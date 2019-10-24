Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

Российский чемпионат в элитной лиге стартовал 12 июля, а завершится 17 мая. Перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта.



РПЛ. Турнирная таблица

👑👑 Двоевластие в турнирной таблице #РПЛ после 13 туров Сможет ли кто-то из лидеров уйти в отрыв на следующей неделе? 🌪 pic.twitter.com/77VlfDdWcJ — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 20, 2019

Суперкубок России

6 июля (суббота)

Зенит — Локомотив — 2:3

1 тур

12 июля (пятница)

Арсенал – Динамо — 1:1

13 июля (суббота)

Урал – Уфа — 3:2

Спартак – Сочи — 1:0

Ростов – Оренбург — 2:1

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов – ПФК ЦСКА — 2:0

Зенит – Тамбов — 2:1

Ахмат – Краснодар — 1:0

15 июля (понедельник)

Локомотив – Рубин — 1:1

2 тур

20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар — 2:3

Крылья Советов – Арсенал — 2:3

ПФК ЦСКА – Оренбург — 2:1

Ростов – Спартак — 2:2

21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат — 3:0

Локомотив – Тамбов — 2:1

Динамо – Рубин — 0:1

Сочи – Зенит — 0:2

3 тур



26 июля (пятница)

Динамо – Урал — 2:0

27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов — 2:1

Тамбов – Спартак — 2:0

Краснодар – Сочи — 3:0

28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит — 0:2

Арсенал – Ростов — 2:3

ПФК ЦСКА – Локомотив — 1:0

29 июля (понедельник)

Рубин – Ахмат — 1:0

4 тур



3 августа (суббота)

Урал – Ростов — 2:2

Крылья Советов – Локомотив — 1:2

Спартак – Динамо — 0:0

Зенит – Краснодар — 1:1

4 августа (воскресенье)

Тамбов – Арсенал — 0:1

Рубин – ПФК ЦСКА — 0:1

Сочи – Уфа — 0:0

5 августа (понедельник)

Ахмат – Оренбург 2:1

5 тур

10 августа (суббота)

Оренбург – Тамбов — 2:2

Краснодар – Рубин — 1:0

Динамо – Зенит — 0:2

11 августа (воскресенье)

Арсенал – Уфа — 1:0

Локомотив – Урал — 4:0

ПФК ЦСКА – Сочи — 0:0

Ахмат – Спартак — 1:3

12 августа (понедельник)

Ростов – Крылья Советов — 1:0

6 тур



16 августа (пятница)

Оренбург – Сочи — 1:1

17 августа (суббота)

Урал – Крылья Советов — 1:3

Тамбов – Краснодар — 0:2

Зенит – Ахмат — 0:0

18 августа (воскресенье)

Рубин – Арсенал — 1:0

Уфа – Ростов — 2:0

Динамо – Локомотив — 1:2

19 августа (понедельник)

Спартак — ПФК ЦСКА — 2:1

7 тур



24 августа (суббота)

Тамбов – Динамо — 0:2

Уфа – Зенит — 1:0

Краснодар – Локомотив — 1:1

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов — Спартак — 1:2

ПФК ЦСКА – Ахмат — 3:0

Ростов – Рубин — 2:1

Арсенал – Оренбург — 2:1

26 августа (понедельник)

Сочи – Урал — 3:1

8 тур

30 августа (пятница)

Крылья Советов – Динамо — 0:0

31 августа (суббота)

Уфа – Оренбург — 1:2

Рубин – Сочи — 0:3

Локомотив – Ростов — 1:2

Ахмат – Тамбов — 1:1

1 сентября (воскресенье)

Урал – Краснодар — 2:4

Арсенал – ПФК ЦСКА — 1:2

Спартак – Зенит — 0:1

9 тур

13 сентября (пятница)

Зенит — Арсенал — 3:1

14 сентября (суббота)

Спартак — Урал — 1:2

Сочи — Локомотив — 0:1

15 сентября (воскресенье)

Краснодар — Крылья Советов — 4:2

Тамбов — ПФК ЦСКА — 0:2

Динамо — Уфа — 0:0

Оренбург — Рубин — 2:1

16 сентября (понедельник)

Ростов — Ахмат — 2:1

10 тур

20 сентября (пятница)

Уфа — Спартак — 1:0

21 сентября (суббота)

Ахмат — Крылья Советов — 1:1

Зенит — Рубин — 5:0

Тамбов — Ростов — 2:1

22 сентября (воскресенье)

ПФК ЦСКА — Краснодар — 3:2

Динамо — Сочи — 2:3

Арсенал — Урал — 1:1

Оренбург — Локомотив — 2:3

11 тур

28 сентября (суббота)

Крылья Советов — Тамбов — 2:0

Ростов — Динамо — 3:0

Локомотив — Зенит — 1:0

29 сентября (воскресенье)

Урал — ПФК ЦСКА — 0:3

Рубин — Уфа — 0:0

Спартак — Оренбург — 1:2

Краснодар — Арсенал — 2:0

30 сентября (понедельник)

Сочи — Ахмат- 2:0

12 тур

5 октября (суббота)

Уфа — Ахмат — 0:1

Оренбург — Динамо — 2:0

Рубин — Тамбов — 2:1

Сочи — Крылья Советов — 0:2

6 октября (воскресенье)

Урал — Зенит — 1:3

Краснодар — Спартак — 2:1

ПФК ЦСКА — Ростов — 1:3

Локомотив — Арсенал — 2:1

13 тур

18 октября (пятница)

