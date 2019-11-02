2 ноября. 14:00. Видеотрансляция матча «Велес»- «Зенит-2»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 2 ноября в 14:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Велес» — «Зенит-2».

Трансляцию матча «Велес» — «Зенит-2» смотрите здесь!

«Велес» занимает в группе «Запад» первое место: после 15 матчей у команды 33 очка. Московская команда набрала отличный ход – в 6 последних играх ОЛИМП – Первенства ПФЛ одержаны 6 побед. Показатели питерцев не такие впечатляющие – в последних 6 матчах набраны 9 очков. «Зенит-2» располагается на третьем месте с 29 баллами.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею