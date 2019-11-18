Сборная России проведет товарищескую игру против Молдавии

Перед Евро-2020 сборная России проведет товарищеский матч. Россияне сыграют против Молдавии.

Встреча состоится 31 марта 2020 года. Матч пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Арена вмещает 10500 зрителей.

Для сборной Россия этот матч будет этапом подготовки к финальной части Евро-2020, для Молдавии — подготовкой к Лиге наций.

Напомним, эти сборные играли против друг друга трижды. Россияне одержали 2 победы и один раз сыграли вничью.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: сайт Федерации футбола Молдавии