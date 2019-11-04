Премьер-лига. 15-й тур. «Спартак» уступил «Арсеналу» в Москве

«Спартак» в Москве принимал тульский «Арсенал». Победу в этой встрече одержали гости.

Премьер-лига. 15-й тур

СПАРТАК — АРСЕНАЛ — 0:1 (0:1).

Москва. 4 ноября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Кутепов (Умяров, 45), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Ананидзе (Гулиев, 84), Тиль (Понсе, 72), Мирзов, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Денисов, Комбаров К. (Хагуш, 68), Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Костадинов, Ткачев, Луценко (Кангва, 85).

Гол: 0:1 – Луценко (16).

Предупреждения: Луценко (30), Денисов (61), Умяров (86).

11 (4) удары (в створ) 6 (3)

20 фолы 13

8 угловые 1

0 офсайды 3

65 % владения мячом 35

«Арсенал» подошел к этой игре с 5-матчевой серией без побед. Но эта встреча началась для гостей хорошо, туляки забили быстрый гол. Луценко отличился после подачи Комбарова. «Красно-белые» пытались что-то создать в атаке, но вышло безрезультативно. Во втором тайме преимуществом завладели москвичи. Сразу после перерыва Мельгарехо имел шанс забить, но пробил точно во вратаря. После этого сделал попытку Ларссон, однако гостей спас Шамов. Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение под руководством Доменико Тедеско. «Красно-белые» с 15 очками опустились на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 19 баллов и поднялся на 6-ю строчку.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»