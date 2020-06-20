Молодая гвардия. В Сочи прошел самый скандальный матч этого года

Многие болельщики с нетерпением ждали возобновления Российской премьер-лиги. В связи с пандемией коронавируса руководство РПЛ неоднократно сдвигало сроки, решало вопрос возможности нахождения фанатов на трибунах и занимались прочими организационными делами. Однако проблема пришла оттуда, откуда ее явно не ждали. 17 июня стало известно о факте заболевания сразу шести игроков «Ростова» опасной инфекцией. Команда сразу приняла не рисковать и во избежание последствий решила продлить карантинные каникулы. Вот только это не нашло отклика ни у «Сочи», ни у руководства РФС и РПЛ. Как итог, молодые ребята «Ростова» совершили маленький подвиг и держались на равных со старшими соперниками на протяжении всего первого тайма. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самом неоднозначном матче российского сезона.

С чего все началось?

17 июня. Многие клубы РПЛ постепенно вкатываются в игровой тонус, завершают тренировочные сборы в преддверии долгожданного рестарта. Московские команды к этому моменту уже успели провести по несколько товарищеских матчей.

«Локомотив» под руководством нового главного тренера Марко Николича (1:1 с «Динамо» и 1:0 против «Тамбова»). А «Спартак» Тедеско в контрольном матче против «Динамо» крупно уступил соперникам полудублирующим составом (1:4).

В похожей ситуации оказался и «Ростов» Валерия Карпина. Команда успела провести подготовительный процесс к матчу против «Сочи». Однако не успел клуб толком оклематься после затяжной паузы, как пандемия вновь заявила о себе в самый неподходящий момент.

На сей раз заболели сразу шесть основных игроков, причем большинство из них представляли системообразующий центр поля во главе с финским плеймейкером Романом Еременко.

Компанию капитану в лазарете также составил норвежец Матиас Норманн, болгарин Ивелин Попов, латераль Хорен Байрамян и защитники Денис Хаджикадунич и Арсений Логашов. Чтобы оценить ущерб от потерь, достаточно взглянуть на официальную статистику.

Одни лишь Еременко, Норманн и Байрамян приняли участие в 19 играх (в среднем) из 23 возможных, забили четверть (10) из 40 голов «Ростова» и отдали столько же голевых передач.

На официальном сайте клуба сразу появилась тревожная информация. «В близком контакте с заразившимися игроками находились еще 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все футболисты основного состава, тренерский штаб и персонал команды».

Следом слово взял генсек РФС Александр Алаев: «Этот случай — ЧП. Тем не менее, в данной ситуации теоретическая возможность переноса именно ближайшего матча в Сочи существует».

Официально: Футбольный клуб «Сочи» решит судьбу матча с «Ростовом» https://t.co/WoDPpQtr5Y Решение по матчу «Сочи» – «Ростов» будут принимать представители «Сочи». Об этом сообщил Александр Алаев в рамках специальной онлайн-конференции, посвящённой рестарту чемпионата России… pic.twitter.com/Y3FrnI5XDS — Live Result (@LiveResultRu) June 18, 2020

В воздухе запахло надеждой. Однако несмотря на просьбы перенести матч (в том числе от титульного спонсора «Ростова»), вопрос оставили без рассмотрения. Непосредственно в день встречи представители «ТНС Энерго» опубликовали петицию с призывом отмены игры. Конкретной реакции не последовало: хозяева матча наотрез отказались от предложения, впрочем как и руководство РФС и РПЛ.

Сочинский прецедент

Комментируя решение о проведении матча, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недоумение по поводу осенней ситуации с тем же «Сочи».

Дело в том, что подобный прецедент экстренного переноса встречи в связи с острым заболеванием игроков уже ранее имел место быть. Только тогда в роли пострадавшей стороны выступила та самая команда, которая спустя полгода даже не прислушалась к предложениям «Ростова».

30 ноября 2019 года стало известно о вердикте руководства РПЛ во главе с Сергеем Прядкиным о замене изначальной даты проведения матча «Сочи» — «Оренбург» на резервную. Официальное объяснение гласило: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников клуба)».

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен в связи с форс-мажорными обстоятельствами https://t.co/12Hcpe4m1b pic.twitter.com/XePoomFZWL — Телетайп Краснодара (@tkrasnodar) December 1, 2019

Если руководство лиги признает рискованными обстоятельствами ангину, то почему коронавирусную пандемию не стали включать в список экстренных факторов? Именно этот вопрос прокручивал Валерий Карпин в голове, продолжая сидеть в лазаретной «тюрьме» на клубной базе (по его словам) спустя день после разгрома на полупустом стадионе «Фишт».

