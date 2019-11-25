«В футбол в первую очередь играют мозги». Российские тренеры обогатились знаниями на конференции в Академии «Зенита»

Место для проведения организованной Российским футбольным союзом и УЕФА конференции стало символическим. Тренеры и методисты, научные и технические сотрудники футбола собрались в Санкт-Петербурге, в Центре повышения квалификации тренеров, который находится на территории Академии «Зенита». Целью конференции стал обмен опытом между тренерами, а основными темами – подготовка игроков в системе детско-юношеского футбола.

Желающих выступить со сцены, послушать коллег, ответить на их вопросы и задать своим, оказалось так много, что в зал пришлось нести дополнительные стулья.

Мы показываем, куда развивается футбол, куда он движется»

Андрей Власов, технический директор РФС, рассказал об организации конференции:

— Я горд той работой, которую провели мои коллеги, — сказал Власов. Я благодарен и Андрею Лексакову, и Максиму Митрофанову и другим коллегам, которые со мной работают сейчас — каждый выполнил свою работу. Мы направили приглашение в УЕФА, и нам предоставили спикеров, спасибо Франку Лудольфу из УЕФА, который помог нам в этом вопросе.

Особо технический директор РФС подчеркнул важность обновления знаний:

— Футбол меняется, и то, что было 20 лет назад, сейчас выглядит если не комично, то не очень эффективно, — отметил Андрей Евгеньевич. При этом большое количество специалистов 20 лет назад еще сами играли. На этих конференциях мы показываем, куда развивается футбол, куда он движется. Кроме того, это позволяет нам встряхнуть наших специалистов, чтобы они заглянули в современные учебники и поняли, на какие курсы им лучше пойти и чего им не хватает.

Выступил перед участниками конференции и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

— Международная конференция УЕФА и РФС, которая проходит в нашей Академии, направлена на получение тренерами практических знаний. Ведь именно уровень знаний и квалификация детских тренеров играют решающее значение в подготовке футболистов.

В нашем Центре повышения квалификации тренеров — переполненный зал, работает синхронный перевод для наших иностранных коллег, так что никто ничего не упустит.

География российских гостей на конференции была очень разнообразна, как профиль специалистов, приехавших в Санкт-Петербург. Среди спикеров и слушателей были и руководители частных школ, и тренеры из государственных, и научные сотрудники и технические специалисты. Псков, Тюмень, Екатеринбург, Москва – вот лишь поверхностный список регионов, откуда съехались специалисты на конференцию.

Не может быть, чтобы судейство было на низком уровне, а футбол на высоком»

Могли гости с участниками расширить свои знания и в судейской теме. Во второй день конференции со сцены выступил экс-арбитр ФИФА Николай Левников, ныне – директор и преподаватель Академии спортивного арбитра.

Кстати, рассуждая о современных правилах игры, Левников отметил, что российские футболисты знают правила не очень хорошо. Кроме этого, Николай Левников с использованием видеоматериалов помог всем расширить свое пониманием по моментам, которые постоянно становятся предметом для споров, и случаются почти в каждом туре. А именно:

— По какому критерию арбитр должен выбирать строгость наказания при грубой игре

— В каких случаях должен назначаться пенальти даже при отсутствии явного нарушения

— За что повышается и понижается оценка судьи

Также экс-арбитр ФИФА подчеркнул для знаковых момента. Один из них касался конкретно судей, которые обязаны быть на поле не простыми блюстителями порядка, но и способствовать максимальному проявлению мастерства со стороны футболистов.

«Уровень судейства в стране напрямую связан с уровнем футбола», — еще одна ключевая фраза Левникова. Не может быть, чтобы судейство было на низком уровне, а футбол на высоком».

Рассказывая о лучших примерах европейского футбола, один из выступающих отметил все более глубокое внедрение научных технологий. Например, в Германии уже не только профессиональнее клубы, но и Академии привлекают к работе специалистов из других областей – физиков и математиков, которые помогают максимально понятно и эффективно интерпретировать статистические данные.

«В футболе сейчас подсчитывать все, что подсчитать возможно. А на успех вдолгую сможет рассчитывать лишь тот, кто умеет эти подсчеты применять на практике» — вот основной вывод спикера.

Матчи сборной России обнажают и показывают наши проблемы»

Лекцию прочитал и тренер по физической подготовке национальной сборной России Владимир Паников. Помощник Станислава Черчесова на примере работы при подготовке к чемпионату мира и во время его рассказал о планировании тренировочного процесса и новейших исследованиях в области восстановления.

— Важно поделиться с коллегами своим опытом, не отделываясь общими фразами, а подкрепляя все подходящими примерами, — начал Паников. Но это не прямые инструкции к применению. Главная задача — заставить тренера задуматься о своей методике и о своем видении футбола и тем самым помочь ему в тренерской карьере. Матчи сборной России обнажают и показывают наши проблемы. Мы пришли сюда, чтобы изменить подход к тренировочному процессу и современным методикам и через какое-то время получить плеяду футболистов, способных конкурировать с лучшими сборными мира. Мы делимся своим опытом, тренеры привносят что-то свое.

При этом тренер сборной России призвал не переоценивать важность физической подготовки:

— Физическая подготовка — это один из трех китов в подготовке, но не самый важный, потому что в футбол в первую очередь играют мозги. Мы лишь помогаем лучше и точнее реализовать свои идеи. Футбол идет вперед, появляются новые технологии. Такие конференции, как прошла в Санкт-Петербурге, — для российского футбола шаг вперед.

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко, Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»