Назад в прошлое? Реакция известных спортсменов на убийство Джорджа Флойда

Гражданское общество США всегда было неоднородной субстанцией с множеством внутренних противоречий между различными слоями населения: глубокой бездной между богатыми и бедными, турбулентностью представителей органов правопорядка и рядовыми людьми. Однако обстановка накалилась до предела, когда граждане почувствовали несправедливость по отношению к самым незащищенным людям — афроамериканцам. Убийство полицейским Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе мгновенно взбудоражило всю страну и привело к массовым протестам. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как спортивное сообщество отреагировало на резонансный инцидент.

С чего все началось?

Последний понедельник весны в крупнейшем городе штата Миннесота не предвещал ничего эстраординарного. Обычный будний день, солнечная погода, офисы работают в штатном расписании, пусть и с ограничениями, связанными с коронавирусной пандемией.

Лишь в одном месте неспокойно. Это — небольшой продовольственный магазин в Паудерхорне, пригороде Миннеаполиса.

Прибывшая бригада полицейских незамедлительно прибыла на вызов, поступившего от одного из продавцов. По его словам, мужчина попытался расплатиться фальшивым двадцатидолларовым чеком и предпринял попытку скрыться с места преступления.

Это был 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Четверо служителей правопорядка еще не догадывались, какую общественную бурю поднимет общественность по всей стране через считанные часы.

Несмотря на внушительные габариты, одному из четверых офицеров все-таки удалось скрутить нарушителя и повалить на землю возле припаркованного черно-белого служебного джипа. Двое других держали Джорджа, а третий спокойно наблюдал за происходящим.

Следующие восемь минут расколют американскую общественность на «до» и «после». Флойд начнет терять сознание и умолять белого полицейского Дерека Шовина поднять колено, придавившее Джорджу шею.

«Я не могу дышать». Эту фразу 46-летний пострадавший повторит еще не раз прежде, чем офицеры поймут, что случилось непоправимое. Очевидцы засняли эпизоды, где отчетливо слышны стоны и рыдания взрослого чернокожего мужчины, так и оставшимися без какой-либо реакции.

Уже на следующий день полицейских Томаса Лейна, Александра Куэнга, Ту Тао и самого Дерека Шовина уволят. А 29 мая главного виновника трагедии полиция Миннесоты арестует и официально предъявит обвинение в убийстве.

Массовые протесты и «Долой Трампа!»

Примечательно, что резонансный инцидент произошел в День поминовения — национальную дату, традиционно отмечающуюся в США в честь американских военнослужащих, погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов по всему миру.

Парадоксально однако, что в Америке зачастую обходят стороной неоднократные жертвы среди мирного населения, которые вынуждены считаться с привилегированным положением полиции США, особенно в отношении чернокожего населения.

Правда, в случае с Флойдом реакция общественности не заставила себя долго ждать. В течении недели большинство штатов охватила волна протестов и массовых беспорядков на городских улицах. Эпицентром стали южные области страны, где еще 60 лет назад в ходу была расовая сегрегация.

От Нью-Йорка до Сан-Диего люди вышли с требованием прекратить полицейский произвол и соблюдать права различных меньшинств. Причем в некоторых штатах подавляющее большинство протестующих были из обеспеченного белого среднего класса.

Today, in Hillside, we marched for justice. For George Floyd and for the many before him – who lost their lives for being Black. We march because we will not accept systemic racism and bias as just part of our national condition. Black Lives Matter. pic.twitter.com/JGe00Xa1qS — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) June 7, 2020

Американские граждане выразили недоверие проводимой политики действующего президента, направленной, по их мнению, на раскол гражданского общества. Некоторые жители вышли на демонстрации с плакатом «Долой Трампа!».

Полицейские не остались в стороне. В следующие дни после смерти Флойда они задержали более 10 тысяч людей по всей стране. Жители городов нередко встретили жесткий отпор со стороны правоохранительных органов сплоченными рядами, взявшись за руки в знак общей солидарности.

От НБА до Бундеслиги

Не остались в стороне и профессиональные спортсмены по всему миру. Спустя несколько дней после инцидента с Джорджем Флойдом в твиттере начали набирать популярность хэштеги #JusticeForGeorge и #BlackLivesMatter.

Незамедлительная реакция объединила различные виды спорта от американской баскетбольной ассоциации до футбольной Европы в лице представителей клубов немецкой Бундеслиги.

Требования игроков свелись к соблюдению принципов справедливости. Они призвали не допустить распространение любых видов дискриминации в современном обществе.

Общую мысль выразил нападающий английского «Уотфорда» Эндри Грей. 28-летний чернокожий форвард отметил, что в Англии он может быть исключительно футболистом, рэпером или наркоторговцем.

В Великобритании футболист постоянно сталкивался со стереотипными взглядами относительно темнокожих людей. Охранники магазинов, секьюрити ночных клубов неодобрительно провожали Грея в походах за продуктами или досматривали на фейс-контроле.

Эндри поддержали и в Германии, где недавно возобновился местный чемпионат. Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил один из голов команды, показав желтую майку с надписью «Justice For George» в поддержку убитого Флойда.

The Liverpool squad takes a knee for George Floyd. Powerful Image. pic.twitter.com/9tgPCsrJM3 — total Barça (@totalBarca) June 1, 2020

Акцию поддержали и действующие победители Лиги Чемпионов — футболисты «Ливерпуля». В знак солидарности с погибшим американцем игроки почтили его память, встав на колени.

На призыв к справедливости откликнулся и молодой французский талант «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, оставив пост «Правосудие для Джорджа» в твиттере.

Однако настоящие страсти поднялись на родине Флойда. Известные спортсмены из Национальной баскетбольной ассоциации дошли до открытых угроз в адрес Дональда Трампа.

Так, чемпион 2003-го года в составе «Сан-Антонио» Стивен Джексон призвал президента «не говорить от имени нашего брата».

Jadon Sancho reveals a 'Justice for George Floyd' shirt after his goal for Dortmund. pic.twitter.com/a3fP7dpnap — B/R Football (@brfootball) May 31, 2020

На этом он не остановился и пошел еще дальше. «Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого Дома», — добавил 42-летний чернокожий баскетболист.

Только лишь дискриминация?

Основная задача мировой истории — предостерегать людей от повторения собственных же ошибок. Трагическая cмерть Джорджа Флойда — вовсе не об Америке. Она охватывает куда большее пространство современной цивилизации: от Англии до России, от африканского континента до азиатских стран.

В XXI веке миллионы людей подвергают гонениям относительно вероисповеданий (мусульманская община уйгуров в Китае), ограничивают в правах (запрет на усыновление российских детей американскими гражданами), ущемляют харассментом (дела Харви Вайнштейна, обвинения в адрес Криштиану Роналду)…

Упрощенный, «черно-белый» взгляд на различные общественные проблемы отбрасывает человечество на десятилетия назад и становится серьезным препятствием на пути развития гражданского общества.

5 июня в США, где шестью годами ранее произошел похожий эпизод с другим афроамериканцем Эриком Гарнером, провели панихиду по Джорджу Флойду, которую в прямом эфире транслировали по всем федеральным каналам.

Минута молчания длилась 8 минут и 46 секунд — ровно столько времени, по версии следствия, полицейский Дерек Шовин держал колено на шее погибшего.

Тишину актового зала Северного центрального университета Миннеаполиса пронзили слова Альфреда Шарптона, одного из самых известных борцов за права темнокожего населения США.

«Вы все говорите о том, чтобы сделать Америку великой? Великой для кого и когда? Мы сделаем Америку великой для всех!»

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов