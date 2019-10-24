Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Российский чемпионат в элитной лиге стартовал 12 июля, а завершится 17 мая.  Перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта. 

Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3. Москва. «ВТБ Арена». 6 июля 2019 г.


РПЛ. Турнирная таблица

Суперкубок России

6 июля (суббота)
Зенит — Локомотив — 2:3

Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3. Москва. «ВТБ Арена». 6 июля 2019 г.

1 тур

12 июля (пятница)
Арсенал – Динамо — 1:1

13 июля (суббота)
Урал – Уфа — 3:2
Спартак – Сочи — 1:0
Ростов – Оренбург — 2:1

14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ПФК ЦСКА — 2:0
Зенит – Тамбов — 2:1
Ахмат – Краснодар — 1:0

15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин — 1:1

РПЛ. 24 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 20 апреля 2019 г.

2 тур

20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар — 2:3
Крылья Советов – Арсенал — 2:3
ПФК ЦСКА – Оренбург — 2:1
Ростов – Спартак — 2:2

21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат — 3:0
Локомотив – Тамбов — 2:1
Динамо – Рубин — 0:1
Сочи – Зенит —  0:2

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

3 тур

26 июля (пятница)
Динамо – Урал — 2:0

27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов — 2:1
Тамбов – Спартак — 2:0
Краснодар – Сочи — 3:0

28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит — 0:2
Арсенал – Ростов — 2:3
ПФК ЦСКА – Локомотив — 1:0

29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат — 1:0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

4 тур

3 августа (суббота)
Урал – Ростов — 2:2
Крылья Советов – Локомотив — 1:2
Спартак – Динамо — 0:0
Зенит – Краснодар — 1:1

4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал — 0:1
Рубин – ПФК ЦСКА — 0:1
Сочи – Уфа — 0:0

5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург 2:1

Ахмат

5 тур

10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов — 2:2
Краснодар – Рубин — 1:0
Динамо – Зенит — 0:2

11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа — 1:0
Локомотив – Урал — 4:0
ПФК ЦСКА – Сочи — 0:0
Ахмат – Спартак — 1:3

12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов — 1:0

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

6 тур

16 августа (пятница) 
Оренбург – Сочи — 1:1

17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов — 1:3
Тамбов – Краснодар — 0:2
Зенит – Ахмат — 0:0

18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал — 1:0
Уфа – Ростов — 2:0
Динамо – Локомотив — 1:2

19 августа (понедельник)
Спартак — ПФК ЦСКА — 2:1

7 тур

24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо — 0:2
Уфа – Зенит — 1:0
Краснодар – Локомотив — 1:1

25 августа (воскресенье)
Крылья Советов — Спартак — 1:2
ПФК ЦСКА – Ахмат — 3:0
Ростов – Рубин — 2:1
Арсенал – Оренбург — 2:1

26 августа (понедельник)
Сочи – Урал — 3:1

РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 18 июля 2019 г.

8 тур

30 августа (пятница) 
Крылья Советов – Динамо — 0:0

31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург — 1:2
Рубин – Сочи — 0:3
Локомотив – Ростов — 1:2
Ахмат – Тамбов — 1:1

1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар — 2:4
Арсенал – ПФК ЦСКА — 1:2
Спартак – Зенит — 0:1

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

9 тур

13 сентября (пятница) 
Зенит — Арсенал — 3:1
14 сентября (суббота)
Спартак — Урал — 1:2
Сочи — Локомотив — 0:1
15 сентября (воскресенье) 
Краснодар — Крылья Советов — 4:2
Тамбов — ПФК ЦСКА — 0:2
Динамо — Уфа — 0:0
Оренбург — Рубин — 2:1
16 сентября (понедельник) 
Ростов — Ахмат — 2:1

10 тур

20 сентября (пятница)
Уфа — Спартак — 1:0
21 сентября (суббота)
Ахмат — Крылья Советов — 1:1
Зенит — Рубин — 5:0
Тамбов — Ростов — 2:1
22 сентября (воскресенье)
ПФК ЦСКА — Краснодар — 3:2
Динамо — Сочи — 2:3
Арсенал — Урал — 1:1
Оренбург — Локомотив — 2:3

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

11 тур

28 сентября (суббота)
Крылья Советов — Тамбов — 2:0
Ростов — Динамо — 3:0
Локомотив — Зенит — 1:0
29 сентября (воскресенье)
Урал — ПФК ЦСКА — 0:3
Рубин — Уфа — 0:0
Спартак — Оренбург — 1:2
Краснодар — Арсенал — 2:0
30 сентября (понедельник)
Сочи — Ахмат- 2:0

