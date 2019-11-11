Гранит Джака может стать игроком «Милана» в зимнее трансферное окно

Автор: Роман Шлуинский 0

Гранит Джака

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, скорее всего, продолжит карьеру в Серии А. Он намерен перейти в «Милан».

По данным источника, швейцарец рассматривает вариант с переходом в «Милан» во время зимнего трансферного окна. 27-летний футболист уже ищет жилье в Италии.

Напомним, главный тренер «канониров» Унаи Эмери лишил капитанской повязки Джаку после инцидента в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2). Тогда футболист послал болельщиков своего клуба. С того же момента швейцарец не выходил на поле.

Фото: Global Look Press
Источник: RSI Sport

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