Сборная России проведет товарищескую игру против Молдавии

Автор: Роман Шлуинский 0

Россия - Испания

Перед Евро-2020 сборная России проведет товарищеский матч. Россияне сыграют против Молдавии.

Встреча состоится 31 марта 2020 года. Матч пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Арена вмещает 10500 зрителей.

Для сборной Россия этот матч будет этапом подготовки к финальной части Евро-2020, для Молдавии — подготовкой к Лиге наций.

Напомним, эти сборные играли против друг друга трижды. Россияне одержали 2 победы и один раз сыграли вничью.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт Федерации футбола Молдавии

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Российская сборная разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Доменико Тедеско оштрафован на 10 тысяч рублей

В сборную России вместо Баринова вызван Ахметов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 