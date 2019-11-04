«Реал» хочет приобрести Рахима Стерлинга. В сделку могут включить Гарета Бэйла

Мадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. В сделку включат Гарета Бэйла.

По данным издания, «сливочные» готовы предложить за 24-летнего англичанина 70 миллионов фунтов и полузащитника Гарета Бэйла.

Сообщается, что «Реал» примет окончательное решение после матчей Стерлинга за сборную Англии против Черногории и Косово.

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле не интересен Бэйл. Поэтому, если английский клуб не изъявит желание видеть хавбека в своей команде, президент «Реала» Флорентино Перес заплатит за футболиста сумму, близкую к рекорду в 222 миллиона евро, который установил «ПСЖ» при трансфере Неймара из «Барселоны».

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провел за «Манчестер Сити» 14 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Фото: твиттер сборной Англии

Источник: Sky Sports