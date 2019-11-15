16 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» — «Алания»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 16 ноября в 15:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Черноморец» Новороссийск — «Алания» Владикавказ.

Играми 18-го тура в группе «Юг» завершается летне-осенняя часть Олимп – Первенства ПФЛ. Центральный матч состоится в Новороссийске. Местный «Черноморец» (33 балла и 3-е место в турнирной таблице) примет «Аланию» Владикавказ (40 очков и 2-я позиция на «Юге»).

Лидирует в этой группе астраханский «Волгарь» (46 очков).

Источник: еженедельник «Футбол»

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