Окно в Европу. Осень – идеальное время для Алексея Миранчука показать себя и уехать в топ-лигу

В группе D Лиги чемпионов «Локомотив» уступил с одинаковым счетом 1:2 в обоих матчах против недавнего финалиста турнира – «Ювентуса». Показав разные по характеру встречи в Турине и Москве, «железнодорожники» смотрелись достойно на фоне именитого соперника. В составе «красно-зеленых» качественно выделялся лидер атак российского клуба – Алексей Миранчук. Помимо прочего, 24-летний хавбек установил историческое достижение: стал первым игроком после Криштиану Роналду, которому удалось забить «Старой синьоре» дома и в гостях. Но самое главное, своей игрой российский футболист заставил обратить на себя внимание скаутов «бьянконери». И не только, ведь сравнительно невысокая трансферная стоимость в 16 млн. евро уже позволяет целому ряду итальянских клубов встать в очередь за перспективным игроком. Еженедельник «Футбол» проанализировал возможные варианты продолжения карьеры полузащитника «Локо».

«Зенит»

Не секрет, что еще пару месяцев назад команда Сергея Семака могла стать хэдлайнером летнего трансферного окна российской Премьер-лиги. В августе в прессу просочились слухи об интересе петербуржского клуба к Алексею Миранчуку.

Причем, аппетиты «сине-бело-голубых» не ограничились старшим братом. Российский чемпион хотел приобрести еще и Антона Миранчука. По некоторым сведениям, озвучивалась сумма в 30 миллионов евро. Однако, тогда в руководстве «Локомотива» наотрез отказались даже рассматривать предложение о продаже.

Гендиректор москвичей Василий Кикнадзе сказал, что вообще готов разговаривать с потенциальными покупателями лишь при сумме в 85 миллионов евро. А затем, добавив «Почему бы и нет» и вовсе довел цифры до фантастических ста миллионов. На этом переговоры между клубами закончились.

И вот после дубля в матчах против итальянского гранда в «Зените» вновь задумались над покупкой Миранчуков. Речь идет о трансферном предложении уже этой зимой. Клуб с берегов Невы может довести цену возможной сделки до 50-ти миллионов евро.

На днях главный тренер клуба Сергей Семак подтвердил интерес команды к близнецам, однако заинтриговал насчет дальнейшего развития событий. «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами. Тема такого перехода закрыта? На данный момент — да», — отметил 43-летний специалист.

Однако, за это время ограничения на иностранных игроков никто не снимал. Тем более последние матчи Лиги чемпионов против Лейпцига (1:2 в гостях, 0:2 – дома) выявили еще одну проблему команды – нехватка движения в средней линии. На «Газпром-Арене» немцы подавили хозяев прежде всего скоростью в опорной зоне.

Пара разрушителей Оздоев-Барриос явно не могли в одиночку обеспечить нужный креатив, раз за разом отрабатывая сзади против насыщенного центра «РБ» с Тимо Вернером и Марселем Забитцером по краям. Парадоксально, но одним из лидеров полузащиты «Зенита» в этом матче стал номинальный крайний защитник Дуглас Сантос.

«Сине-бело-голубым» не помог даже вышедший на замену с целью освежить игру Александр Ерохин. В этом свете, возможная покупка одного из Миранчуков зимой придется, как нельзя кстати. Вот только сам Алексей пока не горит желанием менять Москву на Санкт-Петербург.

⚽️В Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Как вам? Фото: АГН "Москва" pic.twitter.com/9sIwUvl70Y — Москва FM (@92fmru) November 9, 2019

На недавней презентации новой формы сборной России к предстоящему Чемпионату Европы старший Миранчук был одним из главных действующих лиц. Отвечая на вопрос журналиста Юрия Дудя, какой вариант он предпочтет в случае одновременного предложения от «Зенита» и европейского клуба, хавбек сказал следующее: «Про интерес «Зенита» нечего рассказывать, выберу Европу».

«Ювентус»

Тем не менее, действующему чемпиону России придется выдержать острую конкуренцию со стороны туринцев. Правда, пока неизвестно, намерены ли «бьянконери» приобрести обоих близнецов. Дело в том, что младший Миранчук до сих пор залечивает травму, полученную в сентябре в матче против «Сочи».