Ахмат — Локомотив — 0:2

19 октября (суббота)

Тамбов — Урал — 1:2

Спартак — Рубин — 0:0

Зенит — Ростов — 6:1

20 октября (воскресенье)

Динамо — Краснодар — 1:1

Арсенал — Сочи — 1:1

Уфа — ПФК ЦСКА — 1:1

Оренбург — Крылья Советов — 0:1

14 тур

25 октября (пятница)

Рубин — Урал

26 октября (суббота)

Тамбов — Уфа

Ахмат — Арсенал

Ростов — Сочи

27 октября (воскресенье)

Крылья Советов — Зенит

ПФК ЦСКА — Динамо

Локомотив — Спартак

Краснодар — Оренбург

1/8 Кубка России

30-31 октября

15 тур

2 ноября (суббота)

Динамо — Ахмат

Уфа — Локомотив

Сочи — Тамбов

Зенит — ПФК ЦСКА

3 ноября (воскресенье)

Краснодар — Ростов

Урал — Оренбург

Крылья Советов — Рубин

Спартак — Арсенал

16 тур

8 ноября (пятница)

Ахмат — Урал

9 ноября (суббота)

Рубин — Динамо

Ростов — Тамбов

Спартак — Крылья Советов

10 ноября (воскресенье)

Оренбург — Уфа

Арсенал — Зенит

Сочи — ПФК ЦСКА

Локомотив — Краснодар

17 тур

22 ноября (пятница)

Тамбов — Локомотив

23 ноября (суббота)

Оренбург — Ахмат

Рубин — Зенит

Динамо — Ростов

24 ноября (воскресенье)

Уфа — Сочи

Арсенал — Краснодар

Урал — Спартак

ПФК ЦСКА — Крылья Советов

18 тур

30 ноября (суббота)

Крылья Советов — Уфа

Ростов — Урал

Ахмат — Рубин

1 декабря (воскресенье)

Сочи — Оренбург

Локомотив — Динамо

Зенит — Спартак

2 декабря (понедельник)

Краснодар — Тамбов

ПФК ЦСКА — Арсенал

19 тур

6 декабря (пятница)

Зенит — Динамо

Арсенал — Локомотив

7 декабря (суббота)

Тамбов — Оренбург

Краснодар — ПФК ЦСКА

Ахмат — Уфа

8 декабря (воскресенье)

Крылья Советов — Урал

Сочи — Рубин

Спартак — Ростов

20 тур

1 марта

Зенит — Локомотив

Краснодар — Уфа

Тамбов — Рубин

ПФК ЦСКА — Урал

Динамо — Спартак

Ахмат — Ростов

Сочи — Арсенал

Крылья Советов — Оренбург

1/4 Кубка России

4-5 марта

21 тур

8 марта

Спартак — Краснодар

Ростов — ПФК ЦСКА

Динамо — Тамбов

Локомотив — Ахмат

Рубин — Крылья Советов

Зенит — Уфа

Урал — Сочи

Оренбург — Арсенал

22 тур

15 марта

Зенит — Урал

Ростов — Локомотив

Тамбов — Крылья Советов

ПФК ЦСКА — Уфа

Ахмат — Динамо

Сочи — Краснодар

Арсенал — Рубин

Оренбург — Спартак

23 тур



22 марта

Краснодар — Динамо

ПФК ЦСКА — Зенит

Локомотив — Оренбург

Сочи — Ростов

Арсенал — Спартак

Крылья Советов — Ахмат

Уфа — Тамбов

Урал — Рубин

24 тур

5 апреля

Зенит — Крылья Советов

Спартак — Уфа

Ростов — Арсенал

Динамо — ПФК ЦСКА

Ахмат — Сочи

Рубин — Локомотив

Урал — Тамбов

Оренбург — Краснодар

25 тур

12 апреля

Ростов — Краснодар

Тамбов — Зенит

ПФК ЦСКА — Спартак

Локомотив — Крылья Советов

Сочи — Динамо

Арсенал — Ахмат

Уфа — Рубин

Оренбург — Урал

26 тур

19 апреля

Спартак — Тамбов

Краснодар — Зенит

Динамо — Арсенал

Локомотив — Сочи

Ахмат — ПФК ЦСКА

Рубин — Оренбург

Крылья Советов — Ростов

Уфа — Урал

1/2 Кубка России

22 апреля



27 тур

26 апреля

Зенит — Сочи

Спартак — Локомотив

Ростов — Уфа

Тамбов — Ахмат

Рубин — Краснодар

Арсенал — Крылья Советов

Урал — Динамо

Оренбург — ПФК ЦСКА

28 тур



3 мая

Краснодар — Урал

ПФК ЦСКА — Рубин

Динамо — Крылья Советов

Локомотив — Уфа

Ахмат — Зенит

Сочи — Спартак

Арсенал — Тамбов

Оренбург — Ростов

29 тур

10 мая

Зенит — Оренбург

Спартак — Ахмат

Тамбов — Сочи

Локомотив — ПФК ЦСКА

Рубин — Ростов

Крылья Советов — Краснодар

Уфа — Динамо

Урал — Арсенал

Финал Кубка России

13 мая

30 тур

17 мая

Ростов — Зенит

Краснодар — Ахмат

ПФК ЦСКА — Тамбов

Динамо — Оренбург

Рубин — Спартак

Крылья Советов — Сочи

Уфа — Арсенал

Урал — Локомотив

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РПЛ

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