 2:0
Рубин — Тамбов — 2:1
Сочи — Крылья Советов — 0:2
6 октября (воскресенье)
Урал — Зенит — 1:3
Краснодар — Спартак — 2:1
ПФК ЦСКА — Ростов — 1:3
Локомотив — Арсенал — 2:1
13 тур
18 октября (пятница)
Ахмат — Локомотив — 0:2
19 октября (суббота)
Тамбов — Урал — 1:2
Спартак — Рубин — 0:0
Зенит — Ростов — 6:1
20 октября (воскресенье)
Динамо — Краснодар — 1:1
Арсенал — Сочи — 1:1
Уфа — ПФК ЦСКА — 1:1
Оренбург — Крылья Советов — 0:1
14 тур
25 октября (пятница)
Рубин — Урал
26 октября (суббота)
Тамбов — Уфа
Ахмат — Арсенал
Ростов — Сочи
27 октября (воскресенье)
Крылья Советов — Зенит
ПФК ЦСКА — Динамо
Локомотив — Спартак
Краснодар — Оренбург
1/8 Кубка России
30-31 октября
15 тур
2 ноября (суббота)
Динамо — Ахмат
Уфа — Локомотив
Сочи — Тамбов
Зенит — ПФК ЦСКА
3 ноября (воскресенье)
Краснодар — Ростов
Урал — Оренбург
Крылья Советов — Рубин
Спартак — Арсенал
16 тур
8 ноября (пятница)
Ахмат — Урал
9 ноября (суббота)
Рубин — Динамо
Ростов — Тамбов
Спартак — Крылья Советов
10 ноября (воскресенье)
Оренбург — Уфа
Арсенал — Зенит
Сочи — ПФК ЦСКА
Локомотив — Краснодар
17 тур
22 ноября (пятница)
Тамбов — Локомотив
23 ноября (суббота)
Оренбург — Ахмат
Рубин — Зенит
Динамо — Ростов
24 ноября (воскресенье)
Уфа — Сочи
Арсенал — Краснодар
Урал — Спартак
ПФК ЦСКА — Крылья Советов
18 тур
30 ноября (суббота)
Крылья Советов — Уфа
Ростов — Урал
Ахмат — Рубин
1 декабря (воскресенье)
Сочи — Оренбург
Локомотив — Динамо
Зенит — Спартак
2 декабря (понедельник)
Краснодар — Тамбов
ПФК ЦСКА — Арсенал
19 тур
6 декабря (пятница)
Зенит — Динамо
Арсенал — Локомотив
7 декабря (суббота)
Тамбов — Оренбург
Краснодар — ПФК ЦСКА
Ахмат — Уфа
8 декабря (воскресенье)
Крылья Советов — Урал
Сочи — Рубин
Спартак — Ростов
20 тур
1 марта
Зенит — Локомотив
Краснодар — Уфа
Тамбов — Рубин
ПФК ЦСКА — Урал
Динамо — Спартак
Ахмат — Ростов
Сочи — Арсенал
Крылья Советов — Оренбург
1/4 Кубка России
4-5 марта
21 тур
8 марта
Спартак — Краснодар
Ростов — ПФК ЦСКА
Динамо — Тамбов
Локомотив — Ахмат
Рубин — Крылья Советов
Зенит — Уфа
Урал — Сочи
Оренбург — Арсенал
22 тур
15 марта
Зенит — Урал
Ростов — Локомотив
Тамбов — Крылья Советов
ПФК ЦСКА — Уфа
Ахмат — Динамо
Сочи — Краснодар
Арсенал — Рубин
Оренбург — Спартак
23 тур
22 марта
Краснодар — Динамо
ПФК ЦСКА — Зенит
Локомотив — Оренбург
Сочи — Ростов
Арсенал — Спартак
Крылья Советов — Ахмат
Уфа — Тамбов
Урал — Рубин
24 тур
5 апреля
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар
25 тур
12 апреля
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал
26 тур
19 апреля
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал
1/2 Кубка России
22 апреля
27 тур
26 апреля
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА
28 тур
3 мая
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Динамо — Крылья Советов
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов
29 тур
10 мая
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал
Финал Кубка России
13 мая
30 тур
17 мая
Ростов — Зенит
Краснодар — Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив
Фото: Сергей Дроняев
Источник: РПЛ