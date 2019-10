Садись, пять! Все о новой восходящей звезде ПСВ – Дониэлле Малене

В январе нападающему ПСВ исполнится всего 21 год. Тем не менее, уже сейчас он лидирует в бомбардирской гонке Эредивизи и является одним из 20-ти претендентов на награду «Golden Boy», ежегодно вручающейся лучшему молодому футболисту Европы. Тем временем за нападающим «лампочников» выстраивается очередь из европейских топ-клубов. Скауты «Барселоны» и «Ливерпуля» потихоньку начинают присматриваться к талантливому форварду. В свою очередь, главный тренер голландской сборной Роналд Куман постепенно подтягивает игрока к основе главной команды страны. Еженедельник «Футбол» рассказывает о новом лидере брабантского клуба.

«Клуб тридцати»

В этом сезоне ПСВ действует в привычном для себя ключе. Атакующая схема 4-3-3 по ходу матчей при необходимости видоизменяется в 4-2-1-3. Тем не менее, такая расстановка подразумевает даже при переходе в оборону тройку нападающих на острие.

При этом в завершающей стадии образуется треугольник во главе с Маленом, где чуть ниже Дониэлла действуют быстрые фланги с Брумой и Бергвейном по краям.

На стартовом отрезке Эредивизи клуб из Эйндховена идет вторым как по набранным очкам (23), так и по забитым мячам (26). Впереди брабантцев в обоих случаях располагается лишь «Аякс».

На домашнем стадионе «Филипс» были разгромлены «Венло» и «Витесс» с общей разницей 9:1. Причем, если «ВВВ» удалось однажды пробить вратаря Йеруна Зута (4:1), то команде Леонида Слуцкого пришлось совсем трудно – поражение 0:5 и резкая критика в адрес российского специалиста от арнемских болельщиков.

Sept. 6 – Donyell Malen scores on his Netherlands debut vs. Germany

Sept. 14 – Malen scores FIVE vs. Vitesse in the Eredivisie

A week to remember for the 20-year-old 👏 pic.twitter.com/SPEpD2o9cG