А уверенная игра его старшего брата Алексея обратила внимание главного тренера «Юве» Маурицио Сарри. После матча в Турине 60-летний специалист отметил в составе «железнодорожников» именно Алексея. «Мне понравился Миранчук. Левая нога у него в порядке», — сказал он.

Сообщается, что спортивный директор туринского суперклуба Фабио Паратичи после недавних матчей ЛЧ лично следит за полузащитником сборной России. А главный тренер «Локо» Юрий Семин после матча в Москве заявил, что готов отпустить талантливого хавбека лишь в два европейских топ-клуба: «Барселону» или «Ювентус».

В интересе «черно-белых» к Миранчукам есть рациональное звено. Несмотря на то, что cредняя линия чемпионов Италии изобилует звездными футболистами, центр поля выглядит довольно возрастным. Миралему Пьяничу и Дугласу Косте – по 29 лет, Сами Хедире – 32. Аргентинскому нападающему Гонсало Игуаину, периодически играющего у Сарри на правом краю полузащиты, уже 31 год.

И это не говоря о Криштиану Роналду, которому в феврале исполнится 35. Сам португалец говорил, что этот или следующий сезон возможно станет для него последним в карьере. Некоторая усталость в действиях лидера атак «бьянконери» чувствовалась и в матчах против «Локо». Так, в концовке встречи на «РЖД-Арена» знаменитую «семерку» заменили, что вызвало недовольство у самого Роналду.

Футболист даже не пожал руку Маурицио Сарри, демонстративно пройдя мимо главного тренера на скамейку запасных. Уже после игры итальянский специалист объяснил вынужденную замену физическим состоянием Криштиану. «Уже в конце первого тайма были тревожные признаки, и во втором тайме в некоторых моментах, когда он ускорялся, было от чего беспокоиться», — признался тренер.

🔄 Cristiano Ronaldo substituted for only the third time in his Juventus career! And first time under Maurizio Sarri. pic.twitter.com/zKhv4PDvuj — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 6, 2019

«Юве» еще прошлым летом пытался обновить полузащиту, сделав предложение еще одному хавбеку сборной России Александру Головину. Сообщалось, что туринцы хотели выслать личный самолет, чтобы подписать полузащитника ЦСКА. Но сам футболист выбрал менее рискованный для себя вариант, отправившись в «Монако».

В целом, переход братьев Миранчуков сыграл бы на перспективу итальянскому гранду, добавив необходимой легкости и свежести в целом возрастной средней линии «Ювентуса». А связка близнецов с Пауло Дибалой вполне могла бы стать украшением Серии А.

«Аталанта»

Этот вариант появился сразу же после игры в Черкизово. Стало известно, что в тот день на стадионе присутствовал скаут бронзового призера итальянского чемпионата – «Аталанты». Став одним из открытий прошлого сезона, бергамаски продолжают удивлять своим выступлением уже в текущем.

Проиграв первую игру «Манчестер Сити» со счетом 1:5, «черно-синие» провели работу над ошибками и дали бой «горожанам» уже на стадионе «Атлети Адзурри». Встреча в Италии завершилась вничью 1:1. На гол Рахима Стерлинга хозяева ответили красивым ударом головой экс-спартаковца Марио Пашалича.

А в это время представитель клуба уже находился в дождливой Москве, следя за игрой Алексея Миранчука. Внезапный интерес итальянцев объясняется возможным отъездом в Англию украинского новичка бергамасков – Руслана Малиновского. Перейдя летом из «Генка» почти за 14 миллионов евро, хавбек уже заинтересовал «Челси».

Правда, пока неизвестно, как это решение согласуется с трансферным запретом лондонского клуба на подписание игроков. Несмотря на это, тренер академии «синих» Клод Макелеле присутствовал на стадионе «Олимпийский» в Киеве на игре Украины против Португалии (2:1), чтобы лично просмотреть в деле 26-летнего хавбека.

Тогда француз отметил в составе «жовто-блакитных» именно полузащитника «Аталанты». «Буду звонить Лэмпарду. Я вижу в «Челси» тройку: Канте, Жоржиньо, Малиновский. Смотрю за ним уже два года, Руслан уже на карандаше», – сказал он.

