Всему голова. Как футбол скрестили с настольным теннисом

Англия считается родоначальником классического футбола, Бразилия – пляжного, болотный придумали финны. В Аргентине стартовал первый чемпионат мира среди карликов, а в юго-восточной Азии смешали футбол с волейболом и назвали игру «сепактакрау». Футбол не имеет границ. И история вида спорта под названием «Хедис» этому подтверждение.

По примеру Зидана

В 2006 году у Германии получилось раскрыть футбол по-новому, и не только благодаря ударному чемпионату мира с разливным вдоль кромки поля пивом, модернизированными стадионами и драматическим сюжетом. Вдохновленный турниром студент Рене Вегнер из города Саарбрюккен вместе с однокурсником долго не могли дождаться, пока другие учащиеся освободят футбольное поле. Чтобы убить время, парни двинулись ближе к столам для пинг-понга и обнаружили, что ракеток с шариком нет. Имея при себе лишь футбольный мяч, Рене с другом стали перебрасываться снарядом, отбивая его лишь головой. Пародируя прощальное движение Зинедина Зидана, студенты поняли, что это не только забавно, но и вполне «играбельно».

Простые правила

Слияние техники удара головой и игры в настольный теннис воплотил в себе новый вид спорта – хедис (headis), от английского слова «голова» – head. Рене Вегнер запатентовал идею и собрал команду энтузиастов. Вместе они продекларировали правила игры. Как и в пинг-понге, матч ведется до трех побед в сетах. Каждый разыгрывается до 11 очков, при их равенстве необходимо оторваться от соперника на два очка. Вместо ракеток – голова, вместо шарика – специальный резиновый мяч диаметром 18 сантиметров, весом в 100 граммов и охватом – 50 сантиметров. От настольного тенниса два отличия: усиленная стойкой металлической пластиной сетка и возможность сделать «смэш с лета» – пробить головой в сторону оппонента не дожидаясь момента, когда мяч один раз коснется половины твоего стола.

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Под никнеймами

Хэди Поттер, а именно такое прозвище получил Рене Вегнер, начал активную популяризацию игры. Через год после ее создания был проведен первый национальный турнир, спустя еще год – чемпионат Европы. Сейчас у хедиса есть своя спортивная федерация, устраивающая ежегодно десятки этапов соревнований, что не мешает участникам выступать под придуманными никнеймами, словно в компьютерных играх. Здесь хоть и есть постоянные игроки, которые могут назвать себя профессионалами, заявиться на турнир может каждый. Девиз хедиса прост и искренен: Hearts, Heads & Balls («Сердца, головы и мячи» — англ.).

Немецкие родоначальники

В турнирах по хедису принимают участия и футболисты. Бундеслига несколько лет назад организовывала дуэль экс-игрока «Вердера» и «Боруссии» Д — Патрика Овомойелы с чемпионом мира Кевином Гросскройцом. А со звездой пинг-понга Тимо Боллом сразился Марко Ройс. Турниры выигрывал и легенда «Бохума» — Торстен Легат. Хедис стал не только отличной разгрузкой для игроков, но и отдельным видом тренировки. Бывший тренер «Кайзерслаутерна» Марко Курц первым предложил своим футболистам оттачивать навык игры головой на столе для пинг-понга. Сейчас такие столы есть у большинства клубов первой и второй Бундеслиги, а в Дортмунде, Кельне, Майнце местные клубы даже проводят внутрикомандные турниры.

Бразильские оппозиционеры

До России футбольные инновации доходят в последнюю очередь. У нас о хедисе знают немногие. Настольную игру не воспринимают и в Бразилии. Вернее, южноамериканцы интерпретируют хедис иначе. Звезды «селесао» последних десятилетий — Роналдиньо, Робиньо, Зе Роберто, Дани Алвеш, Неймар — все время от времени перебрасываются мячом через стол для пинг-понга, но одной головы им мало. Бразильцы не только делают передачи всеми конечностями, играют в формате 2×2, но и специально наклоняют обе части стола.

Главную федерацию хедиса ситуация с «раскольниками» не устраивает. Рене Вегнер пытается внедрить в Бразилии интерес к «хедесао» — измененное под португальский манер название вида спорта из Германии. И что-то подсказывает, что у предприимчивого инноватора это получится. В 2010-м его старт-ап был признан одним из самых успешных среди спортивных. А сейчас отдельные ассоциации по хедису Рене открыл в Австралии, Японии, Китае, Швейцарии, Голландии, Чехии и Словакии. Очередь за Россией?

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Правила игры:

— Матч состоит из 2-3 сетов. Каждый сет – до 11 очков. Если у обоих игроков по 10 очков, сет играется до преимущества одного из игроков в 2 очка. Нужно выиграть 2 сета, чтобы победить в матче.

— Право подавать разыгрывается перед игрой и меняется после трех разыгранных очков. Если счет 11:10 право подавать меняется после каждых двух сыгранных очков. После каждого сета право подачи также переходит к противоположному игроку.

— При подаче мяч должен сначала подпрыгнуть на свою сторону, а затем на сторону противника (как в настольном теннисе). Если мяч касается сетки и попадает на сторону соперника, подача будет переиграна. Ошибка на подаче приводит к набранному очку для соперника.

— Во время подачи не разрешается держать мяч над столом. Мяч должен быть полностью позади линии стола, когда он покидает руку.

— Допустимо бить по мячу, находясь полностью на столе (даже ногами). При этом после каждого удара с лета или нет, вы должны любой частью тела коснуться земли.

— Не разрешается касаться мяча за сеткой. Когда мяч полностью на стороне соперника, вы не можете его играть.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media