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

12 тур

5 октября (суббота)
Уфа — Ахмат — 0:1
Оренбург — Динамо — 2:0
Рубин — Тамбов — 2:1
Сочи — Крылья Советов — 0:2
6 октября (воскресенье)
Урал — Зенит — 1:3
Краснодар — Спартак — 2:1
ПФК ЦСКА — Ростов — 1:3
Локомотив — Арсенал — 2:1

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

13 тур

18 октября (пятница)
Ахмат — Локомотив — 0:2
19 октября (суббота)
Тамбов — Урал — 1:2
Спартак — Рубин — 0:0
Зенит — Ростов — 6:1
20 октября (воскресенье)
Динамо — Краснодар — 1:1
Арсенал — Сочи — 1:1
Уфа — ПФК ЦСКА — 1:1
Оренбург — Крылья Советов — 0:1

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

14 тур

25 октября (пятница)
Рубин — Урал
26 октября (суббота)
Тамбов — Уфа
Ахмат — Арсенал
Ростов — Сочи
27 октября (воскресенье)
Крылья Советов — Зенит
ПФК ЦСКА — Динамо
Локомотив — Спартак
Краснодар — Оренбург

Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 20 сентября 2017 г.

1/8 Кубка России

30-31 октября

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

15 тур

2 ноября (суббота)
Динамо — Ахмат
Уфа — Локомотив
Сочи — Тамбов
Зенит — ПФК ЦСКА
3 ноября (воскресенье)
Краснодар — Ростов
Урал — Оренбург
Крылья Советов — Рубин
Спартак — Арсенал

16 тур

8 ноября (пятница)
Ахмат — Урал
9 ноября (суббота)
Рубин — Динамо
Ростов — Тамбов
Спартак — Крылья Советов
10 ноября (воскресенье)
Оренбург — Уфа
Арсенал — Зенит
Сочи — ПФК ЦСКА
Локомотив — Краснодар

17 тур

22 ноября (пятница)
Тамбов — Локомотив
23 ноября (суббота)
Оренбург — Ахмат
Рубин — Зенит
Динамо — Ростов
24 ноября (воскресенье)
Уфа — Сочи
Арсенал — Краснодар
Урал — Спартак
ПФК ЦСКА — Крылья Советов

Зенит - Спартак

18 тур

30 ноября (суббота)
Крылья Советов — Уфа
Ростов — Урал
Ахмат — Рубин
1 декабря (воскресенье)
Сочи — Оренбург
Локомотив — Динамо
Зенит — Спартак
2 декабря (понедельник)
Краснодар — Тамбов
ПФК ЦСКА — Арсенал

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

19 тур

6 декабря (пятница)
Зенит — Динамо
Арсенал — Локомотив
7 декабря (суббота)
Тамбов — Оренбург
Краснодар — ПФК ЦСКА
Ахмат — Уфа
8 декабря (воскресенье)
Крылья Советов — Урал
Сочи — Рубин
Спартак — Ростов

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

20 тур

1 марта
Зенит — Локомотив
Краснодар — Уфа
Тамбов — Рубин
ПФК ЦСКА — Урал
Динамо — Спартак
Ахмат — Ростов
Сочи — Арсенал
Крылья Советов — Оренбург

1/4 Кубка России

4-5 марта

РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 3 марта 2019 г.

21 тур

8 марта
Спартак — Краснодар
Ростов — ПФК ЦСКА
Динамо — Тамбов
Локомотив — Ахмат
Рубин — Крылья Советов
Зенит — Уфа
Урал — Сочи
Оренбург — Арсенал

22 тур

15 марта
Зенит — Урал
Ростов — Локомотив
Тамбов — Крылья Советов
ПФК ЦСКА — Уфа
Ахмат — Динамо
Сочи — Краснодар
Арсенал — Рубин
Оренбург — Спартак

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.

23 тур

22 марта
Краснодар — Динамо
ПФК ЦСКА — Зенит
Локомотив — Оренбург
Сочи — Ростов
Арсенал — Спартак
Крылья Советов — Ахмат
Уфа — Тамбов
Урал — Рубин

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

24 тур

5 апреля
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

25 тур

12 апреля
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

26 тур

19 апреля
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал

Мяч

1/2 Кубка России

22 апреля

Урал

27 тур

26 апреля
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА

РФПЛ. 16 тур. ЦСКА-"Оренбург", 2:0. 30 ноября 2016 года. Москва, Арена ЦСКА

28 тур

3 мая
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Динамо — Крылья Советов
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

29 тур

10 мая
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал

Кубок России по футболу

Финал Кубка России

13 мая

РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 8 апреля 2018 г.

30 тур

17 мая
Ростов — Зенит
Краснодар —  Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив

Фото: Сергей Дроняев
Источник: РПЛ

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