Пьер-Эмерик Обамеянг стал новым капитаном «Арсенала»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Причина —  конфликт футболиста с болельщиками во время матча с «Кристал Пэлас» (2:2).

Перед игрой группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараэш» Эмери рассказал, что Джака лишен капитанской повязки. Новым капитаном команды станет нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, Обамеянг уже выходил с капитанской повязкой в матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (1:1).

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел за лондонский клуб 13 матчей, в которых забил 9 мячей.

Фото: твиттер «Арсенала»
Источник: Football London

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