Тот же Алаев (генсек РФС) ранее отметил, что свободных дат для переноса матча попросту нет. Однако Карпин ему возразил следующим образом: «Свободные дни в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается». Главный тренер «Ростова» и сам понимал, что его риторический вопрос, скорее всего, так и останется без ответа.

И самое главная претензия Карпина была обращена к руководству РПЛ. Несмотря на прописанный в регламенте пункт об ответственности руководства Лиги за возможные переносы, в данной ситуации расхлебывать кашу почему-то поручили непосредственно самим участникам сочинского матча.

В итоге, ростовчане договорились с хозяевами и вынуждены были задействовать ближайший резерв, который несколько дней спустя влюбит в себя большинство российских болельщиков.

Дебют Романова и «доминирование» Заболотного

На матч против «Сочи» начали в спешном порядке сгонять совсем молодых игроков из юниорской команды «Ростова». Руководить пестрой гвардией поручили 38-летнему главному тренеру дубля — Зауру Тедееву. На подмогу бывшему футболисту позвали 16/17-летних парней, которые завершили молодежное первенство еще три месяца назад.

С тех пор ростовские юноши не провели ни одному официального спарринга или тренировки в связи с распространением коронавирусной пандемии. Обеспечить себе комфортные условия могли лишь дублеры «Краснодара», в распоряжении которых находилась самая современная футбольная база страны и необходимые дезинфекционные средства защиты.

Не успел арбитр встречи Алексей Сухой дать старт резонансному матчу, как номинальный центральный защитник ростовчан Тимофей Калистратов выдвинулся навстречу убегавшему Александру Кокорину и начал первую голевую атаку гостей.

Парашютный навес юного центрдефа нашел в штрафной хозяев оторвавшегося от Михи Мевли форварда Данилу Хромова, который элегантно развернул словенца и покатил мяч на набегавшего партнера — Романа Романова.

17-летний хавбек не стал раздумывать и плотным прицельным ударом под правую от вратаря штангу поразил ворота экс-спартаковца Сослана Джанаева. На скамейке запасных «Сочи» воцарилась гробовая тишина, никто не понимал, что вообще происходит. Команда Федотова явно не ожидала столь дерзкой прыти от ростовских мальчишек.

Почти целый тайм гости держали оборону, несмотря на полную выкладку сил со стороны мощного нападения хозяев во главе с поймавшим в последних матчах кураж Александром Кокориным и все еще надеявшемся найти себя в «Сочи» Антона Заболотного. Последний, к слову сказать, вообще не жалел сил против юниоров, всячески пытаясь подчеркнуть собственное превосходство в классе.

Подойдя к 11-метровой точке, экс-форвард «Тосно» продемонстрировал всяческое хладнокровие и, казалось, отправил мяч наверняка в левый угол ворот Дениса Попова. Не тут-то было! Вытянувшись в струнку юный страж заставил Заболотного схватиться за голову. И это было только начало.

Кураж юного рекордсмена

Несмотря на 10 пропущенный мячей Попова справедливо признали лучшим игроком матча. За один только первый тайм российский голкипер совершил фантастические 9 сейвов с учетом действующего рекорда РПЛ в 11 за весь матч (в этом сезоне) и 13 за всю историю подсчетов РПЛ.

Удары Мостового с нескольких метров в упор, попытки Бурмистрова под перекладину, неберущийся выстрел через себя в исполнении Кокорина… И еще 12 невероятных сейвов позволили молодому Денису Попову побить рекорд десятилетней давности (2009 год) бывшего вратаря «Химок» Михаила Комарова.

В итоге не по годам зрелую игру вчерашнего юниора оценили даже в Великобритании, где издание Daily Mail посоветовало пристально присмотреться к игре Дениса. Возможно, через несколько лет скауты АПЛ действительно заглянут на «Ростов-Арена» с целью увидеть в действии вратаря уже на взрослом уровне.

А сам главный герой вчерашнего матча более, чем скромно оценил свой вклад в игру, в большей степени отметив значение тренера вратарей команды — Виталия Кафанова. «Готовился к матчу в обычном режиме, работал на тренировках и Бог меня наградил этой статуэткой. До матча старались шутить, не паниковать. В итоге получили огромный опыт», — подытожил 17-летний юноша.

Смущенная улыбка юного героя показывала, что парень не привык к свету телекамер, в одночасье замелькавшими по окончании встречи. В дальнейшем вратарь наверняка привыкнет к столь пристальному вниманию объективов. Глаза Попова светились от счастья, он явно не до конца понимал, где в этот вечер заканчивается чудо и начинается реальность.

Виталий Кафанов: Очень хочется, чтобы Попов после этой игры ходил по земле https://t.co/iP5sOzHvLn#МыРостов pic.twitter.com/jOTEXJKJs8 — Football Club Rostov (@rostovfc) June 20, 2020

А тем временем она такова, что через год-максимум два у сборной России в перспективе появится не менее многообещающий сменщик в лице Дениса, нежели молодые голкиперы «Краснодара» и «Спартака» Сафонов и Максименко.

Главное, чтобы Попов не повторил судьбу еще одного рекордсмена из «Ростова» (по количеству времени без пропущенных голов в сезоне-2016/17; 952 минуты) — Никиты Медведева, который уже не первый год сидит на скамейке запасных «Локомотива». И это несмотря на то, что его достижение до сих пор никто не может повторить.

Молчание ягнят

Все, что происходило на поле стадиона «Фишт», начиная с дополнительного времени первого тайма вплоть до конца матча, можно охарактеризовать, как настоящая охота хищников на добычу во время охоты.

Подобное можно увидеть на съемках многочисленных фильмов на канале Discovery. Молодые гепарды выслеживают беззащитных антилоп и хладнокровно выжидают момента для стремительной погони по африканским степям. Жертвы прекрасно понимают, что обречены на мучительную смерть, тем не менее продолжают упорно сопротивляться до последнего вздоха.

Между прочим, Роман Романов, игрок Ростова, забивший гол ФК Сочи, был игроком Академии Спартак. Оттуда его отчислили. Сам парень болельщик Спартака, имеет тату на руке в виде ромба))) pic.twitter.com/MyGVKQSlV8 — Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) June 19, 2020

Молодым героям банально не хватило сил, чтобы выдержать возрастающий ритм матча, на котором все больше настаивали Заболотный и другие футболисты «Cочи». Вожак стаи (9 номер) отчетливо старался произвести впечатление на горстку собравшихся зрителей ненужным ударом через себя, с нескольких метров расстреливая ворота Попова.

Сочинцы всячески старались продемонстрировать собственное доминирование, порой явно перебарщивая с этим. Кокорин, вполне возможно, своим хет-триком в тот вечер набивал шансы на продолжении европейской карьеры (если Виллаш-Боаш во Франции все-таки смотрел этот матч).

А Заболотный наконец почувствовал привкус забитых мячей (пусть даже в воротах стоял 17-летний паренек) в то время, как Полоз наверняка стал ближе к возвращению в условный российский гранд (после нескольких эффектных ударов).

«Что мы сделали не так?» или «Fair-play года» для Прядкина

Все, на что был способен «Сочи» после игры с «Ростовом», так это — принести извинения перед гостями за предматчевый мем «Школьник в болоте», который опубликовали в официальном инстаграме хозяев. «Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками — играем, пока мама не позовет домой», — гласил пост в социальной сети.

У вас случится когнитивный диссонанс от того, как встречают команду, которая въебала на выезде 1-10. Пусть это будет тут на память. Видео: @k_polentcoff #МыРостсельмаш #СочиРостов pic.twitter.com/oIUemdybeb — Alexey A. Starostin (@a_starostin) June 20, 2020

Разница лишь в том, что за «Ростов» в этом матче действительно переживала вся футбольная Россия, чего не скажешь о хозяевах поля. За «Сочи» волновались, разве что в кабинетах новой ультрасовременной штаб-квартиры «Газпрома», расположенной в 462-метровой башне «Лахта-центр». Какая из поддержек представляет большую ценность?

Парадоксально, но в вязкой топи после всего, что произошло на «Фиште», скорее оказались сами сочинцы. А их главный тренер Владимир Федотов искренне не понимал, почему же в адрес команды было «столько негативных эмоций» и «что мы сделали не так»? Для 53-летнего специалиста это, видимо, все еще риторический вопрос.

А за ростовских ребят можно лишь порадоваться. Они не по своей воли стали заложниками безвыходной ситуации с закулисными играми руководств клубов при полном попустительстве руководства РПЛ. К слову, действующему президенту организации — Сергею Прядкину — Валерий Карпин предложил вручить специальную премию «Fair-play года».

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов