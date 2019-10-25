26 октября. 14:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону — «Алания» Владикавказ

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 26 сентября в 14:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «СКА Ростов-на-Дону» — «Алания Владикавказ».

Как и другие матчи ОЛИМП – Первенства ПФЛ эта игра будет посвящена памяти Льва Яшина. В Ростове-на-Дону запланировано проведение конкурса рисунков (перед началом встречи дети будут рисовать легендарного отечественного вратаря) и конкурса голкиперов в перерыве матча.

Теперь владельцем СКА из Ростова-На-Дону является рэпер Баста, поэтому к команде приковано особое внимание. В таблице группы «Юг» после 14 игр армейцы занимают 6-е место с 21 баллом.  Гости – футболисты из Владикавказа – располагаются на 2-й позиции, у них 31 очко. А лидирует в группе «Юг» — «Волгарь» — 37 баллов.

Источник: еженедельник «Футбол»

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