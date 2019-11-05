Пьер-Эмерик Обамеянг стал новым капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Причина — конфликт футболиста с болельщиками во время матча с «Кристал Пэлас» (2:2).

Перед игрой группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараэш» Эмери рассказал, что Джака лишен капитанской повязки. Новым капитаном команды станет нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, Обамеянг уже выходил с капитанской повязкой в матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (1:1).

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел за лондонский клуб 13 матчей, в которых забил 9 мячей.

Фото: твиттер «Арсенала»

Источник: Football London