В этом контексте переезд Алексея Миранчука в Бергамо выглядит вполне логичным. Старший из братьев выступает приблизительно на той же позиции, что и украинец. Действуя из глубины, он также любит смещаться в центр, создавая свободное пространство на подходе к чужой вратарской. Помимо этого, у них обоих поставленный удар с левой ноги.

Если эта рокировка произойдет, то вариант с Бергамо будет наиболее оптимальным для Алексея. У Миранчука будет твердое место в стартовом составе (в отличие от того же «Юве») и практика в Лиге чемпионов («черно-синие» в последнее время стабильно борются за первую четверку Серии А).

А быстрая комбинационная игра клуба будет весомым дополнением для российского хавбека, чтобы затем уже перейти в европейский топ-клуб.

«Милан» и «Наполи»

Слухи об интересе двух клубов к хавбеку «Локомотива» появились в итальянской прессе последними. Речь идет о сумме в 15-20 миллионов евро за игрока российской сборной. Оба клуба сейчас испытывают проблемы во внутреннем чемпионате, находясь в середине турнирной таблицы Серии А.

«Наполи» отстает от лидера «Ювентуса» уже на десять очков, занимая с 18-ю баллами седьмую строчку. В то время, как «Милан» находится в нижней части на 12-ом месте, имея в активе всего 13 очков после 11-ти туров.

Это не говоря о недавней отставки с поста главного тренера Марко Джампаоло. Пришедший ему на смену Стефано Пиоли пока не лучшим образом исправляет ситуацию. В четырех матчах два поражения и столько же набранных очков. Е

Если в случае с «россонери», к постоянной текучке кадров на тренерской скамейке миланские болельщики уже давно привыкли, то «Наполи» буксует в лиге уже по игровым причинам.

Napoli fans are furious with the players, Carlo Ancelotti and the club's owner

The squad refused to attend a training camp ordered by De Laurentiis. Napoli They should be trying to catch Juventus but their star players want to leave pic.twitter.com/GpHt3eB4Sq — Lilian Chan (@bestgug) November 8, 2019

В последних пяти матчах всего одна победа. Да и с результативностью дела обстоят не лучшим образом. Последний раз более двух мячей «адзурри» забивали еще в игре с «Лечче» (4:1) почти два месяца назад. А ведь неаполитанцы всегда были в лидерах Серии А по количеству голов за сезон.

Недавний скандал главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти с президентом клуба и вовсе накалил обстановку до предела. Из-за невыполнения требований президента игроками (Де Лаурентис запретил футболистам покидать базу в связи с последними результатами в ЛЧ и Серии А) дело может дойти вплоть до суда.

Если сравнивать «Милан» и «Наполи», то для Миранчука вариант с Неаполем выглядит более перспективно. При Анчелотти клуб стал играть более осторожно. Однако, быстрые комбинационные выходы из обороны в атаку никуда не делись. А это тот элемент, который в «Локомотиве» используется довольно часто.

Да и атакующее звено неаполитанцев (Кальехон, Мертенс, Инсинье, Руис) – это компания, которая добавит Алексею еще большей вариативности в действиях. А постоянные смещения, забегания за спины защитникам, открывания на скорости – атмосфера, в которой старший из близнецов чувствовал себя комфортно всегда.

Одно можно сказать наверняка. Cравнительно невысокий ценник по нынешним временам (всего 16 миллионов евро) еще больше обострит борьбу за одного из лидеров «Локомотива». Вполне возможно, перечисленный ранее ряд клубов увеличится еще на несколько позиций.

Ажиотаж вокруг перспективных молодых футболистов в Европе сейчас как никогда высок. Тем более, когда у талантливых игроков подходят к концу действующие контракты (соглашение Алексея с «Локомотивом» истекает летом 2021-го года). Ведь этот фактор может существенно сбить ценник в нужную для покупателя сторону.

В свою очередь, далеко не факт, что сами «железнодорожники» согласятся на любое заманчивое предложение, поступившие из-за границы. Ведь позволить Миранчуку уехать в разгар карьеры в средний европейский клуб – это не тот расклад, которым будут руководствоваться боссы «Локо» этой зимой.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов