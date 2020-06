Назад в прошлое? Реакция известных спортсменов на убийство Джорджа Флойда

Гражданское общество США всегда было неоднородной субстанцией с множеством внутренних противоречий между различными слоями населения: глубокой бездной между богатыми и бедными, турбулентностью представителей органов правопорядка и рядовыми людьми. Однако обстановка накалилась до предела, когда граждане почувствовали несправедливость по отношению к самым незащищенным людям — афроамериканцам. Убийство полицейским Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе мгновенно взбудоражило всю страну и привело к массовым протестам. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как спортивное сообщество отреагировало на резонансный инцидент.

С чего все началось?

Последний понедельник весны в крупнейшем городе штата Миннесота не предвещал ничего эстраординарного. Обычный будний день, солнечная погода, офисы работают в штатном расписании, пусть и с ограничениями, связанными с коронавирусной пандемией.

Лишь в одном месте неспокойно. Это — небольшой продовольственный магазин в Паудерхорне, пригороде Миннеаполиса.

Прибывшая бригада полицейских незамедлительно прибыла на вызов, поступившего от одного из продавцов. По его словам, мужчина попытался расплатиться фальшивым двадцатидолларовым чеком и предпринял попытку скрыться с места преступления.

Это был 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Четверо служителей правопорядка еще не догадывались, какую общественную бурю поднимет общественность по всей стране через считанные часы.

Несмотря на внушительные габариты, одному из четверых офицеров все-таки удалось скрутить нарушителя и повалить на землю возле припаркованного черно-белого служебного джипа. Двое других держали Джорджа, а третий спокойно наблюдал за происходящим.

Следующие восемь минут расколют американскую общественность на «до» и «после». Флойд начнет терять сознание и умолять белого полицейского Дерека Шовина поднять колено, придавившее Джорджу шею.

«Я не могу дышать». Эту фразу 46-летний пострадавший повторит еще не раз прежде, чем офицеры поймут, что случилось непоправимое. Очевидцы засняли эпизоды, где отчетливо слышны стоны и рыдания взрослого чернокожего мужчины, так и оставшимися без какой-либо реакции.

Уже на следующий день полицейских Томаса Лейна, Александра Куэнга, Ту Тао и самого Дерека Шовина уволят. А 29 мая главного виновника трагедии полиция Миннесоты арестует и официально предъявит обвинение в убийстве.

Массовые протесты и «Долой Трампа!»

Примечательно, что резонансный инцидент произошел в День поминовения — национальную дату, традиционно отмечающуюся в США в честь американских военнослужащих, погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов по всему миру.

Парадоксально однако, что в Америке зачастую обходят стороной неоднократные жертвы среди мирного населения, которые вынуждены считаться с привилегированным положением полиции США, особенно в отношении чернокожего населения.

Правда, в случае с Флойдом реакция общественности не заставила себя долго ждать. В течении недели большинство штатов охватила волна протестов и массовых беспорядков на городских улицах. Эпицентром стали южные области страны, где еще 60 лет назад в ходу была расовая сегрегация.

От Нью-Йорка до Сан-Диего люди вышли с требованием прекратить полицейский произвол и соблюдать права различных меньшинств. Причем в некоторых штатах подавляющее большинство протестующих были из обеспеченного белого среднего класса.

Today, in Hillside, we marched for justice.

For George Floyd and for the many before him – who lost their lives for being Black.

We march because we will not accept systemic racism and bias as just part of our national condition. Black Lives Matter. pic.twitter.com/JGe00Xa1qS

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) June 7, 2020