10 ноября. 17:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону — «Волгарь»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

тв камера

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 10 ноября в 17:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги СКА Ростов-на-Дону — «Волгарь» Астрахань.

Хозяева традиционно готовят интересную развлекательную программу для болельщиков: за час до начала матча на площадке возле центрального входа стадиона СКА их будет ждать локация с аквагримом и кикером, а в качестве гостей игру посетит команда блогеров «Амкал». Известно также, что на матче будет присутствовать известный музыкант и продюсер Василий Вакуленко.

СКА после 16 матчей занимает в турнирной таблице «Юга» 6-е место с 24 очками. У «Волгаря» — лидирующего в группе – 43 балла.

Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

тв камера

28 сентября. 13:00. Видеотрансляция матча ««Динамо-Барнаул» — «Иртыш» — 1:1

тв камера

26 октября. 14:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону — «Алания» Владикавказ — 0:3

тв камера

2 ноября. 14:00. Видеотрансляция матча «Велес» — «Зенит-2» — 1:0

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 