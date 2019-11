Окно в Европу. Осень – идеальное время для Алексея Миранчука показать себя и уехать в топ-лигу

В группе D Лиги чемпионов «Локомотив» уступил с одинаковым счетом 1:2 в обоих матчах против недавнего финалиста турнира – «Ювентуса». Показав разные по характеру встречи в Турине и Москве, «железнодорожники» смотрелись достойно на фоне именитого соперника. В составе «красно-зеленых» качественно выделялся лидер атак российского клуба – Алексей Миранчук. Помимо прочего, 24-летний хавбек установил историческое достижение: стал первым игроком после Криштиану Роналду, которому удалось забить «Старой синьоре» дома и в гостях. Но самое главное, своей игрой российский футболист заставил обратить на себя внимание скаутов «бьянконери». И не только, ведь сравнительно невысокая трансферная стоимость в 16 млн. евро уже позволяет целому ряду итальянских клубов встать в очередь за перспективным игроком. Еженедельник «Футбол» проанализировал возможные варианты продолжения карьеры полузащитника «Локо».

«Зенит»

Не секрет, что еще пару месяцев назад команда Сергея Семака могла стать хэдлайнером летнего трансферного окна российской Премьер-лиги. В августе в прессу просочились слухи об интересе петербуржского клуба к Алексею Миранчуку.

Причем, аппетиты «сине-бело-голубых» не ограничились старшим братом. Российский чемпион хотел приобрести еще и Антона Миранчука. По некоторым сведениям, озвучивалась сумма в 30 миллионов евро. Однако, тогда в руководстве «Локомотива» наотрез отказались даже рассматривать предложение о продаже.

Гендиректор москвичей Василий Кикнадзе сказал, что вообще готов разговаривать с потенциальными покупателями лишь при сумме в 85 миллионов евро. А затем, добавив «Почему бы и нет» и вовсе довел цифры до фантастических ста миллионов. На этом переговоры между клубами закончились.

И вот после дубля в матчах против итальянского гранда в «Зените» вновь задумались над покупкой Миранчуков. Речь идет о трансферном предложении уже этой зимой. Клуб с берегов Невы может довести цену возможной сделки до 50-ти миллионов евро.

На днях главный тренер клуба Сергей Семак подтвердил интерес команды к близнецам, однако заинтриговал насчет дальнейшего развития событий. «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами. Тема такого перехода закрыта? На данный момент — да», — отметил 43-летний специалист.

Однако, за это время ограничения на иностранных игроков никто не снимал. Тем более последние матчи Лиги чемпионов против Лейпцига (1:2 в гостях, 0:2 – дома) выявили еще одну проблему команды – нехватка движения в средней линии. На «Газпром-Арене» немцы подавили хозяев прежде всего скоростью в опорной зоне.

Пара разрушителей Оздоев-Барриос явно не могли в одиночку обеспечить нужный креатив, раз за разом отрабатывая сзади против насыщенного центра «РБ» с Тимо Вернером и Марселем Забитцером по краям. Парадоксально, но одним из лидеров полузащиты «Зенита» в этом матче стал номинальный крайний защитник Дуглас Сантос.

«Сине-бело-голубым» не помог даже вышедший на замену с целью освежить игру Александр Ерохин. В этом свете, возможная покупка одного из Миранчуков зимой придется, как нельзя кстати. Вот только сам Алексей пока не горит желанием менять Москву на Санкт-Петербург.

На недавней презентации новой формы сборной России к предстоящему Чемпионату Европы старший Миранчук был одним из главных действующих лиц. Отвечая на вопрос журналиста Юрия Дудя, какой вариант он предпочтет в случае одновременного предложения от «Зенита» и европейского клуба, хавбек сказал следующее: «Про интерес «Зенита» нечего рассказывать, выберу Европу».

«Ювентус»

Тем не менее, действующему чемпиону России придется выдержать острую конкуренцию со стороны туринцев. Правда, пока неизвестно, намерены ли «бьянконери» приобрести обоих близнецов. Дело в том, что младший Миранчук до сих пор залечивает травму, полученную в сентябре в матче против «Сочи».

А уверенная игра его старшего брата Алексея обратила внимание главного тренера «Юве» Маурицио Сарри. После матча в Турине 60-летний специалист отметил в составе «железнодорожников» именно Алексея. «Мне понравился Миранчук. Левая нога у него в порядке», — сказал он.

Сообщается, что спортивный директор туринского суперклуба Фабио Паратичи после недавних матчей ЛЧ лично следит за полузащитником сборной России. А главный тренер «Локо» Юрий Семин после матча в Москве заявил, что готов отпустить талантливого хавбека лишь в два европейских топ-клуба: «Барселону» или «Ювентус».

В интересе «черно-белых» к Миранчукам есть рациональное звено. Несмотря на то, что cредняя линия чемпионов Италии изобилует звездными футболистами, центр поля выглядит довольно возрастным. Миралему Пьяничу и Дугласу Косте – по 29 лет, Сами Хедире – 32. Аргентинскому нападающему Гонсало Игуаину, периодически играющего у Сарри на правом краю полузащиты, уже 31 год.

И это не говоря о Криштиану Роналду, которому в феврале исполнится 35. Сам португалец говорил, что этот или следующий сезон возможно станет для него последним в карьере. Некоторая усталость в действиях лидера атак «бьянконери» чувствовалась и в матчах против «Локо». Так, в концовке встречи на «РЖД-Арена» знаменитую «семерку» заменили, что вызвало недовольство у самого Роналду.

Футболист даже не пожал руку Маурицио Сарри, демонстративно пройдя мимо главного тренера на скамейку запасных. Уже после игры итальянский специалист объяснил вынужденную замену физическим состоянием Криштиану. «Уже в конце первого тайма были тревожные признаки, и во втором тайме в некоторых моментах, когда он ускорялся, было от чего беспокоиться», — признался тренер.

🔄 Cristiano Ronaldo substituted for only the third time in his Juventus career!

And first time under Maurizio Sarri. pic.twitter.com/zKhv4PDvuj

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 6, 2019