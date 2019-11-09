10 ноября. 17:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону — «Волгарь»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 10 ноября в 17:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги СКА Ростов-на-Дону — «Волгарь» Астрахань.

Хозяева традиционно готовят интересную развлекательную программу для болельщиков: за час до начала матча на площадке возле центрального входа стадиона СКА их будет ждать локация с аквагримом и кикером, а в качестве гостей игру посетит команда блогеров «Амкал». Известно также, что на матче будет присутствовать известный музыкант и продюсер Василий Вакуленко.

СКА после 16 матчей занимает в турнирной таблице «Юга» 6-е место с 24 очками. У «Волгаря» — лидирующего в группе – 43 балла.

Источник: еженедельник «Футбол»

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