Садись, пять! Все о новой восходящей звезде ПСВ – Дониэлле Малене

В январе нападающему ПСВ исполнится всего 21 год. Тем не менее, уже сейчас он лидирует в бомбардирской гонке Эредивизи и является одним из 20-ти претендентов на награду «Golden Boy», ежегодно вручающейся лучшему молодому футболисту Европы. Тем временем за нападающим «лампочников» выстраивается очередь из европейских топ-клубов. Скауты «Барселоны» и «Ливерпуля» потихоньку начинают присматриваться к талантливому форварду. В свою очередь, главный тренер голландской сборной Роналд Куман постепенно подтягивает игрока к основе главной команды страны. Еженедельник «Футбол» рассказывает о новом лидере брабантского клуба.

«Клуб тридцати»

В этом сезоне ПСВ действует в привычном для себя ключе. Атакующая схема 4-3-3 по ходу матчей при необходимости видоизменяется в 4-2-1-3. Тем не менее, такая расстановка подразумевает даже при переходе в оборону тройку нападающих на острие.

При этом в завершающей стадии образуется треугольник во главе с Маленом, где чуть ниже Дониэлла действуют быстрые фланги с Брумой и Бергвейном по краям.

На стартовом отрезке Эредивизи клуб из Эйндховена идет вторым как по набранным очкам (23), так и по забитым мячам (26). Впереди брабантцев в обоих случаях располагается лишь «Аякс».

На домашнем стадионе «Филипс» были разгромлены «Венло» и «Витесс» с общей разницей 9:1. Причем, если «ВВВ» удалось однажды пробить вратаря Йеруна Зута (4:1), то команде Леонида Слуцкого пришлось совсем трудно – поражение 0:5 и резкая критика в адрес российского специалиста от арнемских болельщиков.

Sept. 6 – Donyell Malen scores on his Netherlands debut vs. Germany

Sept. 14 – Malen scores FIVE vs. Vitesse in the Eredivisie A week to remember for the 20-year-old 👏 pic.twitter.com/SPEpD2o9cG — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2019

В той игре главным действующим лицом матча был именно Мален. Все пять мячей команды записал в свой актив молодой нападающий.

Форвард хозяев делал на поле все, что хотел: убегал от защитников в контратаке, четко выбирал позицию в штрафной, держа в прицеле возможные отскоки от вратаря, дважды подходил к одиннадцатиметровой точке и заставил капитулировать «Витесс», шедший до этого матча в числе лидеров чемпионата.

В тот вечер в Эйндховене зрители стали свидетелями исторического события. В последний раз сделать пента-трик в составе ПСВ удавалось лишь хавбеку Берту Теуниссену в далеком 1964 году.

В целом же, забить пять и более мячей в одной игре Эредивизи было под силу всего 29-ти футболистам. Таким образом, Мален присоединился к элитному «клубу тридцати», где составил компанию таким футболистам, как Марко ван Бастен или Кун Диллен.

Амстердам-Лондон-Эйндховен

Дониэлл Мален начинал футбольную карьеру в системе «Аякса». Юркий, техничный, с хорошим ударом – он быстро добился ощутимого прогресса и пригляделся скаутам «Арсенала» летом 2015-го года.

В то время еще возглавляющий «канониров» Арсен Венгер лично просил Андриса Йонкера (руководителя академии лондонского клуба) подписать талантливого форварда. Амстердамцы сделали все возможное, чтобы оставить юного таланта в академии, но сам нападающий был против.

«Дониэлл – большой талант, очень жаль, что он уходит из «Аякса». Мы сделали Малену отличное предложение, представили план. Но игрок сделал свой выбор», – сказал тогда Вим Йонк, отвечающий за развитие молодых футболистов в клубе. В итоге форвард покинул Амстердам, а местные болельщики прозвали его предателем.

За игрока боролись сразу три английских клуба, в числе которых были «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Тем не менее, Дониэлл выбрал «Арсенал», ведь за «канониров» выступали кумиры его детства – Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.

It's half-time at Emirates Stadium and #AFCU23 trail 2-1 Here's the Donyell Malen goal that halved the deficit pic.twitter.com/xKLGhWXUTG — Arsenal (@Arsenal) March 13, 2017

Поработав несколько месяцев под началом голландского специалиста Франса де Ката в команде U-18, 16-летний нападающий уже в ноябре дебютировал за молодежную команду. А уже в 2017-ом году футболист привлекался на предсезонные сборы с главной командой под руководством Арсена Венгера.

В общей сложности за весь английский этап карьеры Дониэлл забил 27 мячей в 67-ми матчах. Однако, после турнира в Шанхае, где лондонцы проводили подготовку к старту чемпионата, главный тренер неожиданно для многих отцепил от состава Дониэлла, отправив 18-летнего парня обратно в Голландию.

Там Мален присоединился к принципиальному сопернику его бывшего клуба – ПСВ. К статусу предателя теперь прибавился и свист болельщиков в очных противостояниях с «Аяксом».

Брабантский старт и дебют в сборной

Агентом футболиста является противоречивый испанец Мино Райола. Любящий накручивать ценник на своих клиентов, получая немалые проценты от продажи футболистов – на сей раз он не стал завышать стоимость для ПСВ.

Зная потенциал форварда, Мино решил подождать, тем самым позволив приобрести нападающего брабантцам всего за полмиллиона фунтов стерлингов. К слову, отступные, прописанные в контракте Малена теперь составляют 50 миллионов.

В Эйндховене Мален поначалу рассматривался в качестве игрока ротации, выходя в основном на замены в концовке матчей. Тем не менее, даже этот фактор не остановил Дониэлла.

В первых двух сезонах нападающий провел 35 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. А уже в начале текущего, сыграв всего десять встреч, почти повторил показатели за полтора предыдущих года. В активе юного игрока десять голов и три ассиста в десяти матчах.

Неудивительно, что своей напористостью и быстротой атакующих действий форвард привлек внимание главного тренера национальной сборной Роналда Кумана. В матче квалификационного раунда к Чемпионату Европы против Германии 56-летний специалист выпустил Малена на замену на исходе часа игры.

Уже спустя двадцать минут нападающий забил победный мяч в ворота Мануэля Нойера. В этом эпизоде основную роль сыграло одно из ключевых качеств Дониэлла – выбор позиции. Юный форвард точно знает, где он должен находиться в тот или иной момент.

Несмотря на более выигрышную роль Вейналдума в этой атаке, Мален все-равно бежал с хавбеком параллельным курсом, дождавшись в итоге скрытой передачи от партнера. В результате голландцы увезли важные очки из Гамбурга, а сейчас возглавляют группу С и близки к прямому выходу на Евро.

В ПСВ у игрока та же ситуация – он не любит играть чистого наконечника атак, хотя главный тренер Филлип Коку с этого сезона перевел его на позицию центрфорварда. Функция Малена скорее предполагает подключения из глубины, где он может вразрез отдать передачу или же своевременно поддержать второй темп.

Прием мяча, мобильность, видение поля – юный футболист раз за разом оказывается на шаг впереди защитников соперника. Все эти качества позволяют Малену уже сейчас возглавить бомбардирскую гонку Эредивизи и попасть в список претендентов ежегодной награды «Golden Boy».

Трансферная стоимость игрока на данный момент составляет 18 миллионов евро. Однако, уже в ближайшее время цена на футболиста может возрасти в разы, учитывая пролонгацию контракта с ПСВ до 2024 года.

Главное, чтобы в дальнейшем, когда речь зайдет о переходе в топ-клуб, его агент вновь не заломил баснословные «чаевые», как это было в случае с переходом партнера Дониэлла по сборной – Маттейса де Лигта. Во многом из-за требований Райолы «Барса» тогда отказалась от покупки 19-летнего защитника.

Если Райола не выкинет очередной «двадцатипроцентный» фокус с комиссионными, уже следующим летом Мален с большой долей вероятности станет одним из хедлайнеров европейского трансферного окна.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов